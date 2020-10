Rykte: Apple Watch 6 vil kunne varsle om panikkanfall

Nye rykter tyder på at Apple Watch Series 6 skal få nye helsefokuserte funksjoner, inkludert en sensor som kan forutsi og varsle om panikkanfall.

Informasjonen stammer fra analytikeren Jon Prosser som nevnte dette i podcasten Geared Up, og han sier der at Apples viktigste fokus for neste Apple Watch er mental helse. Dette bygger altså videre på eksisterende helsefunksjoner, som for eksempel muligheten for å varsle når brukeren har falt og ikke reiser seg igjen.

Ifølge Prosser som også nevnte at en ny Apple TV 4K er på vei, skal Apple Watch 6 kunne måle oksygennivået i blodet ditt og vurdere det opp mot pulsen for å avgjøre om du hyperventilerer.

På den måten skal det bli mulig å oppdage et begynnende panikkanfall, og varsle deg før du merker det selv. Kjører du bil blir du bedt om å svinge inn til siden, og du vil få mulighet til å følge pusteøvelser som hjelper deg å roe deg ned.

Prosser la til at han håper funksjoner dukker opp i år, men det kan være at den ikke kommer før neste år.

Satsingen på flere helsefunksjoner er interessant, men samtidig er det vært å at det med slik teknologi alltid er en fare for at sensorene ikke skal være gode nok og at du blir misinformert om den mentale helsetilstanden din. Dette er tross at fortsatt et felt som er preget av misforståelser og forvirring.

Kilde: MacRumors