Apples iPhone SE 4 kan få store designforandringer

Fjorårets iPhone SE 3 var ikke en stor oppgradering i forhold til forgjengeren, og det føltes som om Apple ønsket å holde seg på den sikre siden. Nå har imidlertid et nytt rykte dukket opp som påstår at alt kan endre seg med neste versjon av Apples rimelige telefon, med et grep som kan gjøre den til en av de beste billige mobilene på markedet.

Ifølge kilder sitert av MacRumors vil iPhone SE 4 i hovedsak se ut som en «modifisert» versjon av iPhone 14. Det betyr et design med Face ID, Dynamic Island og ingen hjemknapp.

Rapporten hevder imidlertid at iPhone SE 4 ikke vil være en eksakt kopi av iPhone 14. For eksempel vil den bli litt lettere enn iPhone 14, og veie 165 gram sammenlignet med 172 gram for iPhone 14.

Vektforskjellen vil delvis skyldes at iPhone SE 4 kun vil ha et enkelt 48 MP-kamera på baksiden i stedet for det doble kameraet som brukes på iPhone 14. Dette skal også bidra til å holde kostnadene nede og gjøre telefonen mer tilgjengelig for budsjettbrukere.

Større designmessige forandringer

(Image credit: Future)

Hvis vi tar utgangspunkt i iPhone 14-designet, betyr det at den rimelige telefonen vil ta i bruk et aluminiumchassis, akkurat som iPhone 15, de samme flate sidene som iPhone 14 og en USB-C-port på nedre kant av telefonen.

Vi kan også ha en annen interessant godbit i vente: iPhone SE 4 kan få en handlingsknapp. Denne fikk sin debut med iPhone 15 Pro, men ikke på basismodellen iPhone 15, så inkluderingen i iPhone SE 4 antyder at Apple snart kan inkludere den i hele iPhone-serien.

Men en ting iPhone SE 4 ikke vil få, ifølge MacRumors, er en «kapasitiv Capture-knapp». Tilsynelatende ventes den ikke å dukke opp før lanseringen av iPhone 16.

Når det gjelder prisen, bekreftet ikke MacRumors noe om dette. Alt vi kan ta utgangspunkt i er dagens pris på iPhone SE, som er i underkant av 5000 NOK. MacRumors' rapport hevdet imidlertid at den nye iPhone SE 4 kunne lanseres i 2025 – samme år som iPhone 17-serien trolig vil komme på markedet. Vi vil holde øye med mer informasjon om dette og oppdatere deg så snart vi hører noe nytt.