Til neste år får vi endelig billige skjermkort

Flere rykter om det kommende skjermkortet Nvidia GeForce RTX 3050 har dukket opp på nett, og disse vitner om at kortet kommer til å få 8 GB GDDR6-minne – for ikke å snakke om at vi nå begynner å ane konturene av knippet nye og rimelige GPU-er som skal dukke opp tidlig i 2022.



Som VideoCardz merker seg, ble grunnmodellen RTX 3050 (ikke Ti) tilsynelatende bekreftet i et veikart som inneholdt SKU-koden GA106-150. Den etablerte Twitter-lekkasjemakeren @kopite7kimi never også at kortet kommer til å få mer minne enn forventet (tidligere var det mange som tippet at RTX 3050 kun ville få 4 GB VRAM), og potensielt 3072 CUDA-kjerner.



Det er ingenting å kimse av om man skal spille i 1080p, og kan gjøre at RTX 3050 blir et perfekt førstekort for alle som nå bygger seg en PC for første gang.

Det estimerte lanseringsvinduet for minstemann i Ampere-sortimentet gjør at kortet kommer til å konkurrere direkte med Intels rimelige Arc Alchemist-skjermkort, og enkelte andre rykter sier også at AMD kanskje blir med på moroa med Radeon RX 6500XT og RX 6400, begge basert på RDNA2.



Vi har ingen anelse om hva slags priser disse kortene kommer til å få, men siden alle er forventet lansert såpass tett inntil hverandre, så er det en viss mulighet for at de tre produsentene kommer til å knive om å ha den mest tilgjengelige GPU-en på markedet, hvilket er godt nytt for oss forbrukere – gitt at det produseres nok kort, og at det settes i gang prosedyrer som får bukt med spekulanter som kjøper opp store mengder produkter og selger de dyrt på bruktmarkedet.



Siden kortene er forventet lansert tidlig i 2022, så er det lite som tyder på at du vil kunne kjøpe det nytt skjermkort til jul, men det virker likevel som om produsentene nå virkelig har tatt innover seg at verden trenger mengdevis av rimelige GPU-er – særlig siden vi allerede vet at Nvidia nå gjenoppliver RTX 2060 med 12 GB VRAM, i et forsøk på å tilfredsstille etterspørselen.



Som med alle andre rykter, så finnes det ingen garanti for at det ovennevnte stemmer på en prikk. Likevel, siden det nå ser ut til at alle de tre skjermkortprodusentene har produkter på vei tidlig i 2022, så er det vanskelig å komme utenom at de som faktisk får kort ut tidlig, og til en rimelig penge, vinner stort på det. Uansett hva fasiten er, så er det ikke lenge til vi får vite mer, gitt at de potensielle lanseringene later til å være såpass kort tid unna. CES 2022 vil, for eksempel, være et naturlig sted å avsløre detaljer.

Kommentar: Litt i seneste laget

Ekstremt kraftige kort, som RTX 3080, er vel og bra, men ikke alle har råd til en GPU som takler 4K, så det er virkelig hyggelig at produsenter nå ser ut til å ta fatt på arbeidet med å tilby flere 1080p-kort, et segment som lenge har vært ganske så dødt. RTX 3060 er et fantastisk produkt, men selv den anbefalte utsalgsprisen var hard å svelge for mange – og takket være skjermkortspekulanter har skjermkortet ikke vært å finne til ordinære priser i etterkant av lanseringen.



Når det er sagt, så tillater vi oss likevel å klage på timingen. Dette kommer i seneste laget. Folk har rukket å bli ettertrykkelig lei av den globale komponentmangelen, de slunkne lagerbeholdningene og de ublu prisene i året som var, så det er ingen tvil om at de tre produsentene nå må forsikre seg om at de klarer å produsere nok enheter – enda et år med skjermkort som koster halve månedslønna vil ikke falle i god jord hos mange.



Akkurat nå er det lite konkret informasjon å gå etter. Vi er fristet til å si at prisene kommer til å være alfa og omega, men samtidig vet vi at det sitter et utall desperate mennesker der ute som har vært på utkikk etter maskinvare i månedsvis. Såpass desperate at de likevel har kjøpt de få svinedyre skjermkortene som har vært tilgjengelige, på tross av at de kan gå for så mye som 3-4 ganger anbefalt utsalgspris.



Tilgang på flere kort vil nok likevel gi en moralsk boost for mange PC-byggere etter et 2021 som må sies å ha vært beint frem grusomt. Det ville nærmest ha vært som et mirakel å regne om skjermkortprodusentene klarer å skrape sammen en dugelig haug rimelige modeller rett over nyttår, men vi håper i det minste at dette blir starten på et langt hyggeligere år for alle PC-gamere.