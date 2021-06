Vi har testet Samsung Galaxy Book Pro 360

Samsung Galaxy Book Pro 360 – i korthet

Samsung Galaxy Book Pro 360 er et av de første produktene av samarbeidet mellom Samsung og Intel, som tar sikte på å skape det samme slektskapet mellom laptoper og mobiltelefoner som du får med Apples økosystem.

For å få mest mulig ut av notebook-maskinen og mobilen her, trenger du en smarttelefon av typen Galaxy. Your Phone-appen fungerer også med andre Android-mobiler og iPhone-modeller, men sistnevnte var ikke akkurat noen stor opplevelse. Men hvis du allerede har en Galaxy-mobil, Galaxy Buds Pro og en Galaxy Tab, vil det være ypperlig å velge Samsung Galaxy Book Pro 360 som din neste laptop.

Samsung Galaxy Book Pro 360 er en kompakt og lett som gir et førsteklasses inntrykk. Skjermen kan roteres helt rundt, slik at den ligger flatt mot baksiden av tastaturet. Dermed forvandles maskinen til en nettbrett-lignende enhet. Vi mener fortsatt at et dedikert nettbrett er bedre enn dette, men til å være noe som av og til kan være et nettbrett, fungerer denne enheten tilfredsstillende. Den er også mye slankere enn konkurrerende modeller som har tatt i bruk 360-graders hengsel.

Galaxy Book Pro 360 kan skilte med en Thunderbolt 4-port, to USB-C-punkter, en tradisjonell hodetelefonutgang og et microSD-spor. Du får også med en pekepenn av typen S-Pen. Pennen er utført i svart plast, og virker ikke særlig premium. Men den fungerer godt å tegne og skrive med, selv om støtten for håndflateavvisning hos Windows kunne ha vært bedre enn dette.

Webkameraet er middelmådig med sine 720p, og kunne også vært langt bedre. AMOLED-skjermen med Full HD-oppløsning er langt bedre. Den har glimrende fargegjengivelse og gode kontraster, og er generelt en god skjerm, selv om den ikke håndterer kraftig sollys så godt. Tastaturet er fenomenalt godt, med solid størrelse og god respons. Høyttalerne lyder dessuten imponerende.

Batteriet er tilstrekkelig for dagligdags bruk, og det samme gjelder ytelsen, selv om den ikke er på samme nivå som HP Spectre x360 (2021) eller den M1-drevne MacBook Air. Pro 360 er uansett en ganske rask laptop som låses opp og kjører i gang umiddelbart. Selv når enheten er fullstendig avslått, tar det bare 8 sekunder å starte opp og logge seg inn. Det er simpelthen fantastisk.

Galaxy Book Pro 360 er kort og godt en førsteklasses 2-i-1-maskin av høy kvalitet. Hvis du liker Samsung og Galaxy-serien, er dette et utmerket kjøp.

Pris og tilgjengelighet

Spesifikasjoner Her er konfigurasjonen til den modellen av Samsung Galaxy Book Pro 360 som ble sendt til TechRadar for testing:

Prosessor: Intel Core i5-1135G7

Grafikkort: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 8 GB (LPDDR4x)

Skjerm: 13,3", 1920 x 1080 AMOLED berøringsskjerm

Lagringsplass: 512 GB (PCIe 3.0 SSD)

Porter: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1 x USB 4, 1 x Thunderbolt 4, 3,5 mm hodetelefonutgang

Tilkobling: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Kamera: 720p webcam

Vekt: 1,04 kg

Mål: 302,5 x 202 x 11,5 mm

Samsung Galaxy Book Pro 360 er tilgjengelig i flere ulike konfigurasjoner og priser. Innstegsmodellen leveres med en Intel Core i5-1135G7-prosessor, 13,3" skjerm, 8 GB RAM og en 512 GB SSD. Den veiledende prisen begynner på 13 490 kroner.

