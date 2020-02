Ultimate Ears lanserer party-høyttaleren Hyperboom

Ultimate Ears tar opp kampen med Sony og JBL med sin nye party-høyttaler Hyperboom.

Det Logitech-eide selskapet Ultimate Ears er godt kjent for sine robuste og kraftige Bluetooth-høyttalere, men foreløpig har de holdt seg til portable modeller som kan slenges i en sekk når du skal på tur eller på stranda.

Det blir det imidlertid forandring på nå, for i dag har de annonsert sitt siste tilskudd til Boom-serien i form av Hyperboom – en party-høyttaler som skal levere volum nok til å holde hagefesten i gang helt på egen hånd.

I hvert fall understreket produktsjef i UE Doug Ebert det, da vi fikk en demonstrasjon av høyttaleren i Oslo i forkant av lanseringen.

Hyperboom har et relativt subtilt design, kanskje med unntak av de karakteristiske pluss- og minustegnene på toppen. (Image credit: Ultimate Ears)

Hyperboom tar altså opp kampen med tilsvarende party-høyttalere fra Sony og JBL, men Ebert var samtidig opptatt av å understreke at de ønsket å satse på et mer subtilt design uten blinkende lys og andre gimmicker.

Her ligger i stedet fokuset på lyden, og på innsiden sitter det to 4,5 tommers woofere, to 1-toms tweetere og to 3,5 tommers passive radiatorer. Hver av de sistnevnte er for øvrig på størrelse med en Boom 3-høyttaler.

Vårt førsteinntrykk under demonstrasjonen var at den absolutt leverer kraftig og stor lyd, og setter man den i et hjørne få man et ekstra bassløft som virkelig lar den fylle rommet. Vi fikk også mulighet til å høre den ute på en takterrasse i Oslo, og det virket ikke som den hadde problemer med å holde festen i gang utendørs heller.

Den endelige konklusjonen angående både lyden og alt annet, sparer vi imidlertid til vi har fått testen Hyperboom skikkelig.

(Image credit: Ultimate Ears)

To bluetooth-tilkoblinger

Det er fristende å tenke at en stor høyttaler som dette hadde hatt nytte av å kunne brukes via WiFi i tillegg til Bluetooth, men her finner vi likevel bare sistnevnte. Ebert kommenterer dette med at de ville holde ting enkelt, og at Bluetooth egner seg bedre til spontan bruk i festsammenheng.

I stedet for WiFi har de gitt Hyperboom to Bluetooth-tilkoblinger, og disse kan man veksle mellom med dedikerte knapper på toppen av enheten. Dermed kan man raskt koble til en ekstra telefon, og for eksempel veksle sømløst fra en Spotify-liste til en annen. På den måten slipper du irriterende pauser i festen mens folk bytter over til en ny telefon, bare fordi de MÅ spille en bestemt låt. (Vi har alle vært der).

Vi kan også ta med at batteriet skal holde til opptil 24 timers bruk avhengig av hvor høyt du spiller, og at den er utstyrt med IPX4-sertifisering som burde sikre at den tåler en sølt drink eller sprut fra bassenget.

UE Hyperboom kommer i salg tidlig i mars, og den veiledende prisen i Norge er satt til 3999 kroner.

Vi har allerede fått UE Hyperboom inn til test, og du skal få vår endelige dom så fort vi har sjekket hva den er godt for.