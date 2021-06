Test: Jaybird Vista 2

Kort oppsummert

De opprinnelige Jaybird Vista har vært fast inventar på vår liste over de beste hodetelefonene til trening helt siden de ble lansert i fjor, og nå er etterfølgeren Jaybird Vista 2 her.

Og det viser seg at Jaybird har tatt det som var bra med originalen, og videreført det i et par propper som har fått noen nye finesser og forbedringer som gjør dem enda bedre.

Den største nyheten må kanskje sies å være aktiv støydemping, og selv om dette ikke er den beste ANC-funksjonen på markedet så er den heller ikke den dårligste. Den demper også relativt jevnet over hele frekvensspekteret, og i kombinasjon med den gode passive dempingen som følger av den tette forseglingen til gummiproppene gjør det at du får svært god demping. Passformen er ellers i stor grad den samme, og det betyr at de fortsatt sitter komfortabelt og samtidig ekstremt trygt i ørene.

Jaybird Vista 2 spesifikasjoner: Bluetooth-standard: 5.0 Elementstørrelse: 6 mm Kodeker: SBC og AAC Batterikapasitet propper: 8 timer Batterikapasitet etui: 16 timer Trådløs lading: ja Etuiets mål: 74,6 x 38,5 x 25 mm Proppenes vekt: 6,7 g pr. stk. Etuiets vekt uten propper: 42,8 g

Lyden er også veldig godt med energisk bass og dynamikk som sikrer at du får ekstra motivasjon til å trene hardere. Samtidig får du også en glimrende 5-bånds EQ i appen, som lar deg justere lyden etter eget ønske.

Den tilhørende appen gir for øvrig også tilgang til å endre hva trykk, dobbelttrykk og dunk på proppene gjør, i tillegg til at du får en Find my Buds-funksjon som lar deg se hvor proppene og etuiet sist var koblet til telefonen.

Batterilevetiden er oppgradert sammenlignet med Vista, og du får opptil 8 timers bruk fra proppene og 16 timer ekstra fra etuiet. Det er omtrent på nivå med andre propper i samme prisklasse, og det hjelper også at du får en hel times bruk fra bare 5 minutters lading når det trengs.

Alt i alt opplever vi Jaybird Vista 2 som et glimrende valg for deg som trener mye, og som trenger et par propper med god og sikker passform, god og energisk lyd og god batterilevetid.

(Image credit: Truls Steinung)

Pris og tilgjengelighet

Tilgjengelig nå

1990 kroner

Jaybird Vista 2 ble lansert 8. juli, og prisen er satt til 1990 kroner. Det er en økning på 100 kroner fra lanseringsprisen til Jaybird Vista, og det gjør at de konkurrerer med en rekke gode produkter som Jabra Elite Active 75t, Sony WF-SP880N og Bose Sport Earbuds. Jaybird Vista er for øvrig fortsatt tilgjengelig i norske nettbutikker til rundt 1390 kroner.

Jaybird Vista 2 er tilgjengelig i de tre fargene sort, nimbus-grå og Alloy-blå.

(Image credit: Truls Steinung)

Design og funksjoner

God komfort

IP68-serifisering

Berøringsfølsomme kontroller

Jaybird har alltid fokusert på å lage ørepropper som skal gi en best mulig opplevelse mens man trener, og ved siden av god lyd ligger naturlig nok fokuset derfor på sikkert og komfortabel passform.

Det leverte de også med de de opprinnelige Vista som fikk hederlige 4,5 stjerner av våre britiske kolleger, og nå følger det Logitech-eide selskapet opp med Vista 2.

Heldigvis bygger Vista 2 videre på det beste fra Vista, og designet til selve proppene er i stor grad det samme. Du får gummipropper med vinger som legger seg inne i øremuslingen, og i kombinasjon med godt hold fra selve proppene som sitter inne i øregangene, gjør det at de sitter som støpt. Her skal det utrolig mye til for at de faller ut, selv under intense treningsøkter med løping, hopping og liknende, og du kan følge deg trygg på at de kommer til å være med fra begynnelse til slutt.

Det følger også med to ekstra gummipropper i esken, og mens de største av dem gir deg enda større vinger til store ører, så er de minste helt uten vinger slik at proppene blir mer som konvensjonelle ørepropper.

