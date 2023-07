Globalt fall i PC-salget

Stor lagerbeholdning i kjølvannet av svake leveransetall gir produsentene hodepine. Nå kan tiden være inne for å kjøpe en ny PC.

Alle som er på jakt etter en ny datamaskin kan ha hellet med seg etter at tallene fra bransjeanalytikerne i International Data Corporation (IDC) viser at det globale PC-salget har falt med 13,4 % i andre kvartal i 2023, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, fra 71,1 millioner enheter til 61,6 millioner enheter.

IDC legger skylden for denne reduksjonen på makroøkonomisk motvind og redusert etterspørsel fra både private og bedrifter og en bevegelse i IT-budsjetter fra innkjøp av enheter. IDC oppgir at dette er det sjette kvartalet på rad med nedgang i dette markedet.

Dermed er lagerbeholdningen større enn normalt for mange selskaper, noe som gir dem få andre muligheter enn å stimulere til kjøp for å senke beholdningen.

Fall i PC-salget

For øyeblikket har Lenovo den største markedsandelen, med 23,1 % av det globale PC-salget, noe som er en nedgang fra 24,5 % samme kvartal i fjor. De opplevde dessuten en reduksjon i salget på 18,4 %, fra 17,4 millioner til 14,2 millioner enheter.

HP opplevde den minste endringen i leveransene, med en nedgang fra 13,4 millioner enheter fra 13,5 millioner enheter i andre kvartal 2022. Verre var det for Dell, som opplevde den kraftigste reduksjonen, med en nedgang på 22 % i leveransene – fra 13,2 millioner til 10,3 millioner enheter.

Apple går mot strømmen, og har opplevd en god økning i leveransene på 10,3 %, med en økning fra 4,8 millioner til 5,3 millioner enheter i andre kvartal 2023.

«Apple har gode tall sammenlignet med fjoråret, etter å ha slitt med leveringsvansker i 2022 på grunn av COVID-relaterte nedstengninger i leveringskjeden», bemerket IDC.

Det er viktig for disse selskapene å oppnås suksess i markedet samtidig som de holder kostnadene ned. Ryan Reith, Group VP for IDCs Client Device Trackers, uttalte at «selskapene ønsker ikke å oppleve den samme svikten i lagerbeholdningen som i 2020 og i 2021, men de er også forsiktige med å gamble på en stor oppgang i markedet».

I mellomtiden er det mange selskapene som ønsker å rydde i lagrene og som dermed senker prisene. Dermed kan dette være et gunstig tidspunkt for å oppgradere PCen eller skaffe selskapet gunstigere avtaler på teknologisk vedlikehold.