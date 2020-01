Samsung-sjef kan ha avslørt at Galaxy S11 får navnet Galaxy S20

Vi har sett en rekke rykter om Samsung Galaxy S11 de siste ukene, og blant dem har vi sett avsløringen om at navnet på Samsungs neste toppmodell kan bli Galaxy S20 i stedet. Nå har vi fått se det meste overbevisende ryktet hittil på at dette faktisk blir tilfelle.

Ifølge koreanske kilder skal nemlig Samsung-sjefen DJ Koh ha holdt hemmelige møter under CES 2020 der han introduserte den nye telefonserien under navnet Galaxy S20.

Ifølge kildene ønsker Samsung å bringe Galaxy-serien inn i det nye tiåret ved å gå for tallet 20 i stedet for 11.

Galaxy S20, Galaxy S20 Plus og Galaxy S20 Ultra er navnene som nå nevnes på ryktebørsen, men vi har ikke sett noe tegn til en Galaxy S20e.

Det er helt vanlig at det holdes møter bak stengte dører under CES, og det er godt mulig at det stemmer at Samsungs toppsjef har informert partnere om de nye telefonene i forkant av lanseringen 11. februar.

Under samme møte skal også Galaxy Fold 2 ha blitt vist frem, og den skal ifølge samme kilder få navnet Galaxy Bloom.

Dette kodenavnet har vi også hørt tidligere så det er mulig at kilden forveksler kodenavnet med det endelige navnet, men det er også mulig at Samsung har gått for et helt nytt navn for å skille den nye modellen tydeligere fra den gamle.

Uansett er ikke noe av dette bekreftet av Samsung, og vi må nok vente til 11. februar før vi får en endelig bekreftelse på hvordan de nye produktene blir.

Kilde: GSMArena