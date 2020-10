Test: X by Kygo Xellence

X by Kygos nye helt trådløse ørepropper byr på unikt design og premium-finesser som aktiv støydemping, men det er på lydsiden de virkelig imponerer. Passformen er kanskje ikke for alle og det er muligens ikke designet heller, men utover det er det mye å like her.

Kort oppsummert

Xellence er ikke X by Kygos første forsøk på å lage helt trådløse ørepropper, men det er tydelig at selskapet som er frontet av Bergens-artisten denne gangen har økt ambisjonene om å lage et premium-produkt.

Den nye modellen er nemlig utstyrt med både aktiv støydemping, proximity sensor og ikke minst en unik teknologi fra det tyske selskapet Mimi som skal sikre at lyden blir tilpasset akkurat dine ører.

Og vi lar oss i stor grad overbevise av Xellence. Du får svært god lyd som tydelig forbedres av Mimi-teknologien, du får gode berøringskontroller og du får god batterilevetid.

De klarer også å skille seg ut når det kommer til design, men det skal sies at dette ikke er de mest diskret øreproppene vi har prøvd, og de vil kanskje ikke tiltale alle.

Støydempingen er på sin side ikke den beste vi har vært borti, men den er lang i fra den dårligste heller. Den burde nok ikke være hovedgrunnen til at du velger Xellence, men det er en hyggelig finesse å få med på kjøpet.

Det er også verdt å merke seg at selve proppene er relativt store og de har i tillegg en utforming som kan bli ubehagelig i noens ører, så om du har mulighet til å prøve dem i ørene dine før du kjøper så er nok det en fordel.

X by Kygo Xellence: Pris og tilgjengelighet

Spesifikasjoner Bluetooth-standard: 5.0 Elementstørrelse: 10 mm Frekvensrespons: 20 – 20.000 Hz Følsomhet: 97 dB Trådløsrekkevidde: 10 m Vekt: 63 g Mål: 68 mm x 42 mm x 28,5 mm Batterilevetid med ANC: 24 timer Batterilevetid uten ANC: 30 timer Batterilevetid per opplading med ANC: 8 timer Batterilevetid per opplading uten ANC: 10 timer Ladetid: ca. 2 timer Hurtiglading: 15 min = 2 timers bruk Kodeker: AptX og AAC Vannbestandighet: IPX5

X by Kygo Xellence er tilgjengelig nå fra selskapets egen nettside for 1999 kroner, og du kan velge mellom en sort og en hvit variant.

Prisen gjør at Xellence plasserer seg rett under mange av de virkelig gode produktene på markedet, inkludert Jabra Elite 85T og AirPods Pro, men det er samtidig verdt å legge merke til at Sonys WF-1000XM3 ligger på samme pris nå, og det finnes også mange gode alternativer til noen kroner mindre som også er verdt en titt.

Proppene har en ganske unik utforming med en stor hvit flate som fremhever den ikoniske X-en. (Image credit: Truls Steinung)

Design

Det finnes etter hvert et enormt utvalg av helt trådløse ørepropper på markedet, og mange av dem begynner å ligne hverandre når det kommer til design. Dermed er det ikke bare enkelt å skille seg ut lenger, men X by Kygo klart å finne en egen tilnærming som gjør at de får til nettopp det. Så får det heller være opp til deg om du liker det eller ikke.

Når proppene sitter i ørene er det kun de store sirkulære flatene som synes, og disse er utstyrt med den ikoniske X-en som avslører at dette er nettopp et Kygo-produkt. Denne X-en kan i tillegg lyse opp om du ønsker det, uten at vi helt kan se for oss at det er så mange som er interessert i å gå rundt med lysende X-er i ørene.

Når det kommer til passform så har også Xellence en litt utradisjonell utforming, og de vil nok for de fleste fremstå som ganske store når du tar dem ut av etuiet. Vår opplevelse er imidlertid at de sitter veldig godt i ørene, men det er verdt å merke seg at man må sette dem i riktig. Får man vridd dem feil kan nemlig den utstikkende kanten som vender bakover bli ubehagelig mot innsiden av øret, men vi opplevde i hvert fall ikke dette som noe problem så lenge proppene satt riktig. For folk med mindre ører kan det imidlertid kanskje være noe å være klar over på.

Etuiet er på sin side relativt tykt, men de avrundede kantene sikrer at det likevel ligger fint i bukselomma. Dette er også utstyrt med den kjente X-en på lokket, og i forkant setter det fire LED-lamper som indikerer gjenværende batterilevetid. Disse lyser opp hver gang men lukker lokket.

Proppene sitter fast i sporene sine i etuiet ved hjelp av magneter, noe som gjør at de raskt spretter på plass når du setter dem i. Når vi tar dem ut opplever vi imidlertid at de kan være litt vanskelig å få tak i, og de har en tendens til å sprette på plass igjen. Etter hvert utvikler man en teknikk som gjør at det går litt enklere, men det hadde vært en fordel om X by Kygo hadde laget litt dypere åpninger ved siden av hver propp slik at man lettere fikk tak i dem med en finger.

Proppene kan virke litt store, men vi opplever at de sitter godt i ørene så lenge man setter dem i riktig. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Førsteinntrykket av lyden i Xellence er ikke det beste, og lydbildet fremstår mest av alt som litt tilbaketrukket og lukket. Det er imidlertid før vi gjennomfører den innebygde hørseltesten som er laget av det tyske selskapet Mimi, og som er ment å tilpasse lyden til akkurat dine ører.

