Test: JBL Quantum One

JBL Quantum One er et allsidig headset som fungerer med alle plattformer, men den medfølgende USB-mikseren gjør at det passer bedre til PC enn konsoller. Når det er sagt så byr de på frisk lyd, brukervennlige funksjoner og høy komfort.

Med Quantum One ser det ut til at JBL vil kaste seg inn i kampen om gamerne som ikke ønsker å spare på noe når det kommer til gaming-utstyr – dette headsettet er nemlig utstyrt med alt man kan ønske seg av finesser, og også noen som vi ærlig talt ikke hadde tenkt på at vi kunne ønske oss.

Romlig lyd eller Spatial Audio er virkelig i vinden om dagen, og ved siden av Sonys harde satsing på slik teknologi i PlayStation 5, følger også andre produsenter på med sine tilsvarende løsninger – ikke alltid med like godt resultat. JBL har på sin side valgt enn litt annen tilnærming til dette, og vi må si vi er ganske imponert over hva de har fått til.

Utover det skal du også vite at Quantum One fungerer fint med alle konsoller i tillegg til PC, men det er på sistnevnte plattform du får dratt nytte av alle finessene. Dermed er det også her du får mest igjen for pengene.

De er ikke perfekte og prisen er høy, men hvis du vil ha trådløs lyd på alle konsoller og avansert omsluttende lyd på PC, så er Quantum One likevel et godt valg.

Spesifikasjoner: Frekvensrespons: 20 - 40.000 Hz Mikrofonrespons: 100 – 10.000 kHz Følsomhet: 95 dB @ 1 kHz, 1 mW Maks. lydnivå: 97 dB Impedans: 32 Ohm Elementstørrelse: 50 mm Vekt: 369 g

Pris og tilgjengelighet

JBL Quantum One lanseres i norske butikker 20. august, og prisen er satt til 2990 kroner.

Design

Designet til JBL Quantum One levner ingen tvil om hvem som er målgruppa for dette produktet, men så lenge gamer-estetikken er noe som tiltaler deg så vil disse absolutt falle i smak. Her får du massevis av RGB-lys med gode muligheter for justering etter eget ønske, og resten av hodetelefonene er også dekket med industrielle designdetaljer som gir dem den rette "tøffheten".

I og med at de hovedsakelig er laget av plast så kan de føles litt skjøre, men fordelen er selvfølgelig at de samtidig er veldig lette. Utover det sitter de veldig komfortabelt på hodet, takket være store øreputer som ligger godt rundt ørene, og en kraftig bøyle med akkurat passe mye polstring.

(Image credit: Truls Steinung)

Funksjoner

Det store trekkplasteret til Quantum One er den retningsbestemte lyden, og systemet har fått navnet QuantumSphere360. Dette er en type løsning som mange produsenter konkurrerer om å overgå hverandre i nå om dagen, men JBL overbeviser oss faktisk mer enn de fleste med sine teknologi.

Som kjent leverer jo de fleste moderne spill en hodetelefonmiks som lar deg høre hvor lyder kommer fra, men vi opplever faktisk at QuantumSphere360 gir enda litt bedre retningsbestemmelse.

Enda mer unikt er det imidlertid at Quantum One inneholder akselerometre som merker hvordan du holder hodet, og dette brukes til å justere hvor lyder kommer fra avhengig av hvordan du snur deg. Du vil altså oppleve at lyden fra en karakter som snakker til deg fortsetter å komme fra samme sted i det "virtuelle rommet" når du snur på hodet ditt.

Vi skal ikke påstå at dette er overveldende nyttig – man sitter tross at stort sett stille med ansiktet vendt mot skjermen når man spiller – men det er unektelig ganske stilig å stå midt i leiren i Red Dead Redemption 2 og oppleve at lydene og stemmene rundt deg forblir på samme sted mens du snur på hodet.

(Image credit: Truls Steinung)

For at dette skal fungere optimalt er man selvfølgelig avhengig av at programvaren vet hvilken orientering som er rett frem, og dette krever kalibrering. Dette er løst ved at du trykker på en dedikert knapp på hodetelefonene mens du holder hodet i riktig posisjon, og vår opplevelse er at dette fungerer fint.

