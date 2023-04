Samsung Galaxy Tab S9-serien kan inkludere to FE-utgaver

Basert på tidligere modeller, burde Tab S9, Tab S9 Plus og Tab S9 Ultra ha modellnumrene M-X716, SM-X816 og SM-X916. Det betyr at de to ekstra

Det har dukket opp noen lekkasjer om Samsung Galaxy Tab S9 (Åpnes i ny fane)-serien den senere tiden, og det ser ut til at denne serien med Android-nettbrett kan komme med to billigere FE-modeller (Fan Edition) som en del av sortimentet. Dette ville i så fall være ganske overraskende.

Teamet hos SamMobile (Åpnes i ny fane) har undersøkt saken og sammenlignet modellnumre med Geekbench-tester. To av disse modellene, nærmere bestemt SM-X516B og SM-X616B, kan vise til billige modeller av Tab S9.

FE gjør comeback

Du husker kanskje at Samsung Galaxy Tab S7 FE (Åpnes i ny fane) ble lansert i 2021? Men året etter fikk vi ikke noe FE-nettbrett i Galaxy Tab S8-serien. Men nå ser det ut til at FE-serien vil gjøre et comeback – noe som også kan bli tilfellet for Samsungs serie av mobiltelefoner.

Akkurat som med nettbrettet, dukket det aldri opp noen FE-versjon av mobiltelefonen Galaxy S22. Men det er snakket mye om at det vil komme en Samsung Galaxy S23 FE (Åpnes i ny fane) i år. Dermed ser det ut til at Fan Edition gjør et comeback også her.

Ifølge ytelsestester vil disse nettbrettene utstyres med en Exynos 1380-brikke i mellomklassen og enten 6 GB eller 8 GB RAM. De vil bli avduket sammen med nettbrettene i Tab S9-serien rundt august eller september (hvis vi skal ta utgangspunkt i lanseringsskjemaet fra Galaxy Tab S8 (Åpnes i ny fane)).

Dekker alle prisklasser

Tidligere år, med unntak av i fjor, har Samsung markedsført FE-nettbrett og -mobiler overfor en kundekategori som ikke ønsker å punge ut store beløp for enheter på flaggskipnivå, men som likevel ønsker seg enheter de kan stole på. Alle de beste mobilene og nettbrettene i mellomklassen har inngått en del kompromisser, men de riktige sådanne, for å kunne holde prisene nede.

Det er fremdeles uklart hvorfor FE-modellene ikke dukket opp sammen med Galaxy Tab S8 eller Galaxy S22 (Åpnes i ny fane) i 2022, men de vedvarende konsekvensene av en global pandemi og økonomisk usikkerhet har trolig hatt en finger med i spillet her.

En annen mulighet er at salget ikke gikk så bra for enheter som Samsung Galaxy S21 FE (Åpnes i ny fane), så det blir interessant å se om det blir annerledes denne gangen, i tilfelle Samsung bestemmer seg for å komme med to Galaxy Tab S9 FE-modeller (kanskje med to ulike størrelser eller konfigurasjonsnivåer). I teorien skulle disse FE-modellene kunne by på en perfekt balanse mellom pris og ytelse, men som vi har erfart tidligere, kan det ofte være vanskelig å treffe blink her.