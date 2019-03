Slik ser Microsofts nye Chromium-baserte nettleser ut

Nye skjermbilder som etter sigende skal vise Microsofts nye Chromium-baserte versjon av Edge har dukket opp på nettet.

Bildene er publisert av Neowin, og viser en nettleser med de kjente ikonene og det generelle utseendet til gamle Edge som kom forhåndsinstallert i Windows 10, men med enkelte funksjoner som vil virke kjent for Chrome-brukere.

Microsofts søkemotor Bing er fortsatt valgt som standard i Edge, i motsetning til Chrome der du som kjent får Google som standard søkemotor, og når du åpner en ny fane hentes bakgrunnbildet fra dagens bilde hos Bing.

I tillegg får du en personlig nyhetsstrøm fra Microsoft News, og alt dette gjør at utseendet til nye Edge er ganske likt den gamle versjonen.

Nye Edge viser bilder fra Bing (Bilde: Neowin)

Neowin viser også frem bilder fra Edge Extensions Store. Her vil du finne utvidelser som gir nettleseren nye funksjoner, og som det nevnte nettstedet påpeker så inneholder den en rekke Chrome-utvidelser som har blitt omarbeidet for nye Edge.

Det er ingen tvil om at den gamle Edge Extensions Store hadde et ganske begrenset utvalg sammenlignet med Chrome, så dette vil gi brukerne flere valg. Samtidig kan man også besøke Chrome Web Store og installere en hvilken som helst utvidelse derfra.

Microsoft tenker nytt

Tross at disse bildene viser at endringene i nye Chromium Edge ikke er så store på overflaten, tyder de også på at Microsofts nye nettleser har fått noen betydelige justeringer under panseret.

På innstillingssiden krediteres nå Chromium Open Source Project og annen programvare, noe du ikke fant i tidligere utgaver av Edge. (Dette hadde også vært helt utenkelig i Microsoft-programvare for bare få år siden).

Neowin har et stort utvalg av skjermbilder fra den nye nettleseren, så ta gjerne en titt der hvis du vil ha en nærmere kikk på hvordan Microsofts nye nettleser blir. Forhåpentligvis er det ikke så lenge til vi får prøve den ut selv.