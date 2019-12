Test: Jays s-Living One

Dette er den minste av to nye multiromhøyttalere fra svenske Jays, og ved siden av støtte for både AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect og Bluetooth, får du også et stilig design og kraftig og tøff lyd. Lydbildet er ikke det mest raffinerte og du må klare deg uten stereo, men utover det så er det ikke mye å utsette på den – kanskje bortsett fra at den veiledende prisen er litt høy.

Det første du tenker på når du hører ordet multirom-høyttaler er sannsynligvis Sonos, og selskapet som startet det hele er fremdeles å regne som markedsleder med et stort utvalg av høyttalere til alle slags bruk. Samtidig har mange andre produsenter fulgt etter, inkludert Bose, Denon, Bluesound og Audio Pro, og utvalget av gode multirom-høyttalere har dermed etter hvert blitt veldig stort.

Samtidig har vi også sett en utvikling fra lukkede systemer som nettopp Sonos, til støtte for mer åpne standarder som AirPlay 2, Chromecast og Spotify Connect, noe som gjør det mulig å bruke høyttalere fra ulike produsenter om hverandre.

Jays s-Living One spesifikasjoner Frekvensrespons: 60 - 22.000 kHz (-3 dB) Basselementer: 1 x 3,5 toms woofer Diskantelementer: 1 x 0,75 toms tweeter Trådløsforbindelse, 2,4 Ghz og 5 Ghz Wifi, Bluetooth 4.1 Bluetooth-rekkevidde: opptil 15 m Strømming: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect Innganger: mikroUSB, 3,5 mm aux Fysiske mål: Ø 140 x 185 mm Vekt: 1,8 kg

Dette har siste har svenske Jays tydelig fått med seg når de nå lansere sin egen serie bestående av to multiromhøyttalere, for s-Living One (sammen med den større s-Living Three) har støtte for alle de nevne standardene i tillegg til Bluetooth, noe som legger alt til rette for å kombinere dem med høyttalere du har fra før.

I denne testen tar vi altså for oss førstnevnte høyttaler, mens den større utgaven blir vurdert i en egen test som du finner her.

Pris og tilgjengelighet

Jays S-Living-høyttalerne kommer i to utgaver, og den minste utgaven som vi tar for oss i denne testen ligger på ligger på 2990 kroner mens den større og kraftigere utgaven går for 1000 kroner mer. Dette er imidlertid veiledende priser og vi har sett dem til lavere priser i flere norske nettbutikker. Begge de to modellene kommer i en sort og en hvit utgave.

Design og konstruksjon

Design er selvfølgelig viktig når vi snakker om høyttalere som skal få en prominent plass i stua eller i andre rom der man selv oppholder seg og i tillegg har gjester på besøk, og vi mener Jays s-Living leverer bra på dette punktet.

Her er det stilrene linjer og flotte stofftrekk som får høyttalerne til å gli inn i stua, vi setter også stor pris på den gode kvalitetsfølelsen vi får fra begge de to modellene.

Vi må si vi foretrekker de sorte utgavene, men det er fint at det finnes et alternativ for dem som ikke vil ha en sort "klump" stående på en hylle i stua.

Størrelsen til s-Living One tilsier at den passer fint på soverom, kjøkkenet eller andre mindre oppholdsrom, mens den større utgaven s-Living Three kan gjøre seg godt i en større stue.

Funksjoner og tilkoblinger

Som nevnt støtter S-Living-serien både AirPlay 2, Chromecast og Spotify, og alle disse standardene fungerer som kjent over WiFi. På Android bruker du Google Home-appen til å sette opp høyttaleren, og prosessen gikk knirkefritt ved å følge instruksjonene på skjermen.

Har du en iOS-enhet kan du i stedet gjennomføre oppsettet ved å koble til høyttalerens eget WiFi-nettverk, og deretter følge instruksjonene i Apple Home-appen. Når dette er gjort, blir også Spotify Connect tilgjengelig i Spotify-appen.

Alternativt kan du også bruke høyttalerne via Bluetooth, og da kobler du telefonen til høyttaleren ved å bytte til Bluetooth-modus med parringsknappen og deretter finne og koble til høyttaleren i bluetooth-innstillingene på telefonen. Det er også vært å nevne at Jays-høyttalerne har en aux-inngang på baksiden som kan brukes med kablede lydkilder om du ønsker det.

