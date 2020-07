Test: Creative SXFI Gamer

Kort oppsummert

Creative har lange tradisjoner innen gaming-lyd, og historien strekker seg helt tilbake til 90-tallet da et SoundBlaster-lydkort var noe av det kuleste du kunne ha i PC-en din.

Samtidig har Creative også nesten like lange tradisjoner for å by på ulike typer prosessering som skal gi deg en bedre gaming-opplevelse ved å trekke deg inn i spillet og gi deg bedre oversikt over alt som skjer rundt deg.

Den nyeste utgaven av denne teknologien kaller de SXFI, og S-en står ganske enkelt for Super. Altså kan dette regnes som en videreutvikling av deres tidligere X-Fi-merkevare, men likhetene er kanskje likevel større til SBX-prosesseringen de har bydd på i en del produkter tidligere. Creative tar det imidlertid et steg lenger, å snakker nærmest om et nytt paradigme av holografisk lyd, som på en helt nye måte skal trekke deg inn i spillopplevelsen.

Dette er jo absolutt en trend om dagen med tanke på alle de andre virtuelle surround-headsettene på markedet, og ikke minst Sonys satsing på Spatial Audio i PS5, men dessverre lar vi oss ikke overbevise fullt ut av SXFI. Vi fikk ganske enkelt en bedre lydopplevelse med funksjonen deaktivert i spillene vi prøvde, og vi slipper ikke unna tanken om at dette første og fremst er en gimmick.

Heldigvis er SXFI Gamer et godt gaming-headset også uten denne prosesseringen, og hvis du bare vil ha et headset som låter bra, er skikkelig komfortabelt og har en god mikrfon, så er de faktisk et godt valg likevel. Bare husk at du betaler ekstra for prosessering du ikke trenger, så det kan eventuelt være en idé å vente til de dukker opp på salg.

Creative SXFI Gamer: Pris og tilgjengelighet

Prisen på SXFI Gamer er ifølge Creatives representant i Norden satt til 129.99 Euro. Vi har foreløpig ikke fått opplyst den nøyaktige norske prisen, men erfaring tilsier at den europeiske prisen vil bli på rundt 1300 kroner i Norge.

SXFI Gamer imponerer med god byggekvalitet og komfort. (Image credit: Truls Steinung)

Spesifikasjoner Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz Frekvensrespons mikrofon: 100 - 16.000 Hz Elementstørrelse: 50 mm Tilkoblinger: USB, 3,5 mm kabel Kontroller: lys av/på, mikrofon av/på, SXFI av/på, volum Vekt med mikrofon: 349g Vekt uten mikrofon: 336g RGB-farger: 16,7 millioner Støtte: Windows 10, MacOS, Android, iOS, PS4, Nintendo Switch

Lyd

Det store salgspunktet til SXFI Gamer er den såkalte SXFI-teknologien, og måten Creative presenterer det hele på får oss i utgangspunktet til å bli ganske nysgjerrig.

For å komme i gang må du nemlig koble headsettet ditt til smarttelefonen din, og gå gjennom en oppsettprosess som kan minne om det Sony lover å levere med PlayStation 5. Veiledningen ber deg ganske enkelt om å ta bilder av hodet ditt, både fra hver side og rett forfra, og disse dataene brukes til å generere en profil som skal være helt unikt tilpasset deg. Når denne prosessen er ferdig, lastes profilen inn i minnet til selve headsettet, slik at den blir tilgjengelig uansett hvilken enhet du koblet dem til.

For at alt skal fungere optimalt i spill må du utover dette også passe på at spillet er satt til å sende ut surround-lyd i enten 5.1, 7.1 eller Dolby Atmos, og at selve hodetelefonene er satt opp som en surround-enhet i Windows.

Dermed skulle alt være klappet og klart for å få en best mulig SXFI-opplevelse – problemet er bare at den ikke på noe tidspunkt oppleves som bedre enn det spillene, musikken eller filmene vi tester med leverer i seg selv.

Når det gjelder spill så lover Creative at SXFI skal gjøre at du får enda bedre mulighet til å høre hvor lyder kommer fra, og at du skal kunne leve deg enda mer inn i spillverdenen, men vår testing i blant annet Red Dead Redemption 2 og CS:GO ga oss ikke noe inntrykk av at dette er tilfelle. Derimot opplevde vi at spillenes egen lydmiks gjorde den jobben betydelig bedre uten SXFI aktivert.

Forklaringen på det er nok delvis at moderne spill allerede har en lydmiks som er basert på objektbasert lyd, og SXFIs prosessering av surround-signalet fra spillet gjør ikke nødvendigvis at du får bedre virtuell surround-lyd enn spillet leverer selv.

Det vi først og fremst opplever at vi får med SXFI aktivert er større romfølelse, noe som sannsynligvis først og fremst stammer fra bruk av en klangeffekt. Denne effekten virker imidlertid mot sin hensikt når det gjelder å formidle hvor lyder kommer fra, og visker i stedet ut retningsbestemmelsen fordi lyden "reflekteres" fra alle retninger. Det høres heller ikke spesielt naturlig ut når man får ekstra "romfølelse" mens man befinner seg utendørs i et spill.

EQ-en i SXFI Control-app er et lyspunkt. (Image credit: Truls Steinung)

Noe annet som er skuffende med SXFI er fraværet av justeringsmuligheter, og dette skiller den nye teknologien kraftig fra den eldre SBX-løsningen til Creative. Der hadde man mulighet til å gjøre detaljerte justeringer av effekter som Crystalizer, Bass og virtuell surround, og det gjør faktisk at disse effektene kunne ha noe for seg.