Man kan også velge en Intel Core i7-1165G7-prosessor, og man kan dessuten velge en skjerm på 15,6 tommer. En modell der du får begge deler er priset til 16 990 kroner.

Det kanskje mest åpenbare alternativet til Galaxy Book Pro 360 er HP Spectre x360 (2021), en 2-i-1-maskin med 360-graders hengsel, berøringsskjerm og lignende ytelse på papiret. Den er priset fra rundt 14 000 kroner.

Galaxy Book Pro 360 kommer senere i 2021 med en modell som har integrert 5G-støtte og SIM-kortspor.

Design

Det første som slo oss da vi pakket ut vår testmodell av Galaxy Book Pro 360, var hvor liten og elegant – og fantastisk flott – den er. Utformingen og fargen («Mystic Silver») minner oss umiddelbart om MacBook Air. Samsung Galaxy Book Pro 360 er imidlertid litt mindre og nesten 300 gram lettere. Dette er virkelig en bærbar maskin.

Galaxy Book Pro 360 leveres med et børstet metallskrog i sølv hvis du velger 13-tommeren, og i marineblått hvis du tar steget opp til 15-tommeren. Som med HP Spectre x360 (2021) kan skjermen brettes helt rundt, slik at maskinen forandres til en nettbrett-aktig enhet.

Når det gjelder tilkoblingsmuligheter, kan Samsung Galaxy Book Pro 360 skilte med en Thunderbolt 4-port, to USB-C-porter, en tradisjonell hodetelefonutgang og et kortspor til microSD. Sammenlignet med MacBook Air (M1, 2020) får du en anelse bedre tilkoblingsmuligheter, men ikke den USB-porten i fullformat som HP Spectre x360 (2021) tilbyr. Dermed trenger du nok likevel en dongle for å betjene noe av tilbehøret.

I tillegg til reiseadapteret og en USB-C-kabel, følger det også med en S-Pen i esken. Pennen er utført i svart plast, og gir dessverre ikke den samme førsteklasses opplevelsen som selve maskinen. S-Pen er magnetisk og fester seg til maskinen, men bare på oversiden, noe som oppleves som litt merkelig. Vi hadde gjerne sett en annen løsning, eller et oppbevaringsspor pennen kunne legges i. Plasseringen av Apple Pencil på siden av iPad Pro er langt mer elegant.

Når du åpner Samsung Galaxy Book Pro 360, ønskes du velkommen av en lyssterk og fargerik skjerm. Ytterkantene er imidlertid brede og merkbare, og særlig den nederste, noe som er spesielt tydelig når du bruker skjermen i nettbrettmodus. Da er innfatningen direkte stygg. Men generelt gir denne laptopen et elegant og moderne inntrykk.

Tastaturet er komfortabelt og responsivt, med store, bakgrunnsbelyste taster. Dette er et tastatur i fullformat, som gir en fantastisk følelse, selv om tastene er temmelig grunne. På-knappen tjener dessuten som fingeravtrykksleser, og responderer godt. Det samme gjelder den store styreflaten.

Sett bort fra de brede ytterkantene ser Samsung Galaxy Book Pro 360 meget stilig ut, og den er utrolig komfortabel å bruke. Hvis du bretter skjermen hele veien rundt og bruker maskinen som et nettbrett, fungerer den store berøringsskjermen godt. Men selv om Galaxy Book er utrolig slank, gir den likevel ikke den samme følelsen som et ekte nettbrett. Samsung-enheten er tyngre og mer omfangsrik. Men sammenlignet med andre 2-i-1-enheter med 360-graders hengsel er den likevel i en klasse for seg i nettbrettmodus.

Tross den uheldige nedre delen av innfatningen, er Samsung Galaxy Book Pro 360 utvilsomt en de stiligste, letteste og mest førsteklasses laptopene på markedet akkurat nå.

