«Quake 2»-eksperiment gjør at eldre skjermkort kan ta i bruk ray tracing

AMD fikk endelig maskinvarebasert akselerasjon av ray tracing i sine GPU-er da de lanserte AMD Radeon RX 6800 XT, og nå har et knippe kvikktenkte utviklere funnet en måte å bruke teknologien i «Quake 2» – med enda eldre skjermkort.



Folkene bak Mesa 3D Graphics Library har sendt inn en forespørsel til FreeDesktop, vedrørende en implementering av kode som vil la brukere med eldre AMD-skjermkort – basert på Navi 10, Vega og Polaris – bruke ray tracing i «Quake 2». Dog, det hele er litt mer komplisert enn å oppdatere en driver og kjøre «Quake 2» via Steam.

For å kunne ta i bruk ray tracing må du kompilere «Quake 2» fra kildekoden, snarere enn å kjøre det via Steam, og siden dette er en relativt komplisert prosess vil det uten tvil føre til at mange lar den nye kodesnutten ligge.

Selv om man bestemmer seg for å prøve, så er det på ingen måte sikkert at arbeidet vil være verdt det. De gamle AMD-kortene har ikke dedikerte ray tracing-kjerner. Det ovennevnte er en ren programvarebasert implementering som i bunn og grunn emulerer kalkuleringen av den underliggende trestrukturen (BVH) som brukes når ray tracing-kalkulasjoner prosesseres, og er dermed ikke like rask som verken AMDs eller Nvidias maskinvarebaserte løsninger, der det brukes egne spesiallagede kjerner til å gjøre prosesseringen.



Det er vanskelig å finne stort om nøyaktig hvor tregt spillet kjører, men det er kommentarer på innsendingen av koden som sier at det i det minste fungerer. Dette ligner litt på da Nvidia muliggjorde ray tracing ved bruk av eldre GPU-er fra selskapet, og ytelsen i det tilfellet var ganske så grusom – så man kan trygt anta at det ikke blir snakk om smørmyke FPS-tall.

Kommentar: Fremtiden innen rendring

I tiden før AMD Radeon RX 6000-skjermkortene dukket opp (i 2020), da vi snakket med selskapet om ray tracing, ble det hele tiden sagt at dette er fremtiden innen rendering, og at det kom til å erstatte såkalt raster-rendring fullstendig, på sikt.



Vi er ikke helt i mål, men programvarebaserte løsninger som gjør at ray tracing kan eksistere på eldre maskinvare kommer til å bli mer og mer vanlig, særlig siden slike kodebiblioteker i økende grad blir tilgjengelige for utviklere av applikasjoner og spill.

Selv om det er lite sannsynlig at ray tracing på eldre maskinvare blir den helt store opplevelsen, og antakeligvis vil ytelsen være så dårlig at man knapt kan spille spillene det er snakk om, så vil det være til stor hjelp for utviklere som jobber med denne typen programvare – særlig de som ikke har budsjetter til endeløse rekker med de aller gjeveste komponentene.



For gamere generelt betyr ikke dette stort, i alle fall ikke nå med en gang, men på sikt kan det føre til at ray tracing blir mer vanlig, både innen spill og i andre applikasjoner. Desto enklere tilgang utviklere har på ray tracing, desto mer programvare vil bli utviklet.



Til syvende og sist er det også derfor vi skriver om dette. Vi gleder oss stort til at ray tracing blir allemannseie.