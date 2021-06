Windows 11 tillater bruk av den gamle startmenyen – slik skifter du tilbake til originalen

En testversjon som har funnet veien til eteren bekrefter tilsynelatende Windows 11-navnet på Microsofts kommende storoppdatering, samt det nye utseendet, og nå har brukere allerede funnet en måte som kan få tilbake den klassiske startmenyen, inkludert den gamle plasseringen på venstre siden av oppgavelinjen.



Windows-brukere var i både ekstase og furore da testversjonen ble lekket tidligere denne uken, mest på grunn av det helt nye utseendet og det nye navnet. De fleste regnet med at disse nyvinningene skulle bli presentert i Sun Valley-oppdateringen til Windows 10, som forventes lansert senere i år. Nå later det til at den ovennevnte oppdateringen antageligvis kommer til å innebære en mindre omveltende forandring, og at det heller er Windows 11 som vil bringe med seg de større endringene – etter seks år med Windows 10.

I Windows 11 ser det ut til at startmenyen har fått seg et nytt strøk maling, og at den nå har blitt plassert sentrert i oppgavelinjen, som går langs nedre kant i skjermbildet – en forandring som antageligvis ikke faller i god jord for alle brukere.



Heldigvis har kløktige hoder på nett allerede funnet en metode som får tilbake den klassiske startmenyen.

Hva er Windows 11?

Etter seks år med Windows 10 later det til at Microsoft nå forbereder seg på å annonsere oppfølgeren, Windows 11. I årene som har gått har selskapet flittig oppdatert operativsystemet, hvilket har inkludert store forandringer i brukergrensesnittet, men nå ser det ut til at operativsystemgiganten har bestemt seg for å gå fra 10 til 11.



Slik det ser ut i den lekkede testversjonen har nye Windows et brukergrensesnitt som minner en del om det nylig kansellerte Windows10X, der startmenyen befinner seg på midten (og ikonene og snarveiene som åpnes opp også er sentrert), vinduer har avrundede kanter og alt av ikoner og annen grafikk har blitt oppdatert.



Vi regner fortsatt med at Microsoft kommer til å annonsere Windows 11 den 24. juni via et eget arrangement, så sett av datoen.

Slik forandrer du startmenyen

Selv om enkelte liker nye utseendet, er andre mindre entusiastiske for plasseringen av startmenyen, men det virker heldigvis å være slik at man kan velge. En gjeng entusiaster har allerede funnet en metode for å flytte startmenyen tilbake til den gode gamle plasseringen.

Hold inne Win+R samtidig på tastaturet ditt

Når du får opp «kjør»-dialogboksen, skriv inn «regedit» og trykk enter

Gå til ‘HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced’

Høyreklikk og lag en ny DWORD (32-bit)-verdi fra nedtrekksmenyen

Navngi den ‘Start_ShowClassicMode’

Sett verdien til «1»

Ta en omstart av PC-en din

Hvis du nå logger deg på Windows 11 vil du få tilbake den gode gamle startmenyen, i samme posisjon som den har vært i snart 30 år.

Kilde: Windows Central