En ting som er verdt å merke seg er at den tette passformen med gummipropper som forsegler øregangen kan gi en litt lukket og tett følelse i øret. Hvor mye du vil være plaget av dette er avhengig av øreformen din og individuelle preferanser, men det er noe det er greit å være forberedt på hvis dette er noe du har vært plaget av tidligere.

(Image credit: Truls Steinung)

Designmessig er den største forskjellen fra forrige utgave av Vista, at overflaten til proppene nå er dekket av stoff. Ved siden av å se stilig ut, er dette også ment å redusere vindstøy ved samtalebruk utendørs. Dette er et problem man ofte støter på med andre propper, så det er flott at Jaybird har tatt grep for å motvirke dette. Vår opplevelse var også at vinden aldri ble noe merkbart problem i løpet av testperioden vår.

De stoffdekte overflatene er også knapper som lar deg pause og starte avspilling med enkelttrykk, og hoppe frem og tilbake med dobbelttrykk på henholdsvis venstre og høyre propp. I tillegg kan du holde inne venstre og høyre knapp for å skru volumet ned og opp.

Utover det er proppene også følsomme for raske dobbelt-"tap" på hver av overflatene, og standardinnstillingen for denne kommandoen er å veksle mellom aktiv støydemping, omgivelsesmodus og deaktivert støydemping. Dette kunne i utgangspunktet fungert greit, men det kreves ganske harde dunk på proppene for at kommandoen skal registreres og slike dunk på en ting som sitter i øret er rett og slett ganske ubehagelig. Heldigvis er ikke dette noe du trenger å gjøre så ofte, i og med at du kan endre denne innstillingene i appen også.

Jaybird er opptatt av å fremstille Vista 2 som svært robuste, og IP-sertifiseringen på IP68 garanterer at de skal tåle å ligge under 1,5 meter med vann i 30 minutter uten å ta skade. Det er bedre enn de fleste andre på markedet, og det burde i hvert fall sikre at de tåler en joggetur i skikkelig regnvær uten problemer.

(Image credit: Truls Steinung)

I tillegg er de også utstyrt med MIL-STD-10G-sertifisering, noe som betyr at de skal våre svært motstandsdyktige mot fall, knusing og støv.

Etuiet har på sin side blitt rundere i kantene slik at det ligger enda litt bedre i lommen, og det har fortsatt en utforming og størrelse som gjør at det passer nesten hvor som helst. Det har også fått IP54-sertifisering som burde sikre at det tåler både støv og vann relativt godt.

I front har det fått tre LED-lamper som viser batteristatus, og som indikerer når hver av proppene lader mens de ligger i etuiet. Under disse sitter ladeporten, og det er altså fortsatt i front akkurat som på forrige utgave. Dette er et litt underlig og ganske unikt valg, men det fungerer fint i praksis.

Jaybird Vista 2 støtte den nye tilkoblingsfunksjonen som er lagt til i Android, noe som i praksis betyr at det spretter opp et varsel på skjermen så fort du åpner etuiet. Der blir du spurt om du vil koble til proppene, og du får samtidig tilbud om å laste ned den tilhørende appen. Det er også verdt å merke seg at tilkoblingen automatisk blir synkronisert med andre Android-enheter som er tilknyttet din konto, slik at proppene er klare for tilkobling også der.

Appen byr på muligheter for å justere EQ-innstillinger og endre hva de ulike knappekommandoene gjør, i tillegg til at den inneholder en smart Find my Buds-funksjon. Når den er satt opp får du se på et kart hvor proppene og etuiet sist var tilkoblet telefonen, og hvis proppene fortsatt er tilkoblet så kan du også få dem til å lage lyd så du lettere kan finne dem.

I tillegg gir appen deg også batterinivå for både proppene og etuiet.

(Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Kraftig men kontrollert lyd

Knallgod EQ

Den aktive støydempingen er god men ikke best

Lydkvalitet er som alltid det viktigste ved et par ørepropper ved siden av god passform, og Vista 2 leverer godt på dette punktet.

De fleste som lytter til musikk mens de trener ønsker seg naturlig nok lyd som bidrar til å øke motivasjonen og drive dem fremover, og dette får du med Vista 2. Du får et stramt lydbilde med fint basstrykk som kan gi deg skikkelig basstrommepuls når du hører på den rette musikken.

