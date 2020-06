Test: Asus ROG Zephyrus G14

Kort oppsummert

Asus ROG Zephyrus G14 var laptopen AMD valgte å trekke frem da de avduket sine Ryzen 4000-laptoper, og det er ikke så vanskelig å skjønne hvorfor. Denne er en relativt tynn og lett maskin som leverer ytelse og batterilevetid vi ganske enkelt ikke har sett før i denne kategorien. Både AMD og Asus har virkelig overgått seg selv her.

Det skal sies at Zephyrus G14 er litt dyr, men hvis vi sammenligner med for eksempel Lenovo Legion Y740 med RTX 2060 så gir sistnevnte deg mindre RAM og en mye svakere prosessor til samme pris.

Dermed posisjonerer faktisk Asus denne maskinen med AMD Ryzen 9 opp mot Intel Core i7-maskiner som rett og slett ikke kan konkurrere på ytelse. Vi må riktignok konstatere at den ikke ser like stilig ut som for eksempel MSI GS65 Stealth, men hvis du er ute etter en sprek gaming-laptop med skikkelig god batterilevetid, så er det ikke Intel-maskiner du skal se på akkurat nå.

Asus ROG Zephyrus G14 er imidlertid begrenset av RTX 2060-kortet. Den fantastiske ytelsen til prosessoren får oss til å lure på hvordan en tilsvarende maskin med et sprekere grafikkort ville vært, men med tanke på at maskinen har en 1080p-skjerm så skal det uansett ikke være noe problem å skru alle innstillinger på maks. i de aller fleste nye spill.

Som den første laptopen på markedet med Ryzen 4000-prosessor har Asus ROG Zephyrus G14 mye å bevise, men vår konklusjon er at den absolutt innfri til forventningene.

(Image credit: Future)

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene til vår test-utgave av Asus Zephyrus G14: CPU: 3,0 GHz AMD Ryzen 9 4900HS (8 kjerner, 12 MB cache, opptil 4,3 GHz)

Grafikk: Nvidia GeForce RTX 2060 (6 GB GDDR6)

RAM: 16 GB DDR4 (3,200 MHz)

Skjerm: 14-tommer Full HD (1920 x 1080) IPS, 120 Hz

Lagring: 1 TB SSD (PCIe)

Porter: 2 x USB 3.1 Gen2, HDMI-out, Gigabit Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x mikrofon, 1 x hodetelefonutgang

Tilkoblinger: Intel Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth 5.0

Vekt: 1.60 kg

Mål: 32,4 x 22,4 x 1,79 cm); B x D x H

Pris og tilgjengelighet

Asus ROG Zephyrus G14 finnes i hele 9 ulike varianter i norske nettbutikker, og prisen strekker seg fra 15.990 kroner til 25.990 kroner. Den nøyaktige varianten vi har testet er likevel ikke tilgjengelig i Norge, og den ene varianten som har den samme prosessoren er den dyreste utgaven.

Utover det har modellene ulike kombinasjoner av RTX 2060-, GTX 1650 Ti- eller GTX 1660 Ti-kort, AMD Ryzen 5 4600HS eller 4800HS, og 16 eller 32 GB RAM.

Her finnes det altså varianter for ulike lommebøker, og det burde være mulig å finne en variant som passer for deg. Samtidig må vi understreke at vi kun kan gå hundre prosent god for ytelsen til varianten vi har testet.

(Image credit: Future)

Design

Med tanke på maskinvaren som befinner seg på innsiden, så er Asus ROG Zephyrus G14 tynnere enn man skulle forvente. Den veier tross alt bare 1,6 kilo mens tykkelsen er på beskjedne 1,79 cm, og til å være en gaming-laptop er den ekstremt portabel. Det betyr ikke at den kan måle seg med maskiner som Dell XPS 13 på det punktet, men det er jo heller ikke noe mål for en slik maskin.

Selv når vi sammenligner med andre tynne og lette gaming-laptoper som Razer Blade 15 og MSI GS65 Stealth, så er Zephyrus G14 tynnere og lettere enn dem alle.

Samtidig har den et design som kanskje kan grense mot å være litt for mye Gamer med stor G, men vi opplever den ikke som altfor ille. En unik detalj er at den ene halvdelen av lokket til maskinen er utstyrt med små hvite prikker. I noen av utgavene av Zephyrus G14 er disse prikkene LED-lamper som kan vise grafikk og tekst, men vår testmodell har ikke denne funksjonen. Dermed kan vi ikke bekrefte om dette påvirker brukeropplevelsen eller batterilevetiden på noe måte.

