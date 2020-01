Test: Huawei Nova 5T

Med et flott utseende, kvadrupelt kamera og solide ytelse er Nova 5T en smarttelefon som gir deg mye for pengene i 2019. Den har mange egenskaper i toppklassen med tanke på hvor lite den koster, men Huawei har samtidig tatt snarveier for å få til dette. Her får du ingen trådløs lading, ingen flott skjermteknologi eller andre førsteklasses funksjoner som du ellers finner på de dyre mobilene. Men kan du egentlig klage når du betaler så lite?

Nova 5T er den andre Nova-telefonen Huawei kommer med i år. Den dukker opp på en tid da de fleste av de store merkene, inkludert Huawei, allerede er ferdige med lansere årets fullspekkede toppmodeller. Med sin nyeste Nova-telefon håper nok Huawei på å nå alle som sikler etter en telefon med premiumfølelse, men på et trangt budsjett.

Nova 5T ser også ut som en strålende mulighet til å gjøre akkurat dette. Her får du en stor skjerm i en slank innpakning, kvadruppelkamera som på Huawei P30 Pro og Huaweis prosessor fra øverste hylle – Kirin 980. Og alt dette til en hyggelig pris.

Dette låter jo utmerket. Men Nova 5T kommer likevel til kort når det gjelder å kunne kalles en toppmodell. Her får du ikke toppklassefunksjoner som trådløs lading, utvidbar lagringsplass, OLED-skjerm eller vanntetthet. Men om du klarer deg godt uten disse funksjonene, men likevel ønsker deg kamerakvaliteten til en mobiltelefon som P30 Pro, er Huawei Nova 5T faktisk en telefon du burde ta med i vurderingen.

Huawei Nova 5T – pris og tilgjengelighet

Du kan sikre deg Nova 5T nå til en pris på rundt 4600 kroner. Den finnes i de tre fargevariantene midsummer purple, crush blue og svart, men den leveres bare i en konfigurasjon med 8 GB RAM og 128 GB lagring uten mulighet for utvidelse.

Med tanke på all teknologien og alle funksjonene du finner her, ser Nova 5T ut som et røverkjøp sammenlignet med toppmodeller som Huawei P30 Pro. Samtidig er det verdt å nevnte at fjorårets toppmodeller, blant dem den strålende P30, har gått kraftig ned i pris. Telefoner i mellomsjiktet, som OnePlus 7, gir deg også en bedre skjerm (AMOLED) og dobbelt så stor lagringsplass.

(Image credit: Truls Steinung)

Design

Nova-serien er blitt frisket opp, og det setter vi pris på. Vårt testeksemplar er en Blue Crush-variant, og baksiden er preget av en speilaktig overflate med 2,5D-glass.

Samtidig er den europeiske versjonen av Nova 5T litt mer neddempet enn den asiatiske, i og med at Huawei har valgt å droppe den stiliserte Nova-logoen som preger baksiden av sistnevnte. Dette synes vi egentlig er like greit.

Selv om glassoverflaten samler opp fingeravtrykk ved den minste berøring, kamufleres disse avtrykkene godt av den mørke fargen og det reflekterende lyset.

(Image credit: Truls Steinung)

Det er på baksiden Nova 5T har gjemt hovedattraksjonen sin: et svært godt, kvadruppelt kamera. Oppsettet er vertikalt, og minner om det du finner på P30 Pro. De tre hovedobjektivene og blitsen er lagt på linje, mens en sensor er plassert litt til siden. Kamerautbulningen på Nova 5T er heldigvis ikke så dominerende som på dens nære slektning Honor 20 Pro, og den merkes ikke mye i daglig bruk.

Når du snur telefonen, er det en stor 6,26-tommers skjerm som hilser deg velkommen, og den er pakket pent inn på liten plass. Telefonen føles solid, og den slanke profilen gjør at den føles komfortabel i hånden. I stedet for et skjermhakk, har Nova 5T et 4,5 mm nålehullkamera i øvre venstre hjørne. Dermed dekker skjermen over 90 % av den totale overflaten. Du har likevel en slank innfatning rundt skjermen, med unntak av den brede haken som stikker ut nederst.

(Image credit: Truls Steinung)

På høyre side er det en innfelt fingeravtrykksleser som også fungerer som på-knapp. Den ligger nedenfor volumknappene og fungerer i utgangspunktet utmerket, men det er verdt å merke seg at den er litt bedre tilpasset høyrehendte enn venstrehendte.

Bruker du telefonen med høyre hånd lander nemlig tommelen din naturlig på riktig sted, og opplåsing går dermed veldig greit. Bruker du derimot venstre hånd, blir du nødt til å låse opp telefonen med langefingeren. Dette føles ikke fullt så naturlig og krever litt tilvenning, men undertegnede ble etter hvert vant til det. Venstrehendte kan altså også fint bruke Nova 5T, men dette er et aspekt ved telefonen det er greit å være klar over.

Nederst finner du en USB-C-utgang, og ved siden av den er det en høyttaler-rist. Det du derimot ikke finner her er en lydutgang, noe vi opplever som en skuffelse. Telefonen leveres med USB-C-høretelefoner, men ingen overgang, så hvis du vil bruke dine favorittøreklokker med 3,5 mm plugg, må du skaffe deg en adapter. Fordelen er at du får én utgang mindre å bekymre seg for i tilfelle telefonen kommer i kontakt med vann. Nova 5T er nemlig ikke vanntett.

Skjerm

IPS LCD-skjermen er det som tydeligst røper det beskjedne prisnivået til Nova 5T. Selv om den er helt grei, kommer den likevel til kort sammenlignet med de fargesterke OLED- og AMOLED-skjermene de dyrere telefonene kan skilte med.

LCD-skjermens fargegjengivelse er ikke like livaktig. Kontrastene svikter i noen fargeprofiler, og det svarte er ikke ordentlig svart. Det oppstår grå kanter på sidene, og kontrasten blir altfor lav i mørke bilder. Til gjengjeld er den lysere enn på de fleste OLED-skjermer, og ikke like vanskelig å bruke ved direkte sollys.

HD+-oppløsningen på 2340 x 1080p leveres i dugelige 412 ppi, noe som gir deg skarpe bilder og videoer. Men siden skjermen er IPS LCD, er det en belastning for batteriet. LCD-skjermer har heller ingen batterisparende mørkemodus, men du kan manuelt senke oppløsningen under skjerminnstillingene for å redusere tappingen av batteriet.

Vi foretrekker skjermer med nålehull fremfor skjermer med hakk. Sistnevnte kan være ganske irriterende, mens uttstansingen øverst til venstre på Nova 5T kan lett ignoreres. Den merkes bare når du bruker apper som dekker hele skjermen, med kontroller i området hvor hullet befinner seg. I dette tilfellet kan du zoome ut fra fullskjermmodus, og velge å ha svarte kanter øverst og nederst, som på en telefon med ramme.