Ellers kommer Quantum One også med en annen type kalibrering, nemlig tilpasning av lyden til akkurat dine ører. Dette foregår ved hjelp av en egen kalibreringsmikrofon som du plasserer i øret under hodetelefonene, og som gjennomfører en prosess med avspilling av pipelyder. Resultatet er en personlig tilpasset profil som skal låte best mulig for deg, men vi opplevde dessverre at denne ble for tungt veid mot øvre mellomtone og diskant, og vi synes lyden ble bedre med kalibreringsprofilen deaktivert. Du kan forøvrig også justere lydprofilen manuelt med en EQ i den tilhørende appen om det er ønskelig.

En siste funksjon vi også må nevne er den aktive støydempingen. Dette kan jo komme godt med når du ikke vil bli forstyrret av det som foregår rundt deg mens du spiller, og vi opplever at det fungerer fint i praksis selv om dette ikke er den mest effektive støydempingen vi har vært borti. Den demper først og fremst bassfrekvenser, og diskant og mellomtone slipper i stor grad gjennom. Heldigvis dempes disse frekvensene ganske effekten på fysisk vis av de lukkede hodetelefonene, og resultatet er dermed at du likevel i praksis får ganske god støydemping. Funksjonen kan deaktiveres med en dedikert knapp.

(Image credit: Truls Steinung)

Resten av de fysiske kontrollene på selve hodetelefonene inkluderer en knapp til å deaktivere mikrofonen og et volumhjul.

I tillegg kommer Quantum One med en Chat-mikser som kan plasseres på skrivebordet, og den gir deg rask tilgang til å justere balansen mellom spillyden og lyden fra de du snakker med.

Som nevnt fungerer Quantum One også med konsoller, men her må du klare deg uten QuantumSphere360-funksjonen, og du kan heller ikke bruke Chat-mikseren. I stedet må du bruke en 3,5 mm-kabel som har volum-kontroll på ledningen.

Du får altså fortsatt et godt gaming-headset med god lyd, men det blir enda vanskeligere å forsvare den høye prisen når hovedtrekkplasteret er borte.

(Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Surround-lyden imponerte oss som nevnt stort, og selv om kalibreringsfunksjonen ikke gjorde det samme så er ikke det så farlig, for lydkvaliteten Quantum One leverer i selv selv (uten noen form for prosessering) er veldig god.

Faktisk er den så god at de også fungerer fint til musikklytting, og det er mer enn hva man kan si om de fleste gaming-headset. Du får et balansert lydbilde med stram bass som aldri blir overveldende, og det er heller ikke noe å si på den friske diskanten.

I spill sikrer den balanserte frekvensgangen at miksen spillskaperne har skapt virkelig får komme til sin rett, og vi vil påstå at de kan fungere som en ganske god erstatning for et fullt surround-oppsett med diskrete høyttalere om sistnevnte ikke er en aktuell løsning for deg. Eksplosjoner blir virkelig dramatiske med masse basstrykk på de rette stedene, og følelsen av rom du får som følge av den virtuelle surround-effekten er imponerende.

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis …

... du er en PC-spiller

God lyd, en brukervennlig chat-mikser og en god mikrofon gjør at Quantum One fungerer godt for PC-spillere. Og hvis du liker RGB-lys, så skal du vite at du får et lass av det her.

... du spiller litt på alle plattformer

JBL Quantum One fungerer på både konsoll og PC, så hvis ofte hopper mellom ulike enheter så er disse et godt valg. Konsollopplevelsen er litt begrenset, men de fungerer likevel godt.

... retningsbestemt lyd virker fristende

Surround-evnene til JBL Quantum One imponerer, og spesielt funksjonen som sikrer at lyden følger hodet ditt.

Ikke kjøp dem hvis …

... du kun spiller på konsoll

JBL Quantum fungerer fint med konsoller, men de er helt klart mest fokusert på PC. Lyden er knallgod uansett, men du får ikke dratt nytte av alle finessene.

... du foretrekker et trådløst headset

Utover at JBL Quantum One kan plugges i kontrolleren på Xbox One og PS4 og dermed bli tilnærmet "trådløse", så er de all hovedsak et kablet headset.

... du ikke bryr deg om surround-lyd

Hvis du ikke bryr deg om den avanserte surround-funksjonen og bare vil ha god lyd, så finnes det mange gode og mye rimeligere alternativer.

Ta en titt på vår guide til de beste gaming-headsettene

Opprinnelig testet: august 2020