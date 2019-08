Sitter du fast i Windows 10 S-modus? Da er du ikke alene

Brukere på Twitter, Reddit og Microsofts eget brukerforum rapporterer nå at de ikke har mulighet til å oppgradere fra Windows 10 S Modus. Det melder WindowsLatest.

Windows 10 S er en enklere versjon av Windows 10 som følger med en del produkter, inkludert Surface Go, og som kun lar deg installere apper fra Microsoft Store.

Microsoft hevder at Windows 10 S skal hjelpe til å beskytte folks datamaskiner, gjennom å gjøre det umulig å installere skadelig programvare. For mange blir det imidlertid fort frustrerende å være begrenset til appene som finnes tilgjengelig i Microsoft Store.

Heldigvis skal det være enkelt å bytte til en fullversjon av Windows 10 uten denne begrensningen, men det er altså denne prosessen som viser seg å ikke fungere for noen brukere.

Kan bli sittende fast litt til

Vanligvis gjøres dette gjennom Microsoft Store (selvfølgelig), der det skal finnes et valg for å oppgradere.

Dessverre viser det seg at siden der man skal kunne bytte versjon ikke laster inn, og at Microsoft Store i stedet viser en blank side.

Dette er nettopp den typen upålitelighet som gjør at folk helst vil droppe Windows 10 S, og aldri besøke Microsoft Store-appen igjen.

Den gode nyheten er at Microsoft er klar over problemet, og en representant for selskapets brukerstøtte har gitt en uttalelse til Windows Latest:

– Microsoft er klar over at noen brukere ikke kan oppgradere til Pro Edition eller bytte fra S-modus på grunn av den blanke siden. Vi undersøker problemet, og når løsningen er tilgjengelig blir Microsoft Store oppdatert uten at brukerne må gjøre noe.

En utbedring er altså på vei, men selskapet sier også at de ikke har noe anslag på når den er på plass. Sitter du fast i Windows 10 S, kan da altså være at du må bli der litt til.