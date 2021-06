Samsung Galaxy S22-serien får ray tracing – i alle fall enkelte modeller

Foreløpig har vi hørt få rykter om neste års Samsung Galaxy S22, men nå har vi overraskende nok blitt servert offisiell informasjon om ny funksjonalitet som kommer til å dukke opp i den nye telefonen. Nyheten ble annonsert på Computex 2011 (av alle steder), der AMD-sjef Lisa Su bekreftet at selskapets grafikkteknologi kommer til å være tilstede i neste generasjon Samsung Exynos-prosessorer – inkludert ray tracing.



Exynos-prosessorene det er snakk om kommer nesten garantert til å ende opp i Samsung Galaxy S22 – i alle fall i enkelte modeller i serien, som tradisjonelt har tatt i bruk Exynos-brikken, og selges i mange verdensdeler (inkludert Norge). Andre regioner, som USA, tar derimot i bruk Qualcomms Snapdragon-prosessorer.

Det er mulig at Qualcomms neste Snapdragon-toppmodell også vil ha støtte for ray tracing og VRS (variable rate shading), som AMD for øvrig også annonserte under Computex, men akkurat nå er det bare Exynos som har bekreftet støtte for de grafiske funksjonene. Bare så det er klart, dette betyr at Samsung Galaxy S22 (med Samsung-produsert silisium) er de første telefonene i verden med bekreftet støtte for ray tracing.

Bekrefter partnerskap, men røper få detaljer

Et rykte vi ble servert i mai ymtet om at den kommende Samsung Exynos 2200-SoC-en kom til å bruke en AMD-GPU, og selv om dette partnerskapet nå er bekreftet, så vet vi likevel ikke hvor mye av AMDs RDNA 2-arkitektur, samt selskapets «skreddersydde grafikk-merkevarer», som Dr. Su nevnte fra Computex-scenen, som kommer til å ende opp i den neste Exynos-brikken.



Tanken på at ray tracing – en grafikkteknologi som kreerer bilder via å simulere lysstråler som spretter mellom ulike overflater slik at man blant annet kan få til realistisk lyssetting og realistiske refleksjoner, noe som frem til nå kun har vært tilgjengelig på de aller seneste og beste skjermkortene – nå kommer til mobiltelefoner er virkelig besnærende. At Samsung nå tilbyr støtte for ray tracing gjør også at konkurrenter blir svar skyldig.

Kommer Qualcomms neste Snapdragon-prosessor til å støtte ray tracing-effekter? Hvis både Samsung og Qualcomm ender opp med å støtte den relativt ferske grafikkteknologien er det grunn til å undres over hvorvidt Android-mobiler kan få et overtak på iOS når det gjelder gaming. Kommer for eksempel A15 Bionic-prosessoren i iPhone 13 til å bli like kapabel? Eller kommer Apple til å gå i en helt annen retning? Nå som M1-brikken er godt i gang i laptoper, stasjonære, og nå i det siste også ble inkludert i iPad Pro (2021), vil Apple klare å implementere den nye prosessoren i mobiltelefonene sine, og få bedre grafikkytelse på den måten?



Det er mange ukjente faktorer akkurat nå, og det er lite annet å gjøre enn å vente på at Samsung røper flere detaljer senere i år.

Kilde: PhoneArena