Valheim: Liste over konsollkommandoer og juksekoder

«Valheim», survival-spillet utviklet av svenske Iron Gate Studio, har ikke vært ute mange ukene, og er allerede ekstremt populært. Dette vikingspillet som har blitt beskrevet som en blanding av «Minecraft» og «Dark Souls» er svært så gøyalt å spille sammen med kompiser, men om du velger å kjøre solo kan du bruke en konsollkommando eller to for få dine daglige gjøremål ferdige litt raskere. Her er den komplette listen over alle konsollkommandoene og juksekodene i «Valheim».



Merk at oppdateringen som nylig ble lansert «fjernet» konsollfeltet, eller rettere sagt gjorde det slik at man må slå det på når man kjører spillet, så det er ikke rart om du blir forvirret om du trykker på «F5» og ingenting skjer.



Fra og med versjon 0.148.6 må man først slå på muligheten for å få frem konsollen ved å legge til «-console» i «launch options» i Steam. Finn frem spillet i Steam, gå inn på «Manage game», under «Preferences» finner du «Set Launch Options...». Her ser du en tom tekstboks der du kan legge til ulike parametre. Skriv inn «-console» for å aktivere konsollfunksjonen.





Valheim: Admin-kommandoer

Før man får lov til å skrive inn noen av kommandoene nedenfor må man aktivere muligheten til å bruke de. Dette gjør man ved å ta frem konsollen («F5») og skrive inn «devcommands» (tidligere var det «iamacheater»).

ban [navn/ip/userID] – Bannlys en spiller fra serveren

– Bannlys en spiller fra serveren banned – Få opp en liste over de bannlyste spillerne på serveren

– Få opp en liste over de bannlyste spillerne på serveren kick [navn/ip/userID] – Utvis (midlertidig) en spiller fra serveren

– Utvis (midlertidig) en spiller fra serveren lodbias [0 - 5] – Sett hvor langt spillet «tegner» grafikken fra spillerne

– Sett hvor langt spillet «tegner» grafikken fra spillerne save – Lagre verdenen

– Lagre verdenen unban [name/ip/userID] – Opphev bannlysningen av en spiller

Valheim: jukse-kommandoer

beard - Fjerner skjegget ditt (permanent)

- Fjerner skjegget ditt (permanent) dpsdebug - Slå på FPS-statistikk

- Slå på FPS-statistikk env [env] - Slå på debug-funksjoner

- Slå på debug-funksjoner exploremap - Avslører hele kartet

- Avslører hele kartet event [hendelsenavn] - Starter en spesifikk hendelse

- Starter en spesifikk hendelse ffsmooth 1 - Legger til mykere bevegelser når man flyr

- Legger til mykere bevegelser når man flyr ffsmooth 0 - Fjerner mykere bevegelser når man flyr

- Fjerner mykere bevegelser når man flyr freefly - Aktivere «fritt kamera» (man kan fly)

- Aktivere «fritt kamera» (man kan fly) genloc - Tilbakestiller verden

- Tilbakestiller verden ghost - Spøkelsesmodus av/på

- Spøkelsesmodus av/på god - Slå på gudemodus

- Slå på gudemodus goto [x] [y] [z] - Teleporterer spilleren til koordinatene

- Teleporterer spilleren til koordinatene hair - Fjerner håret ditt (permanent)

- Fjerner håret ditt (permanent) heal - Helbreder deg (du får full helse)

- Helbreder deg (du får full helse) killall - Dreper alle fiender i nærheten

- Dreper alle fiender i nærheten listkeys - Lister opp alle globale nøkler

- Lister opp alle globale nøkler location - Setter der du våkner opp når du dør

- Setter der du våkner opp når du dør model [0 - 1] - Skifter spillermodell mellom maskulin og feminin

- Skifter spillermodell mellom maskulin og feminin players [nummer] - Justerer på vanskelighetsgraden

- Justerer på vanskelighetsgraden pos - Viser spillerkoordinater

- Viser spillerkoordinater puke - Tilbakestiller det du har spist

- Tilbakestiller det du har spist raiseskill [skill] [mengde] - Setter spesifikk skill til et nytt nivå

- Setter spesifikk skill til et nytt nivå randomevent - Starter en tilfeldig hendelse

- Starter en tilfeldig hendelse removedrops - Fjerner alle ting på bakken rundt deg

- Fjerner alle ting på bakken rundt deg resetcharacter - Tilbakestiller alle karaktertrekk (skills osv.)

- Tilbakestiller alle karaktertrekk (skills osv.) resetenv - Tilbakestiller debug-systemet

- Tilbakestiller debug-systemet resetkeys [navn] - Tilbakestiller nøkkelen du navngir

- Tilbakestiller nøkkelen du navngir resetmap - Gjør hele kartet uutforsket

- Gjør hele kartet uutforsket resetskill [skill] - Setter en spesifikk skill til 0

- Setter en spesifikk skill til 0 resetwind - Tilbakestiller vindretning og -intensitet

- Tilbakestiller vindretning og -intensitet setkey [navn] - Setter en ny global nøkkel

- Setter en ny global nøkkel skiptime [sekunder] - Spoler tiden frem x antall sekunder

- Spoler tiden frem x antall sekunder sleep - Spoler tiden frem én dag

- Spoler tiden frem én dag spawn [navn] [mengde] [nivå] - Gir deg et spesifikt item

- Gir deg et spesifikt item stopevent - Stopper hendelsen som skjer akkurat nå

- Stopper hendelsen som skjer akkurat nå tame - Temmer alle dyr i nærheten

- Temmer alle dyr i nærheten tod [0 - 1] - Bestemmer klokkeslett, skriv inn «-1» for å tilbakestille dagen, skriv inn «0.5» for å spole frem/tilbake til midt på dagen

- Bestemmer klokkeslett, skriv inn «-1» for å tilbakestille dagen, skriv inn «0.5» for å spole frem/tilbake til midt på dagen wind [vinkel] [intensitet] - Justerer vindretningen og -intensiteten

Valheim: Spiller-kommandoer

help – List opp alle kommandoene

– List opp alle kommandoene info – List opp system-info

– List opp system-info ping - Vis server-ping

«Valheim» fortsetter å vokse, og har per nå over seks millioner brukere. Hvis du har problemer med å komme i gang, så kan du ta en titt på tips og triks for nybegynnere, en artikkel skrevet av våre britiske kolleger.