Det vi derimot kan bekrefte er at den har et stort antall luftekanaler plassert rundt omkring, og det er nok bare en fordel for en maskin som dette. Det bidrar til at maskinen får et veldig kantete uttrykk, men det er bedre enn å støte på varmeproblemer mens du spiller eller jobber med tunge oppgaver.

Chiclet-tastaturet har en god layout, og vi opplever det som komfortabelt å skrive på, noe som er litt overraskende med tanke på hvor liten denne maskinen er. Samtidig vil nok enkelte være litt misfornøyd med hvor myke tastene er, for de er ikke like klikkete som de mekaniske tastene man finner på enkelte andre gaming-laptoper.

Det vi uansett liker veldig godt er de dedikerte tastene øverst på tastaturet. Vi setter for eksempel stor pris på å kunne justere volum uten å måtte fikle med funksjonstastene. I tillegg finnes det også en dedikert knapp som lar deg åpne Armor Crate der du kan justere ytelsen og RGB-belysningen. Den siste muligheten var riktignok ikke så relevant for oss fordi testmaskinen vår ikke hadde RGB-belysningen, men løsningen er i hvert fall ryddig og oversiktlig.

Berøringsflaten er helt grei. Flerfingerbevegelser fungerer fint, den har god nøyaktighet og den får rett og slett jobben gjort. Det skal sies at de fleste brukerne av denne laptopen uansett kommer til å bruke en mus til spilling, men det jo greit å vite at berøringsflaten også er brukbar. Det gjelder ikke minst for kreative folk som vil dra nytte av den spreke flerkjerneytelsen, men for dem vil nok også en mus være å foretrekke.

(Image credit: Future)

Skjermen er på sin side ganske fantastisk til denne prisen. Det riktignok ikke en 4K-OLED-skjerm slik enkelte toppmodeller har nå, men en slik oppløsning er heller ikke nødvendig med denne maskinvaren og denne skjermstørrelsen. Du får ekstremt solid 1080p-spilling med lynrask 120 Hz bildefrekvens. Skjermen leverer også 100% av sRGB-fargerommet.

Vi kunne spille Doom Eternal i 1080p med Ultra Nightmare-innstillinger (med unntak av Ultra-teksturer på grunn av de 6 GB-ene skjermkortet har til rådighet), og opplevelsen var ikke langt unna hvordan det er å spille på en premium-gaming-skjerm.

Når det kommer til høyttalerne, så må vi gi Asus skryt for at de ikke har plassert dem på undersiden. Vi skulle ønske at de hadde litt mer guffe å gi, men de leverer helt greit og de fleste vil nok uansett plugge inn et godt gaming-headset for å sikre seg den beste spillopplevelsen.

Og apropos porter, så får du mange slike. Zephyrus G14 er nemlig utstyrt med to USB 3.2 Gen1 Type A-porter og to USB 3.2 Gen2 Type-C-porter, der en av de sistnevnte kan brukes til lading av laptopen. I tillegg får du en dedikert ladeport, HDMI og kombinert 3,5 mm hodetelefon- og mikrofon-kontakt. Til å være en så kompakt maskin, må dette kunne regnes som et godt utvalg.

En ting som mangler er imidlertid et webkamera, men vi kan forstå at Asus har tatt dette valget. For den typiske spilleren vil jo mangelen på kamera ikke være noe problem med mindre man streamer, og da vil du uansett sannsynligvis bruke et eksternt kamera som gir bedre bilde. Enkelte som vil bruke laptopen sin til arbeid i tillegg til gaming, burde derimot kanskje tenke seg om og vurdere hvor viktig det er å ha et webkamera.

(Image credit: Future)

Ytelsestester Her ser du hvordan Asus Zephyrus G14 klarte seg i våre ytelsestester: 3DMark Sky Diver: 34.347; Fire Strike: 13.950; Time Spy: 5872

Cinebench R20: 3961

Geekbench 4 Single-Core: 5265; Multi-Core: 29.907 Geekbench 5 Single-Core: 1202; Multi-Core: 7815

PCMark 8 Home: 4692

PCMark 8 batterilevetid: 5 timer, 37 minutter Batterilevetid (TechRadars filmtest): 8 timer, 10 minutter Total War: Three Kingdoms: 128 fps (1080p, Low) 44 fps (1080p Ultra)

Metro Exodus: 115 fps (1080p, Low), 38 fps (1080p, Ultra)

Ytelse

Wow, den AMD Ryzen 9 4900HS-brikken er virkelig noe for seg selv. Med 8 kjerner, 16 tråder, grunnklokke på 3.0 GHz og boost på 4,3 GHz, må den virkelig kunne kalles et monster. Det viser seg også at den knuste all konkurranse i våre ytelsestester.

