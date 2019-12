WannaCry infiserer fortsatt tusenvis av brukere over hele verden

Ny undersøkelser gjort av Kaspersky Lab avdekker at WannaCry fortsatt er populært blant kriminelle, og at gisselvaren bare i tredje kvartal har blitt brukt til å angripe 75.000 brukere.

Det er nå halvannet år siden gisselvaren (ransomware på engelsk) WannaCry-angrepene startet. Nærmere bestemt i mai 2017. Og dette angrepet er fortsatt å betrakte som det største i sitt slag.

Og dette til tross for at Microsoft gav ut en sikkerhetsoppdatering som tettet sikkerhetshullet WannaCry utnyttet, to måneder før angrepet startet. WannaCry klarte uansett å infisere hundretusener av maskiner på tvers av alle landegrenser.

Angrepene i fjor viste farene med gisselvare, og selv om bedrifter og privatpersoner over hele verden har hatt mer enn tok tid til å oppgradere for å tette sikkerhetshullet, så er det fortsatt mulig for kriminelle å utnytte etternølerne.

Angrepene fortsetter å vokse

Kaspersky Lab sin sikkerhetsløsning beskyttet 259.867 unike brukere mot denne typen angrep. De har samtidig identifisert en betraktelig økning på 39 prosent siden andre kvartal i år, da antallet brukere var 158.921. Veksten har vært sterk men stabil i antall brukere per måned.

Hovedansvarlig sikkerhetsforsker ved Kaspersky Lab, David Emm, gikk nærmere inn på firmaets Q3 2018-rapport og sa:

– Det er bekymringsfullt å se at WannaCry-angrepene har vokst med nesten to tredjedeler sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Dette er enda en påminnelse om at epidemier ikke slutter så fort som de begynner - konsekvensene av disse angrepene er uunngåelig langvarige. Cyberangrep av denne typen kan være så alvorlige at det er nødvendig for bedrifter å ta tilstrekkelige forebyggende tiltak før cyberkriminelle handlinger, i stedet for å fokusere på gjenoppretting.

For å unngå å bli offer for WannaCry og andre avarter, anbefaler Kaspersky Lab å oppdatere operativsystemet ofte og ha ferske sikkerhetskopier av filene dine. Slik unngår du å gi innpass til cyberkriminelle og løspengekravene som kan komme om uhellet først er ute.