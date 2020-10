Samsung Galaxy Note 20 Ultra har dukket opp i lekkasje

Vi ventet opprinnelige bare å få se to utgaver av Samsung Galaxy Note 20 når Samsungs neste flaggskipserie etter alle solemerker slippes senere i år, men nå kan det virke som det vil dukke opp en tredje Ultra-variant.

Som kjent kom Samsung Galaxy S20 i tre utgaver, og det har blitt spekulert i at også Note-serien ville få en slik modell, men dette ble benektet av en rykteformidler som sa at Samsungs neste Note-modell kun skulle komme i to utgaver: den vanlige og Plus-utgaven.

Nå har det imidlertid dukket opp en Bluetooth SG-sertifisering som nevner Note 20 Ultra ved navn. Dette ble først avdekket av MySmartPrice.

Sertifiseringen nevner også modellnummeret SM-N986U, som kanskje kan virker kjent for enkelte, for som PhoneArena påpeker så ble dette nummeret også sett i april i en Geekbench-oppføring som da ble antatt å referere til Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G. Dette stemmer også godt med modellnummeret til Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G som er SM-N976U.

Men nå som det har blitt avslørt av Galaxy Note 20 Plus har et annet modellnummer, nemlig SM-9860, og forutsatt at Samsungs neste pekepinne-telefoner alle støtter 5G, så kan det være at det nye modellnummeret i stedet peker mot en Ultra-modell.

Samsung Galaxy Fold 2: Hva blir det neste på foldetelefonfronten?

Note 20 Ultra: mange rykter

If you need more reason to question the existence of another Ultra phone, just look at the last one. While we were technically impressed with the Galaxy S20 Ultra, its few advantages over the standard S20 and S20 Plus phones didn’t justify its exorbitant price hike.

So we haven’t been too surprised hearing rumors like the latest that claims the Note 20 Plus will pack cameras which max out at 50x digital zoom – which is impressive, but they wouldn’t quite reach the absurd level of the S20 Ultra’s, which could reach 100x digital zoom.

Of course, the rumor noted that only the Note 20 Plus would get the expansive zoom, while not specifying whether the standard Note 20 would also have it. There’s still a lot to hear about which of the lineup’s handsets get what features, so stay tuned for more leaks and rumors as we inch toward the Note 20’s expected release date later this year.

Det skal sies at Ultra-utgaven av Galaxy S20 ikke nødvendigvis hadde så voldsomt mye mer å friste med sammenlignet med S20 og S20 Plus, men samtidig er nok heller ikke det poenget med slike modeller. De er først og fremst ment som en demonstrasjon av hva selskapet kan klare levere når prisen ikke setter noen grenser.

Det er uansett fortsatt mange detaljer rundt de kommende modellene som ikke er avklart, og vi regner med å få se en rekke nye lekkasjer og rykter frem mot den ventede lanseringen senere i år.