«Stranger Things» sesong 4 volume 2 fikk Netflix-serverne ned i knestående

Lanseringen av andre del av fjerde sesong av «Stranger Things» slo lufta ut av hele Netflix-nettverket.



De to siste episodene av seriens fjerde sesong dukket opp på strømmegigantens plattform tidligere i dag (1. juni). I omtrent samme øyeblikk som Netflix la ut episode 8 og 9 meldte Downdetector (opens in new tab), nettstedet som viser hvilke sider og tjenester som fungerer som normalt, at det hadde kommet inn en rekke rapporter om at folk hadde problemer med å få tilgang til Netflix.



Nesten 15 000 klager ble sendt inn bare noen minutter etter «Stranger Things» sesong 4 volume 2-premieren. De fleste meldte om problemer med å bruke Netflix-appen som vanlig, og at de ikke fikk sett de nye episodene.

Netflix skal ha skryt for det, tjenesten klarte å få bukt med problemene relativt raskt. 15 minutter senere var klagemengden nede i under 1 500 enkelttilfeller, og etter ytterligere 15 minutter var det bare snakk om noen få hundre som hadde problemer – det er normalnivået for en tjeneste på størrelse med Netflix.



At strømmegiganten klarte å rette opp i feilen på kort tid var ikke bra nok for enkelte. Mange brukere kastet seg på sosiale medier for å klage, og siden de to siste episodene har en spilletid på nesten fire timer – og hele verden allerede snakker om innholdet – så var det for mange om å gjøre å få sett alt så fort som overhodet mulig.

vecna laughing at us bc netflix crashed #StrangerThings #Netflix pic.twitter.com/a3WbOPDFtYJuly 1, 2022 See more

Dette er ikke første gang avslutningen av en serie har gitt strømmeplattformer trøbbel. HBO Max har hatt lignende problemer to ganger tidligere. Første bommert inntraff da siste episode av «Mare of Easttown» ble lansert, og nå sist var det avslutningen av andresesongen av «Euphoria» som ble kimen til problemer.



Vi håper de har oppgradert serverparken innen siste episode av «House of the Dragon» får premiere.

En premiere helt utenom det vanlige?

Netflix er generelt en ganske robust plattform, som faktisk sjelden har problemer. Slik må det nesten være når man opererer i over 190 land og hele tiden introduserer nytt innhold. Derfor er det ganske imponerende at «Stranger Things» sesong 4 volume 2 klarte å få hele infrastrukturen i knestående.



Netflix kan dog umulig ha blitt særlig overrasket over populariteten. Folk har sett 930 millioner av første syv episodene av seriens fjerdesesong, på bare 28 dager. Det er over 270 millioner timer mer enn den foregående rekorden, satt av andre sesong av «Bridgerton» (opens in new tab).



Alt tyder på at andre halvdel av fjerde sesong vil sette nye rekorder.



Hvis du har planer om å se «Stranger Things» senere i dag, så kan du titte innom vår oversiktsartikkel. Her får du alt du trenger, om du vil lade opp til fire timer i sofaen (etter at sola har fått rast fra seg, og det blir litt mer kjølig i lufta.)