Berøringspanelet på toppen av de to høyttalerne samler for øvrig en rekke funksjoner på et sted. Har kan du trykke i midten for å starte og stoppe avspilling, dra fingeren i en sirkel for å justere volum, skyve til høyre eller venstre for å bytte låt, og skyve opp eller ned for å veksle mellom fem ulike EQ-innstillinger.

De fire romertallene representerer i tillegg fire ulike forhåndsinnstillinger, som kan knyttes til hver sin Spotify-liste eller album. Dette gjør du ganske enkelt ved å holde på dem i tre sekunder mens musikken spiller. Her er det verdt å merke seg at dette er begrenset til nettopp Spotify Connect, og at funksjonen dermed ikke fungerer når du bruker Chromecast eller AirPlay.

Det virker kanskje litt merkelig at et slikt system ikke har en egen app der du kan gjennomføre oppsett og gjerne også justere innstillinger, men vi må si at vi ikke har savnet dette noe særlig i løpet av testingen vår. Alle funksjonene man trenger er stort sett tilgjengelig via berøringspanelet eller Google Home- eller Apple Home-appene.

Lyd

Og med flott design, gode tilkoblingsmuligheter og brukervennlighet på plass så gjenstår bare lyden, og vi opplever at Jays leverer svært godt også på dette punktet.

s-Living One har i likhet med den større utgaven en lydsignatur som må kunne kalles litt varm, men det låter aldri innestengt eller ullent. I stedet vil vi beskrive den som litt tøff og direkte, og det kommer spesielt tydelig frem når man lytter til musikk med litt røffe gitarer. Da kommer nemlig den lille hevingen i den øvre mellomtonen virkelig til sin rett, og tunge riff og solopartier spretter nærmest ut av høyttalerne.

Samtidig setter vi også pris på den gode bassgjengivelsen fra begge disse modellene, og i motsetning hva som var tilfelle med den større utgaven så låter One veldig bra rett ut av esken. Vi trengte altså ikke å velge en annen EQ-forhåndsinnstilling for å få det beste ut av den.

(Image credit: Truls Steinung)

Om vi skal ha noe å utsette på den så må det være at den beskjedne fysiske størrelsen kombinert med et kraftig basselement, får den til å låte en tanke ukontrollert når bassfrekvensspekteret fylles opp ekstra mye. Dette er imidlertid ikke noen stor svakhet, og generelt setter vi stor pris på den kraftige lyden som serveres her.

Også i diskantområdet klinger s-Living One godt, med en fin og livlig klarhet som aldri blir for skarp. Det er imidlertid her man merker forskjellen på One og den større utgaven Three best, for i og med at One kun har et diskantelement så spiller den ikke i stereo. Dermed blir lydbildet litt mindre detaljert, og innspillinger med et komplekst stereobilde kan lide litt. Vi opplever imidlertid ikke dette som et problem, og i stedet noe man bare må ta hensyn til når man velger hvilken av de to modellene man skal kjøpe til ulike rom. One hører jo uansett først og fremst til i rom som kjøkken og andre mindre oppholdsrom der man ikke nødvendigvis står rett foran høyttaleren og lytter aktivt til musikken som står på.

Når det gjelder volum så spiller også One mer enn høyt nok for sitt bruk, og hadde det ikke vært for det litt mer begrensede lydbildet så kunne også denne fint fylt en større stue med lyd. Ikke minst blir vi imponert over at det ikke er noen betydelige tegn til forvrengning, selv når vi guffer på skikkelig.

Konklusjon

Selv om Jays kanskje er litt sent ute til multirommarkedet, så leverer de til gjengjeld godt når de først dukker opp. Det er nemlig tydelig at de har fulgt med på hvordan markedet har utviklet seg, og valgt å støtte flere utbredte standarder i stedet for å satse på sin egen lukkede løsning. Dermed er s-Living One sammen med den større varianten s-Living Three et fleksibelt system som vil fungere godt sammen med høyttalere fra en rekke andre produsenter.

Ikke minst låter s-Living One veldig bra, med kraftig bassgjengivelse og stor lyd som lett fyller mindre rom. Om du ønsker deg full stereogjengivelse og lyd nok til å fylle sen stor stue, bør du imidlertid heller se på den større s-Living Three.

Uansett hvilken du velger, får du den samme gode brukervennligheten og de gode tilkoblingsmulighetene, og Jays viser med dette at de fint har klart overgangen fra å kun produsere hodetelefoner til å også være en produsent av trådløse høyttalere.