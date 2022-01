Wordle har blitt en favoritt i 2022 – men hva er det?

Hvis du har råket på noen snodige innlegg i sosiale medier med grønne, grå og gule flekker, så er det ikke være enn som så: Noen har spilt Wordle.



Spillet har gått som en farsott i det siste, men idéen kom allerede i 2013, da Josh Wardle laget den første prototypen. Sju år senere, under pandemien, gjenopplivet han prosjektet og distribuerte spillet blant sine venner under navnet «Wordle». Det ble såpass populært at han bestemte seg for å lage en versjon som alle kunne spille. Bare tre måneder etter at han publiserte spillet (i november 2021) sitter det nå over 300 000 spillere og knoter med oppgavene hver bidige dag.



Hvorfor har nok et ordspill blitt slik en suksess? Det kan ha å gjøre med hvor elegant enkelt konseptet er. Her trenger man ikke å laste ned en app fra verken Apple eller Google, man går simpelthen inn på en liten og ryddig nettside, spiller, og deler eventuelt resultatet med venner og familie.



Spillet krever ingen form for betaling, og det er kjemisk renset for reklame og mas om ting man trenger for å få fortgang i fremgangen.



Hvis du har lyst til å finne ut av hvorfor disse daglige ordnøttene er så populære, så er det såre enkelt å ta en titt.

Hvordan spiller man Wordle?

Hver dag, ved midnatt, blir et nytt ord lagt ut på hjemmesiden. Målet er å gjette hvilket ord, alltid på fem bokstaver, som er det korrekte. Man har seks forsøk, og for hver gang man gjetter får man vite om noen av bokstavene i ordet man prøver finnes i løsningsordet. Er det rett bokstav blir rubrikken gul, og er den i tillegg plassert på rett plass blir den grønn. Hvis man har spilt Mastermind skjønner man raskt tankegangen.

Takket være informasjonskapsler vil Wordle holde oversikten over hvor mange dager i strekk du klarer nøttene. Hvis man velger å dele resultatet med andre, så får disse kun se fargene på rubrikkene, slik at ordene i seg selv ikke avsløres. Det eneste man avslører er hvor raskt man klarte å løse oppgaven.



Hvis man aldri har prøvd spillet før, og ikke klarer å vente til midnatt på neste oppgave, så skal det ifølge en Reddit-bruker være mulig å spille foregående ord ved å ta i bruk en nettleser med anonymitetsmodus samtidig som man stiller tilbake klokken på enheten man bruker. Vi har ikke prøvd metoden, så vi kan verken garantere at det fungerer eller anbefale metoden.

Wordle 201 4/6🟨⬛⬛🟨⬛⬛🟩🟩⬛⬛🟩🟩🟩⬛⬛🟩🟩🟩🟩🟩January 6, 2022 See more

Hva slags planer har skaperen for fremtiden?

Skaperen av Wordle har ingen planer om å ta seg betalt for spillet. I en samtale med Today, på BBC Radio 4, fortalte Wardle at han ikke ser noen grunn til forandre på formelen. «Jeg tjener ingen penger på det; det er ingen reklame, ingen planer om å tjene penger. Jeg har ingen intensjoner om å gjøre det. Hvorfor kan ikke noe bare være gøy?»



Wardle har lagt inn 2500 ord som hver og én vil dukke opp i spillet, og i forkant ble det gjort et betydelig sorteringsarbeid etter at skaperen gikk gjennom alle ordene på fem bokstaver i ordboka. Siden ordene er randomiserte vet ikke engang Wardle hvilket ord som kommer til å dukke opp ved midnatt.



Visst er det et vanedannende spill, spørsmålet er om folk kommer til å holde seg til ett ord i døgnet, eller om app-kopier kommer til å ta over populariteten til det herlig gammelmodige spillet.