Vi må i midlertid ta med at det finnes to SXFI-moduser, og den ekstra modusen som heter SXFI Battle er nok å regne som en erstatning for SBX-teknologien Scout Mode. Den er altså ment å gi bedre oversikt i kampens hete, og bringe frem detaljer som fottrinn og andre lyder som avslører fiendens plassering. Vi opplever imidlertid ikke at det gjør noe særlig forskjell i praksis, og endringen i frekvensgang som effekten bringer med seg med en heving i øvre mellomtone, er heller ikke noen fordel for lydkvaliteten.

Creative hevder også at SXFI-prosesseringen skal gjøre både filmlyd og musikk bedre, og vi skal si oss enige i at det kan gjøre actionfilmer enda mer voldsomme og dramatiske, noe enkelte kanskje vil sette pris på. Samtidig får effekten musikk til å låte litt mer som den spilles "Live", takket være klangen og sammenblandingen av stereobildet, men om dette er ønskelig er en helt annet sak. Vi foretrekker i hvert fall å høre musikken slik den er spilt inn, fremfor å få en kunstig konsertopplevelse.

Men alt er altså ikke negativt med lyden til SXFI Gamer, rett og slett fordi de leverer veldig god lydkvalitet når SXFI-prosesseringen er deaktivert. Da får du et stort og velbalansert lydbilde som gir deg flott tyngde og bredde, enten du spiller action-spill, lytter til musikk eller ser en film, og kombinert med den gode komforten så gjør det at de er veldig allsidige. Vi må også berømme SXFI-kontrollpanelet for at det har en god EQ, som gir presise muligheter til å justere lydbildet etter eget ønske.

Vi skal ikke nødvendigvis påstå at audiofile vil bli overveldende fornøyd med lydkvaliteten, men det er heller ikke hensikten med et slikt gaming-headset.

Design og funksjoner

Selve headsettet er utstyrt med volumkontroll, en SXFI-knapp og en knapp som deaktiverer mikrofonen. (Image credit: Truls Steinung)

Designet til SXFI Gamer levner i hvert fall ingen tvil om at dette er et gaming-headset. Så fort du plugger dem i en PC eller en mobiltelefon, så lyser de opp i sterke farger, og selv om dette vil være for mye for mange, så skal det sies at de ikke er like vulgære i RGB-fargebruken som en del andre gaming-produkter er.

SXFI Control-appen gir også mulighet for å justere RGB-lyset i hodetelefonene i detalj, og det inkluderer et grafisk grensesnitt med en fargepalett du der kan velge akkurat den nyansen du vil. Dette fungerer helt fint, og du kan også taste inn nivåer for de tre grunnfargene rød, grønn og blå eller lime inn fargetoner i form av hex-koder.

Heldigvis kan lyset også deaktiveres med en dedikert knapp, og når du gjør det så blir SXFI Gamer faktisk overraskende diskret til å være et gaming-headset, og designdetaljene på klokkene kan til og med nesten kalles stilfulle.

De andre knappene på selve er en av/på-knapp for SXFI, en knapp for å aktivere eller deaktivere mikrofonen, og et hjul til å justere volum. Det er også verdt å merke seg av mikrofonen kan tas av, slik at de blir til et vanlig par hodetelefoner når du ønsker det.

SXFI Control-appen lar deg justere fargene i headsettet etter eget ønske. (Image credit: Truls Steinung)

Det punktet SXFI Gamer kanskje leverer aller best på, er komfort. Her får du store og myke skinndekkede puter som har god plass til ørene, og som er komfortable gjennom lang tids bruk. Det samme gjelder også bøylen, selv om den ikke har så mye postring på undersiden som man kanskje skulle tro med tanke på hvordan den ser ut. Trykket på hver side av hodet føles også akkurat passe for oss, og det sikret også at de aldri ble ubehagelige å ha på.

Creative skryter som vanlig også av lyden i mikrofonen, og det viser seg at de absolutt holder det de lover på dette punktet. Den leverer rett og slett fantastisk skarp og ren lyd, noe som vil sikre at medspillerne dine hører det klart og tydelig mens dere er midt i kampens hete.

Lyset kan også deaktiveres med en fysisk knapp. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du du er opptatt av komfort

SXFI Gamer imponerer med god komfort og byggekvalitet, og hvis det er ditt viktigste kriterium for et godt gaming-headset så skal du vite at du får det her.

... du vil ha et gaming-headset med god lyd

Selv om SXFI ikke imponerer nevneverdig, så leverer likevel SXFI Gamer svært godt gaming-lyd når effekten er deaktivert.

... trenger en god mikrofon

Mikrofonen til SXFI Gamer overbeviser med ren og klar lyd, slik at lagkameratene kan høre deg godt i kampens hete.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du forventer at SXFI skal være en enorm oppgradering

Vi opplever ikke at SXFI er den åpenbaringen Creative lover at den skal være, og vi foretrekker stort sett å ha effekten av. Dermed burde ikke dette være den viktigste grunnen til at du velger å gå til innkjøp av SXFI Gamer.

... du ikke liker typisk gaming-design

Når det kommer til gaming-headset så er ikke SXFI Gamer det mest glorete vi har sett, men det har likevel en typisk gaming-estestikk som ikke tiltaler alle.

... du er opptatt av justeringsmuligheter for lyen

Vi ble skuffet av at SXFI Gamer ikke gir muligheter for detaljjusteringer slik SBX gjorde, og vi opplever at det gjør teknologien enda mindre nyttig.

Opprinnelig testet: juli 2020