Testen tar noen minutter og går ut på at du trykker på en knapp i appen hver gang du hører pipelyder som kommer og går mens de stadig øker i frekvens. Vi var i utgangspunktet litt skeptiske til at dette skulle forbedre lydopplevelsen nevneverdig, men det gjorde den faktisk. Når prosessen var gjennomført fikk vi umiddelbart et mer åpent lydbilde med friskere diskant og mer detaljrikdom.

Ikke overraskende fungerer Xellence spesielt godt med popmusikk, og Kygos egne låter fra "Stole the Show" og den nyeste remixen av Donna Summers "Hot Stuff" får akkurat den basstyngden og friskheten de burde ha.

Men det er ikke dermed sagt at Xellence kun fungerer til pop – vi testet dem med alt fra rock og metall til jazz og klassisk, og opplevelsen var stort sett hyggelig. Du får et bredt og luftig lydbilde med en fin detaljrikdom, og det meste av musikk gjengis på en ryddig og balansert måte. Det skal sies at bassen er mer fremtredende enn hos mange av konkurrentene, og Xellence passer nok best for dem som liker litt ekstra bass, men vi må understreke at den aldri blir grumsete og den går ikke på bekostning av detaljer i mellomtonen, slik kraftig bass kan gjøre.

Vi setter også pris på at Xellence kan spille høyt og energisk uten å bli masete eller låte forvrengt.

(Image credit: Truls Steinung)

Aktiv støydemping

Som svært mange andre av dagens helt trådløse ørepropper i denne prisklassen er også Xellence utstyrt med aktiv støydemping, og tross at dette ikke er den beste støydempingen vi har vært borti så er den heller ikke den dårligste. Den største svakheten er kanskje at den demper bass mer enn resten av frekvensspekteret. På et fly vil du dermed slippe unna noe av den dype rumlingen, men resten av støyen vil fortsatt være ganske hørbar. Støydempingen er altså en grei funksjon å ha, men den burde ikke være grunnen til at du kjøper disse proppene.

Et problem som kan oppstå med aktiv støydemping er at elektronikken innfører en del egenstøy, og dette er dessverre noe Xellence lider litt av. Det skal sies at vi har hørt langt verre eksempler på dette, og hvis du først og fremst hører på musikk som pop og rock med mye og kontinuerlig lyd så vil du stort sett bare høre den mellom låter. Hører du derimot på klassisk, så vil du nok fort la deg irritere litt.

Xellence har også et annet problem som kan dukke opp sammen med støydempingsteknologi, nemlig at lydkvaliteten endrer seg når støydempingen deaktiveres. Mer spesifikt forsvinner litt av bassen, og man blir stående igjen med et lydbilde som er litt tynnere. Dette kan kompenseres for ved å aktivere bass boost i appen, men vi hadde helst sett at proppene håndterte dette selv.

De fire LED-lampene i front viser gjenværende batterilevetid. (Image credit: Truls Steinung)

Batterilevetid og funksjoner

Xellence leverer også bra når det kommer til batterilevetid. Med den aktive støydempingen aktivert kan du få opptil 8 timer per opplading, og totalt opptil 24 timer fra etuiet, noe som er på høyde med noen av beste på markedet. Velger du også å skru av støydemping kan du få opptil 30 timer totalt. Vår erfaring under testing er at dette stemmer godt, og vi er godt fornøyd med batterilevetiden i praksis.

Som nevnt har X by Kygo Xellence en tilhørende app som lar deg justere innstillinger, og ved siden av de nevnte mulighetene for å deaktivere støydemping finnes det også en Bass Boost-funksjon som vi har vært inne på at kan komme til nytte når støydempingen er deaktivert. Med støydempingen på, blir derimot denne for kraftig for våre ører, og vi valgte å deaktivere den.

Utover det kan du aktivere Ambient Mode som lar deg slippe gjennom lyd fra utsiden, du kan skru av og på LED-lysene i X-ene på proppene og du kan deaktivere sensorene som merker om du har proppene i ørene om du ønsker det. Sistnevnte fungerer for øvrig veldig bra, og du kan stole på at musikken stopper når du tar proppene ut av ørene og starter igjen når du setter dem inn.

De store berøringsflatene på proppene fungerer også veldig bra. Volum justeres opp med ett trykk på høyre propp og ned med ett trykk på høyre, mens man tilsvarende hopper frem og tilbake med lange trykk. Pause og start får man ved å dobbeltrykk på en av proppene, mens trippeltrykk lar deg veksle mellom støydemping, Ambient Mode og ingen støydemping.

I tillegg har begge de to proppene en dedikert knapp som lar deg aktivere Siri eller Google Assistant, avhengig av hva slags telefon du har.

Bør jeg kjøpe X by Kygo Xellence?

Du kan velge at X-ene på proppene skal lyse opp. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du liker det ganske unike designet Xellence skiller seg ut fra mengden med et design som er ulikt de fleste andre på markedet. Men det hjelper nok om du liker Kygo ...

.... du vil ha god og balansert lyd til en overkommelig pris Xellence leverer imponerende god lyd, som er på høyde med mange av de andre gode produktene på markedet som koster noe mer.

... du vil ha god batterilevetid Med opptil 10 timers bruk per opplading (8 med støydemping deaktivert) vil Xellence fint holde til en hel arbeidsdag.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du er opptatt av god støydemping Støydempingen fungerer greit nok, men den burde ikke være hovedgrunnen til at du velger disse proppene.