Ytelse

Ytelsestest Slik presterte Samsung Galaxy Book Pro 360 i våre ytelsestester: Cinebench R20 CPU: Single-Core: 457; Multi-core: 1769

Geekbench 5: Single-Core: 1222; Multi-Core: 4995

Batteritid (TechRadars filmtest): 8 timer og 13 minutter

Samsung Galaxy Book Pro 360 (og søsteren Galaxy Book Pro, som ikke har 360-graders hengsel) er de første produktene av samarbeidet mellom Samsung og Intel. Dette samarbeidet er innledet for å skape et langt tettere slektskap mellom laptoper og mobiltelefoner. Med andre ord er dette Samsung forsøk på å skape den samme typen sømløs tilknytning du opplever med Apples økosystem og opplevelsen av å bruke en iPhone og en MacBook.

Galaxy Book Pro er dessuten i stor grad rettet mot dem som ønsker seg en laptop som gir mye av den samme opplevelsen som mobiltelefonen gir.

Samsung Galaxy Book Pro 360 har mye til felles med smarttelefoner, ettersom den låses opp og starter umiddelbart, alltid har nettilkobling og har et smart batteri som optimaliserer ytelsen – i tillegg til å være så bærbar som mulig.

Denne følelsen får du virkelig med Galaxy Book Pro 360. Selv når laptopen er helt avslått, tar det bare 8 sekunder å starte den opp og logge inn. Det er simpelthen fantastisk.

I tillegg til den raske oppstarten, gjør fingeravtrykksleseren innlogging utrolig kjapt unna. Det må nevnes at avlesing av fingeravtrykk går langt mer klønete for seg når du bruker Galaxy Book i nettbrettmodus. I slike tilfeller ville ansiktsgjenkjennelse vært an mer praktisk måte å låse opp maskinen på.

Samsung har naturligvis anstrengt seg ekstra for å maksimere opplevelsen du får med en Galaxy-mobil, og gir deg flere måter å bruke de to enhetene sammen på.

Galaxy-mobilen har funksjonen «Link to Windows» mens Samsung Galaxy Book Pro 360 har «Your Phone»-appen, som kobler seg til mobilen slik at du kan sende og motta tekstmeldinger, ha telefonsamtaler, bla gjennom bildegalleriet og til og med bruke opptil fem av mobilappene på maskinen.

Your Phone-appen fungerer også sammen med andre Android-mobiler og iPhone, men sistnevnte er ikke noen spesielt god opplevelse. Den nødvendige programvaren er ennå ikke ferdig utviklet.

Så hvis du vil få mest mulig ut av av denne synergien mellom mobiltelefon og datamaskin, trenger du en Samsung Galaxy – og dette later også til å være den primære målgruppen for Galaxy Book Pro 360. Hvis du ikke skulle ha en Galaxy-mobil, men Galaxy Buds Pro og Galaxy Tab, vil også Samsung Galaxy Book Pro 360 være et ypperlig valg som din neste laptop.

Funksjonene for sømløs samhandling mellom mobil og maskin er likevel ikke på samme nivå som med iOS og macOS. Vi ser for oss at Samsung, Intel og Microsoft i tiden som kommer vil jobbe hardt for å skape en sømløs opplevelse tilsvarende den Apple kan by på. Det er et stykke igjen dit.

Til dagligdags bruk presterer Samsung Galaxy Book Pro 360 godt. Hastigheten ble ikke merkbart redusert ved kjøring av flere programmer samtidig, tross de ganske moderate 8 GB RAM. Og til hverdagsoppgaver som nettsurfing, e-post og bruk av kontorprogrammer (blant annet de stadig mer utbredte verktøyene for videokonferanser), byr Galaxy Book på en solid opplevelse i et ekstremt bærbart format.

Maskinens AMOLED-skjerm i Full HD gir ypperlig fargegjengivelse og kontrast. Men skjermen kommer til kort i direkte sollys, der den gir mye gjenskinn og bildet preges merkbart av blåtoner. Men de fleste laptop-skjermer har det samme problemet. Skjermen til Samsung Galaxy Book Pro 360 tar seg ellers svært godt ut. Det er en fryd å se film på den, og høyttalerne er virkelig gode.

