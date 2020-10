Samsung Galaxy Note 20 og Note 20 Ultra fullstendig avslørt før annonsering

Nå som Samsungs Galaxy Note 20-serie nærmer seg sin offisielle avsløring (5. august), snører det seg virkelig til med lekkasjer vedrørende den kommende flaggskipserien – nå kommer de på rekke og rad.



De seneste avsløringene kommer fra den tyske siden WinFuture, som ikke bare viste frem Note 20 og Note 20 Ultra i all deres prakt (takket være et par særdeles overbevisende datagenererte bilder), men fortalte oss omtrent alt det er å vite om de to telefonenes spesifikasjoner.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

(Image credit: Samsung/WinFuture)

Først ut er Galaxy Note 20 Ultra, som etter sigende vil være tilgjengelig i «Mystic Black» (sett ovenfor) og «Mystic Bronze».



Som du kan se av bildene ser det ut til at Note 20 Ultra beholder Note 10s «Infinity-O»-skjerm, på tross av at en del skriverier har rapportert at Note 20-serien kom til å gå bort fra kurvede skjermer til fordel for flate skjermer i år (mer om dette senere.)

Ifølge WinFuture kommer Galaxy Note 20 Ultra til å få en skjerm på 6,9 tommer, med en oppløsning i såkalt QHD+, et uvanlig sideforhold på 19,3:9 og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Dette vil også være den første smarttelefonen i verden som tar i bruk Corning Gorilla Glass 7 over skjermen.



Når det gjelder spesifikasjonene hevder siden at Note 20 Ultra vil bruke Samsungs Exynos 990-prosessor i alle andre regioner enn i USA (den samme prosessoren man finner i Galaxy S20-serien), at den vil ha 12 GB RAM, et batteri på 4500 mAh og enten 256 GB eller 512 GB med lagring. Hvis foregående oppførsel er noe å gå etter må vi nesten anta at Note 20-modellene i USA kommer til å arve den amerikanske S20-variantens Snapdragon 865-prosessor.

Når det gjelder Note 20 Ultra sine kamerameritter kan vi forvente en hovedsensor på 108 MP, sammen med et ultravidvinkelkamera på 12 MP, og en 12 MP sensor med periskopobjektiv som klarer 5x optisk zoom. Heldigvis later det til at Samsung toner ned den nærmest latterlige 100x «space zoom»-funksjonaliteten vi finner i S20, og heller går for en mer rimelig 50x digitalzoom.

Samsung Galaxy Note 20

(Image credit: Samsung/WinFuture)

Sammen med lekkasjen av Galaxy Note 20 Ultra avslører WinFuture også de første datagenererte bildene av Samsungs mindre Galaxy Note 20 som ser offisielle ut, hvilket siden sier at kommer til å være tilgjengelig i bronse (avbildet), grå og grønn.



Som tidligere nevnt ble det tidlig spekulert i at Samsungs 2020 Note-serie kom til å ta etter S20-serien ved å bytte til en flat skjermdesign, og det ser ut til å ha medført i alle fall noe riktighet, i alle fall når det gjelder Galaxy Note 20.

Ifølge siden vil vanlige Galaxy Note 20 ha en noe mindre skjerm på 6,7 tommer, med en oppløsning på såkalt FHD+, en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og et sideforhold på 19,3:9. Denne skal også etter sigende ta i bruk Corning Gorilla Glass 7.



Når det gjelder innmaten forventes det at Galaxy Note 20 skal ha samme SoC (prosessor) som Galaxy Note 20 Ultra, selv om telefonene skal ha et mindre batteri på 4300 mAh, og mindre RAM og lagring, henholdsvis 8 GB og 256 GB.

Den andre store forskjellen mellom de to telefonene skal være i kameraene, der standardvarianten, Galaxy Note 20, skal ha et hovedkamera på 12 MP sammen med et ultravidvinkelkamera på 12MP og et telefotokamera på 64 MP som skal klare 3x optisk zoom og 30x digital zoom.



Som alltid bør man ikke ta noe av informasjonen ovenfor som 100 prosent god fisk før produsenten faktisk bekrefter det under det kommende Unpacked-evenementet. Hvis du vil leve i håpet om at det hele stemmer kan du ta en tur til WinFuture og meske deg med enda flere bilder av hver av de to telefonene, fra alle vinkler og i alle farger.