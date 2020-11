Stans hos AWS satte store deler av internett ut av spill

Tjenester over hele verden ble skadelidende da en omfattende stans inntraff i skytjenestene hos Amazon Web Services (AWS).

Amazons sky-enhet ble utsatt for en flere timer lang stans som på virket mange andre nettsider og tjenester på onsdag. Som The Verge kunne melde om, uttalte en talsperson for Amazon i en e-post at bare én av deres 23 geografiske AWS-regioner (US-East-1) hadde problemer på det daværende tidspunkt. Likevel var bruddet omfattende nok til at et stort antall andre nettsider og nettbaserte tjenester ble satt ut av spill – tjenester som alle er avhengige av Amazons skybaserte tilbud.

Blant de mange programmene, tjenestene og nettstedene som ble påvirket av dette bruddet var 1Password, Coinbase, Flickr, Glassdoor, Roku, Vonage, Autodesk og mange flere. Imidlertid later det ikke til at store AWS-kunder som Apple, Slack og Netflix ble påvirket av det inntrufne.

AWS-brudd

For Amazons egen del, påvirket bruddet mange AWS-tjenester, som blant andre ACM, Amplify Console, AppStream2, AppSync, Athena, Batch, CodeArtifact, CodeGuru Profiler, CodeGuru Reviewer, CloudFormation, CloudMap, CloudTrail, Connect, Comprehend, DynamoDB, Elastic Beanstalk, EventBridge, GuardDuty, IoT Services, Lambda, LEX, Macie, Managed Blockchain, Marketplace, MediaLive, MediaConvert, Personalize, RDS Performance Insights, Rekognition, SageMaker og Workspaces.

I en oppdatering til deres AWS Service Health Dashboard, forklarte skykjempen at problemet som påvirket deres Kinesis Data Streams API og andre tilknyttede tjenester er blitt fikset, men at tjenesten ikke ennå tar unna hele trafikkbelastningen, og de utdyper:

«Vi vil gjerne bringe en oppdatering om problemet som rammet Kinesis Data Streams API og andre tilknyttede tjenester innenfor US-EAST-1-regionen. Vi har nå dempet virkningen av bruddet på undersystemet innenfor Kinesis som tar seg av innkommende forespørsler, og ser ikke lenger noen økning i feilprosent eller forsinkelser. Vi kjører imidlertid ennå ikke full trafikkbelastning, og arbeider med å begrense belastningen på tjenesten. Vi venter at våre kunder vil begynne å se forbedringer i løpet av kort tid, når vi faser ut begrensningene.»

Nettsider og tjenester som er avhengige av AWS skal nå kunne fungere som normalt. Heldigvis inntraff ikke dette bruddet et par dager senere, på Black Friday, ettersom dette kunne vært svært skadelig for netthandelsider på det som ligger an til å bli en av årets viktigste handledager.

Kilde: The Verge