Selv når vi sammenligner med Intels Core i9-9980HK som sitter i Alienware m17, så stikker AMD av med seieren. I Cinebench R15 får vi for eksempel solide 1782 poeng mens Alienware oppnår 1182. Det er altså en forskjell på utrolige 34 prosent, og vi må samtidig huske på at dagens testmaskin koster omtrent halvparten av m17.

Men ikke nok med det. I Geekbench 4 vinner ikke Zephyrus G14 bare flerkjernetesten med 24 prosent høyere poengsum enn Core i9 (29.907 poeng) –

Den ligger også helt på høyde med de de beste enkjerneresultatene med 5265 poeng.

Mye av dette er gjort mulig på grunn av den nye 7 nm-arkitekturen til AMD, og sammen med godt ingeniørarbeid har det gjort at denne prosessoren kan levere ekte skrivebordsytelse fra en laptop som kun veier 1,6 kg.

Men Asus Zephyrus G14 er først og fremst en gaming-laptop, og dermed er spillytelsen viktigere enn rå CPU-kraft. Heldigvis sikrer RTX 2060-kortet at den leverer på dette punktet også – i hvert fall inntil et visst punkt.

Med 5872 poeng i 3DMark Time Spy og 38 fps i Metro Exodus på Ultra-innstillinger, kan du være trygg på at du får solid ytelse. Og som sagt fikk vi også 120 fps i Doom Eternal.

Det er vanskelig å sammenligne denne maskinen med et Intel-alterantiv, rett og slett fordi det ikke finnes så mange maskiner som kombinerer Core i9 med RTX 2060. Det kan kanskje virke som et merkelig valg av ASUS, men det kan virke som AMD vil unngå den dyreste enden av markedet foreløpig, så vi får bare håpe at vi får bare håpe at vi får se varianter med enda sprekere grafikkort senere. Vi mistenker at det er flere enn oss som er nysgjerrige på hva kombinasjonen av Ryzen 9 og RTX 2080 ville levert.

(Image credit: Future)

Batterilevetid

Prosessorytelsen er helt klart en god grunn til å velge denne laptopen, men det er definitivt også batterilevetiden.

Generelt sett er det stort sett sånn at vi ikke forventer mer enn tre-fire timer fra en typisk gaming-laptop, og en sjelden gang støtter vi på en som kanskje klarer opptil 5.

Med Zephyrus G14 er historien imidlertid en helt annet.

I vår filmtest der vi spiller av en 1080p-video på repeat, klarte den nemlig hele 8 timer og 10 minutter. Dette er utrolig nok helt på nivå med HP Elite Dragonfly som markedsføres som en maskin som en laptop med glimrende batterilevetid. Ikke minst har sistnevnte en prosessor med halvparten så høy TDP og ikke engang en dedikert GPU.

I PCMark 8s batteritest klarer Zephyrus G14 4 timer og 47 minutter, der fantastiske Alienware m15 R2 kun klarte 2 timer og 45 minutter.

Vi har aldri noen gang vært borti en gaming-laptop som engang er i nærheten av dette, og AMDs store ord om Ryzen 4000 ser faktisk ut til å stemme.

(Image credit: Asus)

Programvare og funksjoner

Det følger bare tre programmer med på Zephyrus G14 ut av esken, og det er ROG Game Visual, Armory Crate og GameFirst VI.

Den første av dem lar deg justere skjerminnstillinger, og velge mellom ulike forhåndsinnstillinger og fargetemperaturer.

GameFirst VI hjelper deg med å optimalisere nettverket for spilling, og hjelper deg til og med til å finne det beste trådløse nettverket i nærheten.

Til slutt har vi Armory Crate som gir tilgang til å justere blant annet viftehastigheter og RGB-lys, men som nevnt gjelder sistnevnte i dette tilfelle tilkoblede enheter, i og med at maskinen ikke har slikt innebygget.

Kjøp den hvis ...

... du vil ha god batterilevetid

Utrolig nok er Zephyrus G14 en gaming-laptop som kan måle seg med en ultrabook når det gjelder batterilevetid.

... hvis du trenger en sprek CPU

Enten du driver med tungt kreativt arbeid eller bare vil ha det beste av det beste på CPU-fronten, så er Zephyrus G14 et glimrende valg.

... du vil ha en lett gaming-laptop

Med en tykkelse på bare 1,79 cm og en vekt på 1,6 kg er dette en laptop du lett kan bære med deg. Endelig kan du ta med deg favorittspillene dine på farten, uten å ødelegge ryggen din.

Ikke kjøp den hvis ...

... du trenger et webkamera

For mange er nok ikke fraværet av webkamera noe stort problem, men hvis du er avhengig av å kunne ta videosamtaler mellom rundene med Overwatvch så bør du nok se på andre alternativer eller eventuelt slenge med et eksternt webkamera i handlekurven.