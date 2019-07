Nye lekkede bilder avslører det som skal være designet til Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 slippes 7. august, men det som påstås å være nye lekkede bilder viser det som kan være designet til den nye telefonen.

Bildene som ble postet av lekkeren @ishangarwal24 på Twitter, viser fronten, baksiden og siden av Note 10 i to ulike farger, nemlig en variant i sølv, lilla og blå og en i helt sort. S Pen er også med på bildene, og den ser litt mer avrundet ut en de firkantede pennene som har fulgt med Note-serien tidligere.

AND HERE IT IS! Your first look at the Samsung Galaxy Note10 Silver and Black colour option images!

Med forbehold om at de er autentiske, så støtter disse bildene tidligere rykter om at Note 10 får kun et selfie-kamera i et kamerahull på forsiden, og tre kameraer i en vertikal rekke på baksiden.

Bildene er av så høy kvalitet at de godt kan være ekte, og selv om det alltid er en sjanse for at de er falske likevel, så er det så kort tid til lanseringen nå at vi ikke blir overrasket om det viser seg at de stemmer med den den virkelige telefonen.

Note 10... og Note 10 Plus

Men den samme Twitter-brukeren hadde også mer å komme med, for han fulgte opp med bilder av den lenge ryktede, større utgaven av telefonen som han kaller Galaxy Note 10 Plus (tidligere omtalt som Note 10 Pro).

After the regular Note10, here's your very first look at the Samsung Galaxy Note 10+/Note10+! Again, got the renders for Silver and Black variant!

Dette er første gang vi har fått se bilder av de to telefonene på en måte som gjør det mulig å sammenligne dem, og det er tydelig at Note 10 Plus kan bli en større og bredere versjon av den samme telefonen.

Faktisk er de nærmest identiske, og det eneste som egentlig skiller dem ved siden av størrelsen er at S Pen ser kortere ut ved siden av og at det sitter en ekstra kamerasensor på baksiden. Sistnevnte er antageligvis en time-of-flight-sensor, som i Samsung Galaxy S10 5G.

Det gjenstår å se om fremtidige lekkasjer fortsetter å underbygge autentisiteten til disse bildene, og 7. august får vi uansett svaret fra offisielt hold under Samsungs Unpacked-arrangement.