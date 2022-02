Slik lagrer du Wordle og spiller uten internettilgang

Wordle ble nylig kjøpt av The New York Times for en uspesifisert sum, men for ikke lenge siden ble det oppdaget en metode som gjør at man kan spille Wordle uten internett, hvilket burde gjøre at man kan få årevis av spilletid med ordgåtene, inkludert deling med venner.



Siden Wordle-debuten i november 2021, for øvrig et spill Josh Wardle i utgangspunktet utviklet som en slags pandemi-gave til sin kone, har fenomenet est ut til en spillermasse på over 300 000 per dag. Deling av skåren via Twitter var en stor del av suksessen, og i det siste har det vært vanskelig å logge seg på tjenesten uten å råke på de grønne og hvite flekkene.



Noen brukere har vært bekymret over hvordan de skal holde seiersrekken gående, etter at The New York Times-oppkjøpet blir ferdigstilt. Tidligere har enkelte spill blitt gjemt bak betalingsmurer, og krevd brukerkonto. Wardle nevnte i en tvitring at det etter hvert vil bli mulig å lagre slike seiersrekker, men brukere har allerede funnet alternative måter å ordne opp i problemet, i tilfelle de mest fryktede NYT-scenariene blir virkelighet.



Samtidig har det dukket opp en del kopier på App Store og Google Play Store, så det er en viss risiko for at disse øker i mengde og popularitet når oppkjøpet er ferdigstilt.

Januar 2022 kan legges i tidskapsel

Wordle er på ingen måte det eneste spillfenomenet som har dukket opp av intet og tatt fullstendig av de siste årene. Malen pleier å være et kjapt oppsving, etterfulgt av en dalende kurve og folk som går lei, eller at spillene blir kjøpt opp og enten videreutvikles til det bedre (eller det langt verre.) Andre forsvinner nærmest sporløst.



«Flappy Bird», fra 2013, er et godt eksempel på det sistnevnte. Utvikleren fikk så dårlig samvittighet for at folk ble avhengige at han bestemte seg for å fjerne hele greia fra både App Store og Google Play Store; mens «Temple Run»-oppfølgerne ble veid for lette av Disney, og fjernet bak et påskudd om å utvikle bedre spill.



Wordle er i en litt annen kategori. Dette er ikke et simpelt avhengighetsdannende mobilspill der hovedformålet er å håve inn penger eller en evig runddans som krever at man trykker og klemmer i timesvis. Brukere av Wordle liker simpelthen å løse en kort og grei daglig gåte og dele resultatet med venner.



Derfor er det mange som jubler når de får vite at man kan lagre nettstedet med en hvilken som helst nettleser, og med på kjøpet få alle de fremtidige ordene (tilsvarende årevis med moro.)

Wordle is a tiny game that runs entirely in the browser.The daily words are right there in the code, in a giant list. There are thousands of them.Remember these ones?1/x pic.twitter.com/ivca5o8tUVFebruary 1, 2022 See more

Da vi prøvde denne løsningen med Safari på en MacBook Pro, 14" (2021), klarte vi å laste inn Wordle uten problemer. Vi slo også av Wi-Fi-tilkoplingen (for sikkerhets skyld) når vi lastet inn siden, for å forsikre oss om at det ikke skjedde noe muffins – og neimen om det ikke fungerte helt plettfritt. Den seneste ordgåten sto klar til å løses.



Det eneste aberet er at seiersrekka ikke fulgte med på lasset – men det er et lite problem i den store sammenhengen, gitt forandringene som antakeligvis er på vei i tilfellet Wordle.



Om det skulle være uklart, for å lagre siden gjør man det følgende:

Gå til https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/

Høyreklikk et eller annet sted på siden

Trykk på «lagre som ...»

Velg et egnet sted du vil lagre Wordle på harddisken

(Image credit: TechRadar)

Vi regner med at en egen app kommer til å dukke opp på de fleste plattformer – alt fra App Store til Nintendo Switch er gode kandidater. Det er gode grunner til å tro at The New York Times vil prøve å gjøre spillet tilgjengelig via andre kanaler enn kun nettsiden. Dog, så lenge folk får lov til å dele resultatene via sosiale medier og chatteprogrammer, så vil nok de fleste være fornøyde.



Per nå fungerer Wordle akkurat som det gjorde i desember, men hvis du vil være føre var, og forberede deg på forandringene som kommer, så kan det lønne seg å lagre nettsiden på PC-en eller Mac-en din nå – forandringer er i gjære, og de kan komme relativt raskt.