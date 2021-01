OnePlus 9 og OnePlus 9 Pro (og kanskje også OnePlus 9 Lite) er de kommende flaggskipmodellene fra OnePlus. De er kanskje årets neste store modeller, etter lanseringen av Samsung Galaxy S21 i januar 2021.

OnePlus hadde et travelt 2020, med OnePlus 8T, OnePlus Nord N10 5G og OnePlus Nord N100 i løpet av årets avsluttende måneder. Og tidligere samme år kom de med OnePlus 8, OnePlus 8 Pro og OnePlus Nord.

Kanskje OnePlus 9-serien vil bli en kombinasjon av alle de beste sidene fra sine forgjengere? Nå som selskapet har etablert seg så solid i midtsjiktet, trenger de ikke å fylle dette prissegmentet med sine viktigste modeller. Dermed er det rom for at OnePlus 9-serien kan får noen virkelig førsteklasses modeller.

Derfor har vi kommet med denne stadig oppdaterte samlingen av offisielle nyheter og uoffisielle rykter om OnePlus 9-telefonene. Vi har også satt opp vår egen ønskeliste over egenskaper og endringer vi gjerne ser i de nye modellene.

Lekkasjene og ryktene har så vidt begynt å svirre om denne enheten, men vi vil også gjerne legge inn noen av våre egne ønsker. Kanskje OnePlus 9 klarer å leve opp til våre forventninger?

Når flere opplysninger om OnePlus 9 blir tilgjengelige, vil vi oppdatere denne oversikten, og vi vil også ta med våre antagelser om prisen.

Siste nytt: Vi har sett lekkede bilder av en OnePlus 9-prototype, en enhet som siden har dukket opp i en oppføring på eBay.

OnePlus 9 – slippdato og pris

OnePlus 8 og 8 Pro (Image credit: Future)

Vi har ikke hørt mye om lanseringen av OnePlus 9, men som mange av sine konkurrenter, er OnePlus vanedyr. Derfor regner vi med at lanseringen inntreffer rundt mars/april 2021.

OnePlus pleier å forhåndsreklamere for sine telefoner i forkant av lanseringen, så det kan hende vi får vite lanseringsdatoen i mars. Enhetene pleier å komme på markedet én eller to uker etter lanseringen.

En kilde har imidlertid antydet til Android Central at OnePlus 9 vil bli lansert tidligere enn ventet, i mars 2021. Kilden oppgir ingen nøyaktig dato, men dette er de beste opplysningene vi har så langt. Vi har også hørt fra en annen kilde at det kan være snakk om en lansering i mars.

Det er vanskelig å si noe eksakt om prisen, særlig fordi hver eneste OnePlus gradvis har nærmet seg det øverste prisnivået. Og på grunn av OnePlus Nord trenger ikke OlePlus 9 å bry seg om dem med trange budsjetter.

OnePlus 8 ble lansert med en startpris på kr. 8490 i Norge, mens OnePlus 8 Pro var priset fra kr. 10 990.

Dette er et ganske høyt prisnivå. Ikke på Samsung Galaxy S-nivå, men prisnivået er høyere enn for tidligere OnePlus-mobiler. Og ettersom Nord ennå ikke var kommet på markedet ved lanseringen av 8-serien, kan prisen på OnePlus 9-serien bli enda høyere.

Det snakkes også stadig mer om at vi kan få se en OnePlus 9 Lite eller en OnePlus 9E på et eller annet tidspunkt. Det vil i så fall kunne 2021-serien fra OnePlus en lavere pristerskel.

Lekkasjer og rykter

En lekkasje som nylig nådde oss omfatter noen ekte fotografier og skjermdumper som viser hvordan OnePlus 9 ser ut. Dette ser ut til å være ekte saker – så se hva du selv synes om dem.

Ifølge skjermdumpene vil OnePlus 9 drives av prosessoren Snapdragon 888, og få 8 GB RAM og 128 GB innvendig lagringsplass. Dette stemmer godt med andre rykter vi har snappet opp. Denne enheten har siden dukket opp på eBay.

(Image credit: PhoneArena)

Den første OnePlus 9-lekkasjen kretset rundt kodenavnet «Lemonade». Viser dette til den populære drikken, Beyonce-albumet, Adam Friedman-sangen, eller er det bare et tilfeldig or noen hos OnePlus har valgt for å omtale den nye telefonen? Trolig det siste.