Samtidig opplever vi at helheten fungerer veldig godt med fin detaljrikdom og en diskant som aldri er masete eller ubehagelig. Dua Lipas "Physical" har nok funnet sin plass på manges treningslister i det siste, og Vista formidler både den pulserende rytmen, den energiske vokalen og de storslåtte synthene på eksemplarisk vis.

Kunne du tenke deg enda litt mer bass eller justere andre detaljer etter eget ønske, skal du også vite at en glimrende EQ er tilgjengelig i appen. Der kan du justere fem ulike frekvensbånd, og disse kan til og med flyttes oppover og nedover i frekvensspekteret etter eget ønske, med nøyaktig angivelse av hvilken frekvens som justeres og hvor mange dB du har justert opp eller ned. På toppen av det hele får du en skyvebryter nederst som fungerer som en trinnvis "undo", slik at du kan A-B-teste endringene dine. Her burde virkelig andre produsenter følge godt med og la seg inspirere, for dette vil vi se mer av.

(Image credit: Truls Steinung)

Nytt for Jaybird Vista 2 er muligheten for å aktivere aktiv støydemping, noe som kan komme godt med når du vil fokusere 100 prosent på treningen og hindre at skravlende folk på treningssenteret forstyrrer deg.

Og ANC-funksjonen til Jaybird Vista 2 demper støy på respektabelt vis. Faktisk blir vi ganske imponert over hvor jevnt funksjonen demper lyd over hele frekvensspekteret, selv om det skal sies at den fjerner noe mer diskant og bass enn mellomtone. Dempingen er kanskje ikke den beste på markedet, men i kombinasjon med den passive dempingen du får fra den tette passformen så blir det likevel imponerende stille. Ikke minst er det positivt at Jaybird har klart å sikre at proppene leverer nøyaktig den samme lydkvaliteten enten ANC er på eller av, noe som langt i fra alltid er tilfelle med slike propper.

(Image credit: Truls Steinung)

Batterilevetid

Åtte timers bruk fra proppene

16 timer ekstra fra ladeetuiet

Batterilevetiden til selve proppene er oppgitt til åtte timer, noe som er to timer mer enn for de opprinnelige Vista. Batterikapasiteten til etuiet er samtidig økt fra ti timer til 16 timer.

Totalt får du altså opptil 24 timers lytting med Vista 2, noe som er helt på nivå eller bedre enn mange av konkurrentene. Vår testing tyder imidlertid på at dette forutsetter at du har aktiv støydemping deaktivert, så hvis du har funksjonen på må du regne med noe mindre bruk.

Jaybird lover imidlertid også at du skal få en hel times bruk fra bare 5 minutter med lading, noe som kommer godt med hvis du har glemt å lade proppene før du skal ut på løpetur. I tillegg støtter de også trådløs lading, og vår testing med en OnePlus 9 Pro viste at dette fungerte fint.

Bør jeg kjøpe Jaybird Vista 2?

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du trenger sikker og komfortabel passform

Vista 2 sitter tryggere i ørene enn de fleste andre på markedet, og de vil holde seg på plass selv gjennom de meste energiske treningsøktene.

... du vil ha energisk lyd til treningen

Når man trenger vil man gjerne ha lyd som bidrar til å øke motivasjonen og gir en ekstra energi, og det går man i bøtter og spann av Vista 2.

... du vil ha mulighet til å justere lyden

Vista 2 har en EQ som er bedre enn de fleste andre vi har prøvd, og den gir mulighet til å justere lyden svært presist.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du vil ha best mulig aktiv støydemping

Støydempingen til Vista 2 er god, men ikke beste på markedet. Det hjelper imidlertid også at de gir svært god passiv støydemping.

... du vil ha superlang batterilevetid

Batterilevetiden er omtrent på gjennomsnittet, og absolutt ikke dårlig, men det finnes andre alternativer som gir deg betydelig mer om det er viktig for deg.

... du har trangt budsjett

Vista 2 er ikke direkte rimelige, og hvis du helst skulle hatt noe mer prisgunstig så er det fortsatt mulig å få kjøpt forgjengeren for rundt 1400 kroner i norske nettbutikker.