Samsung Galaxy Note 10 er lekket av amerikanske myndigheter

Samsung Galaxy Note 10 har blitt lekket igjen og igjen den siste tiden, både gjennom bilder tatt av prototyper og gjennom svært overbevisende renderbilder som avslører både telefonen og pekepennen i all sin prakt.

Nå, bare uker før den offisielle lanseringen, har Samsungs neste produktivitetsflaggskip blitt avslørt i sin helhet av selveste FCC, altså det amerikanske organet for regulering av kommunikasjon, noe som ble påpekt av XDA Developers før bildet ble tatt ned.

Bilde: XDA Developers / FCC (Image credit: XDA Developers / FCC)

Bekrefter rykter

Som du ser ovenfor gir bildet oss en god titt på telefonen, og vi kan se telefonens dimensjoner og det midtstilte kamerahullet som Samsung har hintet om før lanseringen.

Bildet bekreftet også ryktene som sa at telefonen ikke har knapper på høyre side, men det sitter noen knapper på venstre side der volumknappene og Bixby-knappen tradisjonelt har vært plassert. Det er imidlertid usikkert om det betyr at Bixby-knappen fortsatt er til stede, eller om av-/på-knappen har fått seg en ny plassering.

To andre bilder XDA Developers publiserte viser også forsiden og baksiden av telefonen fra ulike vinkler, og disse ser ut til å bekrefte at telefonen har tre vertikalt plasserte kameraer på baksiden, og at den ikke har en 3,5 mm hodetelefonutgang.

FCC avslører også at Galaxy Note 10 skal støtte Wi-Fi 6 (802.11ax), men 5G nevnes derimot ikke.

Selvfølgelig må vi vente til den offisielle lanseringen før vi kan være helt sikre på at alle disse detaljene stemmer.