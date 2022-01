Slik ser du Håndball-EM 2022 for menn gratis

Nå er det sluttspill i Håndball-EM 2022 for menn. Fire lag kjemper om en plass på pallen, mens Norge dessverre må nøye seg med enten en femte- eller sjetteplass. Mulighet til å heve det gjeve trofeet har Frankrike, Danmark, Spania og Sverige, og hvem som kan kalle seg det beste håndballandet i Europa avgjøres fredag og søndag. Les videre for å vite hvordan du ser Håndball-EM 2022 for menn på nett gratis, uansett hvor du befinner deg i verden.

Håndball-EM 2022 – sluttspill Dato: 28.-30. januar Arena: MVM Dome Budapest



Se på TV: TV3 Strøm på nett: Viafree / Viaplay Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Fredag klokken 15:30 skal Norge i aksjon mot Island, der femte- og sjetteplassen skal avgjøres, mens semifinalene mellom Spania og Danmark; og Frankrike og Sverige spilles henholdsvis 18:00 og 20:30.



Spania, som forsvarer tittelen fra 2020, er ute etter å skrive historie i jakten på sin tredje strake EM-seier, og vi kan ikke si annet enn at det foreløpig ser lyst ut. Mannskapet er ikke det samme, men den samme beherskede stilen forblir. Spørsmålet er om de klarer å komme seg forbi turneringens mest offensive lag, Danmark, med sine 214 mål over syv kamper.

Sverige har en like nervepirrende kamp foran seg mot Frankrike, som bare står med ett mål mindre notert enn Danmark. Det psykologiske spillet blir ikke mindre prekært av at lagene møtte hverandre i semifinalen under VM i 2021, og ble begge veid og funnet for lette i møte med Spania og Danmark.



For vår del står det igjen en skikkelig viking-feide med våre naboer rett vest for Norskehavet, og selv om det «bare» står om femteplassen, så forventer vi likevel en håndballfest!

Slik ser du Håndball-EM 2022 for menn i Norge

Det er NENT-gruppen som har rettighetene til Håndball-EM 2022 for menn, og hvis du har lineærtilgang kan du få med deg alle kampene på TV3.



På nett kan du også se kampene direkte på TV3 enten ved hjelp av Viafree eller Viaplay. Førstnevnte er en åpen gratisløsning som normalt sett har mindre sportsinnhold og mer reklame enn betalingsløsningen Viaplay.



Se Håndball-EM 2022 gratis her.

Slik ser du Håndball-EM 2022 for menn uansett hvor du befinner deg

Det er mange land som sender Håndball-EM 2022 for menn på lokale TV-stasjoner, men det er ikke alltid like lett å få tilgang til et TV-apparat som står innstilt på riktig kanal. Hvis du vil strømme på nett fra utlandet og få tilgang til de norske sendingene kan bruk av en VPN-tjeneste være løsningen.



VPN-tjenester lar deg forsere de digitale grensene og få tilgang til norske strømmetjenester, samtidig som du får ekstra sikkerhet og forbedret personvern med på kjøpet. Det kan være godt å ha om man ofte er på reisefot.



Bruk en VPN-tjeneste hvis du vil strømme Håndball-EM 2022 for menn, uansett hvor du befinner deg.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner

Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Slik bruker du en VPN-tjeneste

For å bruke en VPN-tjeneste følger du disse tre enkle stegene.



1. Last ned og installer VPN-programvaren: Vår testvinner er som sagt ExpressVPN



2. Kople deg til en passende lokasjon/server: Åpne VPN-applikasjonen og velg hvilket land du vil kople deg til.



3. Gå inn på strømmetjenestens livestrøm: Ønsker du å se de norske OL-sendingene går du altså til Discovery+.

Sendeplan for sluttspillet

Fredag, 28. januar

Island – Norge: 15:30

Spania – Danmark: 18:00

Frankrike – Sverige: 20:30

Søndag, 30. januar