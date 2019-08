Skybasert gjenoppretting kan være på vei til Windows 10

Windows 10 kan snart gi deg mulighet til å gjenopprette PC fra skyen, ikke ulikt hvordan Mac-brukere kan gjenopprette datamaskinen ved hjelp av Internet Recovery i MacOS.

Påstanden kommer fra den kjente Microsoft-ryktesprederen WalkingCat, som hevder at du med en fremtidig utgave av Windows 10 vil kunne reinstallere Windows fra nettet fremfor å bruke en minnepinne eller en gjenopprettingsplate.

18950 bootux :How would you like to reinstall Windows? > Cloud download : Download Windows > Reset locally : Reinstall my existing Windows operating systemJuly 29, 2019

Ifølge WalkingCat, skal denne funksjonen være på plass i versjon 18950 av Windows 10, en versjon som fortsatt er et stykke unna å bli gjort tilgjengelig for vanlige brukere. De som tester tidligere versjoner av Windows gjennom Windows Insider Fast Ring, er for øvrig på versjon 18945 for øyeblikket.

Gjør det enklere å reinstallere Windows 10

Hvis funksjonen faktisk dukker opp i Windows 10, så kan det bli en veldig smart løsning. Slik det er nå, må du enten gjenopprette eller reinstallere Windows fra en gjenopprettingspartisjon, eller laste ned en installasjonsfil for Windows 10 og lagre det på en DVD eller minnepinne.

Dette er ikke spesielt brukervennlig, både fordi harddisker med slike partisjoner kan bli ødelagt, og fordi DVD-plater og minnepinner ikke er noe man bruker spesielt mye lenger.

Du er også avhengig av å ha en minnepinne liggende klar til slikt bruk om uhellet skulle være ute – hvis ikke må du låne en annen PC for å laste ned Windows, og opprette en slik minnepinne der. Du risikerer også at Windows-filen ikke er siste versjon, og at du dermed kan støte på problemer med manglende drivere.

Hvis den skybaserte gjenopprettingsfunksjonen fungerer like godt som den som finnes i MacOS, så kan du regne med få siste versjon med alle driverne du trenger.

Internet Recovery er en av de smarteste funksjonene i MacOS, så det blir spennende å se som Microsoft får til å lage en løsning som fungerer like bra.