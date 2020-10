Xbox Series X får luksuslyd fra Bang & Olufsen

Bang & Olufsen, den danske produsenten av luksuriøse lydprodukter, har annonsert at de skal samarbeide med Xbox for å etablere «en ny type høykvalitetslyd», akkurat i tide til lanseringen av Xbox Series X.



Bang & Olufsen sier at de vil «legge til rette for luksussegmentet innen gaming», hvilket betyr at hva nå enn de jobber på antageligvis ikke kommer til å bli billig. De nye lydproduktene (antageligvis hodetelefoner) kommer til å inkludere «Designed for Xbox»-funksjonalitet som vil sørge for sømløs tilkopling og en forbedret brukeropplevelse.

I en pressemelding delt på Bang & Olufsens offisielle Twitter-konto sier Christoffer Poulsen, visepresident og leder for produktutvikling i Bang & Olufsen:



«Spillindustrien har vokst betraktelig de siste par årene, på tvers av aldersgrupper, kjønn og landegrenser, og vi forventer at denne trenden kommer til å fortsette.



Teknologien har utviklet seg sterkt i gaming, og det å kunne forbedre opplevelsen av lyd gir oss mulighet til å spille en nøkkelrolle.»

We are excited to announce that we have joined forces with @Xbox to create a new audio proposition catered for the high-end segment within #gaming, leveraging our core capabilities of sound, design and craft. More to come on what that means soon. #Xbox #BangOlufsenJune 9, 2020

Poulsen la også til: «Ved å gå inn i gaming-industrien kommer vi til å gjøre det vi gjør best: levere fremragende lyd-ytelse pakket inn i utrolig design og solid håndverk.»



Matt Kesselring, sjef for maskinvarepartnerskap i Xbox, ymtet om at enhetene også kan være portable: «Vi er entusiastiske når vi nå går inn i et partnerskap med Bang & Olufsen, slik at vi kan komme med et nytt toppnivå innen gaming-lyd til Xbox- og Bang & Olufsen-fans over hele verden, som reiser med deg overalt der du elsker å spille Xbox.»



Selskapene sier at mer informasjon vil bli delt når den blir tilgjengelig, men for øyeblikket kan vi bare spekulere i hva slags portable høyttalere eller trådløse hodetelefoner Bang & Olufsen kommer til å lage. En ting er dog sikkert: Skal man dømme etter det danske merkets historie kommer nok disse produktene å koste skjorta.