Vi ble faktisk forbløffet over hvor god lyd det er i denne kompakte laptopen. Den er ikke helt på samme nivå som MacBok Pro, men til å være en liten bærbar maskin er lyden virkelig bra.

Pekepennen S-Pen fungerer svært godt å skrive og tegne med (selv om den føles plastaktig), men støtten for håndflateavvisningen til Windows ved bruk av pennen kunne ha vært langt bedre. Det er mulig å fikle med innstillingene og få bedre resultater, men dessverre ikke perfekte.

Tastaturet er stort til å være på en så liten laptop. Selv om tastehøyden er veldig lav, føles likevel tastaturet fantastisk godt å skrive på. Styreflaten er også komfortabel og den responderer godt. I tillegg til S-pennen i plast, trekker også det middelmådige webkameraet på 720p ned.

Uansett er Samsung Galaxy Book Pro 360 en førsteklasses 2-i-1-enhet, men det er også HP Spectre x360 (2021). Men hvis du allerede er hektet på Samsung og Galaxy-serien, og kan få mye ut av synergien i dette økosystemet med mange Samsung-enheter, gir Pro 360 deg et godt utbytte av denne synergien.

Batteritid

Samsungs Galaxy Book Pro 360 gjør det godt på batterifronten. Du får med deg en hurtiglader som gir seg 9 timers bruk på bare 30 minutters opplading. Samsung hevder at et fullt oppladet batteri klarer seg i 21 timer på +en opplading. Etter å ha brukt maskinen en hel formiddag, lå batteriet på 86 % da vi tok lunsj.

I TechRadars batteritest, der vi kjører en 1080p video på repetisjon med skjermen på 50 % lysstyrke, klarte Samsung Galaxy Book Pro 360 seg i 8 timer og 13 minutter.

Til sammenligning klarte MacBook Air (M1) 11 timer og 15 minutter, mens HP Spectre x360 (2021) holdt ut i 11 timer og 22 minutter. Dermed gjorde konkurrentene det langt bedre i akkurat denne testen, men har det så mye å si når det gjelder dagligdags bruk?

Vi klarte uansett å få en hel arbeidsdag, og vel så det, ut av Galaxy Book Pro 360 uten å måtte lade den opp igjen, og mer venter vi oss faktisk ikke av en så kompakt og elegant bærbar maskin. Batteriet vil utvilsomt lades ut raskere når maskinen utfører mer ressurskrevende oppgaver.

Kjøp den hvis ...

… du er hektet på Samsung-produkter

Hvis du allerede har en Galaxy-mobil, Galaxy Buds eller en Galaxy Tab, er dette din neste laptop. Denne har du ventet på!

… du vil ha en slank og lett bærbar maskin med god batterikapasitet

Galaxy Book Pro 360 har imponerende battterikapasitet til å være så liten. Det finnes kraftigere bærbare 2-i-1-maskiner, men de er ikke like slanke som denne.

Ikke kjøp den hvis ...

… du ikke trenger en 2-i-2-enhet

Vi mener fortsatt at et dedikert nettbrett er bedre enn en 2-i-1-maskin. Og hvis du er enig med oss i dette, og dessuten har sansen for Samsung Galaxy Book Pro 360, kan du heller ta den titt på søsteren Galaxy Book Pro, som ikke har 360-graders hengsel.

– du ikke liker Windows

Samsung Galaxy Book Pro 360 er det nærmeste PC-verdenen har kommet designestetikken til MacBook. Og hvis du liker dette designet og helst vil ha en Windows-maskin, er det supert. Men hvis du ikke liker Windows, kan du heller ta en titt på en MacBook Air, som med sin M1-brikke byr på glimrende ytelse. Innstegsmodellen er dessuten en god del rimeligere.