Samsung Galaxy Folds skjebne kan bli avgjort i løpet av de neste dagene

Samsung Galaxy Fold skulle egentlig lanseres 26.april, men den ble utsatt på ubestemt tid etter at en rekke testenheter viste seg å ha problemer med den brettbare skjermen.

Nå, bare dager etter å ha annonsert at forhåndsbestillinger av Galaxy Fold sannsynligvis blir kansellert med mindre kunden ønsker noe annet, har Samsung-sjefen DJ Koh uttalt til The Korean Herald at det sør-koreanske selskapet skal annonsere en ny lanseringsdato i løpet av de neste dagene. Han sier samtidig at de har gjennomgått problemene som oppsto på grunn av fremmedlegemer som fant veien inn i enhetene, og det betyr forhåpentligvis også at de har funnet en løsning.

Årsak og virkning

Ved siden av problemene med fremmedlegemer, har det også vært et problem at Galaxy Fold-telefonene har et beskyttelseslag på skjermen som ser ut som det er ment å fjernes. Det er det imidlertid ikke, og hvis det blir fjernet så risikerer man at skjermen tar skade eller slutter helt å fungere.

Dette siste problemet burde være mulig å unnta ved å informere kjøpere klart og tydelig om at dette beskyttelseslaget ikke skal fjernes, men det gjenstår altså å se hvordan selskapet løser problemene med støv og skitt som kommer seg inn under skjermen.