Vi har også sett de første uoffisielle rendringene av OnePlus 9 (nedenfor), og det kan se ut til at designet fra 2020 blir videreforedlet i 2021. Skjermstørrelsen blir trolig noe større en de 6,55 tommene på OnePlus 8T, men vi har ikke fått de nøyaktige målene ennå.

(Image credit: 91mobiles)

Vi har også sett rendringer som angivelig skal vise OnePlus 9 Pro. Disse ser du nedenfor. Her ser man et kamera med fire objektiver og noe som later til å være en 6,55-tommers skjerm. Ellers er de lik redningene til OnePlus 9 over.

Det er interessant at bare to av kameraobjektivene på baksiden ser store nok ut til å romme et hovedkamera, en ultravidvinkel eller et teleobjektiv, så en av disse vil kanskje utelates. Vi har også sett et annet sett rendringer som nærmest er identiske.

Bilde 1 av 2 (Image credit: OnLeaks/The Voice) Bilde 2 av 2 (Image credit: OnLeaks/The Voice)

Vi har også noen antagelser om enkelte av spesifikasjonene. OnePlus 9 later til å få et hovedkamera på 48 MP (som gir bilder på 12 MP), en vidvinkel på 48 MP og et ukjent tredje kamera.

Når det gjelder OnePlus 9 Pro, kan vi melde at noen interessante skjematiske diagrammer har funnet veien ut på nettet. Du kan se dem nedenfor. De gir oss en nærmere kikk på kameraoppsettet, men vi vet ennå ikke hvordan kameraspesifikasjonene vil se ut.

(Image credit: OnePlus/Digital Chat Station)

En ytelsestest, trolig for OnePlus 9 Pro, avslører en Snapdragon 888-brikke (som vi venter oss at hele serien vil bruke) i tospann med skuffende 8 GB RAM – selv om andre konfigurasjoner sikkert også vil bli tilgjengelig.

Poengsummene som ble oppnådd i denne ytelsestesten er også blandet drops. Enkeltkjerneresultatet ligger bare marginalt over flerkjerneresultatet. Og hvis vi antar at denne ytelsestesten er reell, har OnePlus god tid på seg til å forbedre telefonens ytelse.

Andre rykter har svirret omkring batteri og opplading. OnePlus 9 ser ut til å skulle leveres med 65 W hurtiglading, 30 W hurtig trådløs lading med et batteri på 4500 mAh under panseret.

Hvis du håper at OnePlus 9-serien skal bli vanntett, er hellet kanskje med deg – men bare når det gjelder én modell. En kilde hevder at OnePlus 9 Pro vil få en IP68-klassifisering – noe som trolig betyr at den kan senkes ned til 1,5 meters dyp i inntil 30 minutter. Det hevdes samtidig at OnePlus 9 og OnePlus 9E ikke vil få noen offisiell IP-klassifisering.

Det vi ønsker oss av OnePlus 9-serien

OnePlus 8 Pro (Image credit: Truls Steinung)

1. Trådløs lading for ikke-Pro-modellene

OnePlus 8 Pro har trådløs lading, men hvis du ikke velger Pro, mister du denne muligheten. Det passer altså dårlig hvis du gjerne vil ha en rimelig telefon med mulighet for trådløs lading.

Det skyldes kanskje bare at OnePlus 8 Pro var selskapets første modell med trådløs ladeteknologi, og at de med denne modellen testet ut teknologien. Hvis dette var tilfellet vil kanskje også OnePlus 9 få trådløs lading, i likhet med Pro-modellen.

2. Telelinse på alle OnePlus 9-modellene

Her er enda en type teknologi som ikke OnePlus 8 hadde, men som 8 Pro kunne skilte med: teleobjektiv. Det gjør at du kan ta zoom-bilder og trekke motivet nærmere uten å nedjustere oppløsningen.

Tele-bilder er helt klart mer nyttige enn ultravidvinkelbilder, så det er lite fornuftig at selskaper som OnePlus foretrekker ultravidvinkelen fremfor teleobjektivet i de rimeligere modellene.

For å kunne utnytte fotopotensialet til fulle, ser vi gjerne at OnePlus både har teleobjektiv og ultravidvinkel på alle modellene. Og skulle de utelate en av dem, burde de beholde teleobjektivet.

