Samsung Galaxy Note 10 og Note 10+ er enorme på alle måter

Samsung Galaxy Note 10 og Galaxy Note 10+ er offisielt lansert, og de er enorme på stort sett alle måter.

Enorme telefoner? Jepp. Enorme skjermer? Jepp. Enorm ytelse? Jepp. Enorm lagringsplass? Jepp. Enorme priser? Jepp. Du skjønner tegninga.

Som du kanskje har gjettet er altså Galaxy Note 10 den minste av de to, mens Galaxy Note 10+ er den større varianten.

Begge kommer med Samsungs S Pen som passer inn i et spor i telefonene, akkurat slik den har gjort siden den første Note-modellen i 2011.

Her er våre førsteinntrykk av de nye telefonene: Galaxy Note 10 | Galaxy Note 10+

Bilde 1 av 2 Samsung Galaxy Note 10+ (Image credit: Samsung) Bilde 2 av 2 Samsung Galaxy Note 10 (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Note 10 er utstyrt med en 6,3 tommer Full HD-skjerm med HDR10+-støtte, tre bakkameraer (16 MP ultravid, 12 MP vidvinkel, 12 MP telefoto), 8 GB RAM, 256 GB lagring og 3500 mAh batteri.

Galaxy Note 10+ har på sin side en skjerm på 6,8 tommer med QHD-oppløsning, HDR10+, fire kameraer på baksiden (16 MP ultravid, 12 MP vidvinkel, 12 MP telefoto og et dybdekamera), 12 GB RAM, 256 eller 512 GB lagring og 4300 mAh batteri.

Begge de to variantene har også et frontkamera på 12 MP som er bygget inn i skjermen, fingeravtrykkleser som også sitter i skjermen, ansiktsgjenkjenning, Bluetooth 5.0 og NFC.

Legg for øvrig merke til at vi ikke har nevnt noe om hodetelefonutganger, for det har de to telefonene ikke – dessverre.

Det er også verdt å nevne at S Pen har fått nye sensorer som muliggjør såkalte S Pen Air Actions. Det betyr at du kan utføre kommandoer kun ved å bevege på pennen i lufta, men hvor godt dette fungerer gjenstår å se når vi får testet telefonen skikkelig.

Det er også verdt å nevne at begge de to modellene kommer i 5G-utgaver, men når disse blir tilgjengelig her hjemme er ikke kjent.

Pris og tilgjengelighet

Lanseringsdatoen for de to telefonene er satt til 23. august, og forhåndsbestilling skal åpne allerede torsdag.

Prisen på Galaxy Note 10 er satt til 9790 kroner, mens Galaxy Note 10+ med 256 GB lagring går for 11.390 kr og 512 GB-utgaven går for 12.390 kroner.

Begge de to modellene blir tilgjengelig i fargene Aura Glow og Aura Black.