3. Hovedkamera med høyere oppløsning

Både OnePlus 8 og 8 Pro har hovedkamera på 48 MP. Ettersom mange av konkurrentene opererer med kameraer på 64 MP og til og med 108 MP, virker dette litt magert. Her ønsker vi oss høyere tall.

Vi er klar over at oppløsningen ikke er det eneste som avgjør hvor gode bilder fra en smarttelefon blir. Pikselstørrelsen er en annen avgjørende faktor. Til forskjell fra enkelte rivaler hadde ikke OnePlus 8 et 48 MP-kamera med større piksler.

Vi ser gjerne at OnePlus 9, og i det minste 9 Pro, har et hovedkamera med skikkelig høy oppløsning, eller kanskje bare med større piksler, slik at bildekvaliteten blir bedre.

OnePlus Nord (Image credit: Future)

4. To selfiekameraer

OnePlus Nord har to selfiekameraer, slik at du kan ta standardbilder og vidvinkelbilder av deg selv og vennene dine. Dette er noe vi gjerne ser videreført til OnePlus 9, ettersom det gir mye større spillerom på selfiefronten.

Det andre frontkameraet trenger ikke nødvendigvis å ha et bredt synsfelt. Enkelte doble selfiekameraer har en dybdesensor sammen med hovedkameraet, slik at det gir bedre dybde- og bakgrunnseffekter.

5. En 4K-skjerm på Pro-modellen

Så langt er det skapt svært få mobiltelefoner med 4K-skjerm, og alle kommer fra Sony. De nyeste eksemplene er Sony Xperia 1 og Xperia 1 II. Ingen andre telefonprodusenter har forsøkt seg med en superhøyoppløst skjerm på telefon.

Det er klart at en 4K-skjerm stort sett ikke er spesielt nyttig, og 2K-nivået til OnePlus 8 Pro er stort sett tilstrekkelig for de fleste brukerne. Men en «Pro»-modell skal ikke være til for flertallet, og henvender seg til bestemte kundegrupper. Dette er mennesker som nok ville hatt behov for en slik skjerm.

Nå som 5G åpner for strømming av film, spill og TV i høy oppløsning, er tiden inne for at også andre en Sony kommer med 4K-skjermer.

OnePlus 8 Pro (Image credit: Aakash Jhaveri)

6. Håndflateavvisning

Et problem vi har opplevd med OnePlus 8 og 8 Pro er at de ikke ser ut til å ha håndflateavvisende teknologi. Vi ser gjerne at noe slikt implementeres i OnePlus 9.

Håndflateavvisning sikrer at enheten forstår at du tilfeldigvis kommer borti ytterkanten av skjermen med håndflaten, og dermed utløses det ingen handlinger på telefonen når dette skjer.

Dermed slipper du å sveipe mellom menyer og åpne apper utilsiktet, noe som ellers har vært et problem med telefoner med avrundede kanter.

7. Større batteri

OnePlus 8 hadde et batteri på 4300 mAh, noe som øktes til 4510 med OnePlus 8 Pro.

Det er imidlertid ikke uvanlig at mobiltelefoner har batterier på 5000 mAh, og en slik størrelse gir lang brukstid mellom oppladingene. Hvis mobilen har spesifikasjoner i toppklassen, som en 108 MP-sensor eller en 4K-skjerm (slik OnePlus 9 har i våre drømmer), trenger den også et større batteri.

Selv om telefonen ikke skulle nede opp med slike spesifikasjoner, er større alltid bedre når vi snakker om batterier, ettersom det er noe som vanligvis forlenger batteritiden.

Oppo Find X2 Pro (Image credit: Future)

8. Større ulikheter til Oppo Find X-serien

OnePlus 8 Pro var temmelig lik Oppo Find X2 Pro, der de eneste vesentlige forskjellene er at førstnevnte har litt bedre skjermoptimalisering, et bedre hovedkamera og høyere pris.

Sammenligningen er ikke tilfeldig. Både OnePlus og Oppo eies av BBK Electronics, i likhet med Vivo og Realme, så de må anses som søsterselskaper. Mye av teknologien som utvikles i ett av selskapene benyttes også av de andre.

Men i seriene OnePlus 8 og Oppo Find X2 ser det ut til at litt for mye av teknologien ble delt, og telefonene ble dermed litt for like. Vi ser gjerne at OnePlus 9 får langt mindre til felles med Oppo Find X3-modellene, slik at modellene skiller seg mer fra hverandre.