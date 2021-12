Nye MacBook Pro-maskiner har etter sigende problemer med SD-kortleseren

De nye MacBook Pro-maskinene på 14 og 16 tommer har etter sigende en del problemer med SD-kortleserne.



De ferske nyhetene kommer fra MacRumors, hvis lesere nå snakker seg i mellom på nettstedets forum. Temaet er vanskeligheter med å få enkelte SD-kort til å fungere med de nye MacBook Pro-modellene.



Merk at det kun er enkelte kort som er trøblete, det gjelder på ingen måte alle, og problemene som inntreffer skal være forskjellige. Det kan for eksempel inkluderer at kortene ikke kan leses, eller at hastighetene ikke er i henhold til spesifikasjonene. Det virker ikke som om det er noen fellesnevnere mellom typene og modellene SD-kort det er snakk om.



En leser skriver: «Jeg har prøvd 9 SD-kort. Når jeg bruker MBP [MacBook Pro]-SD-kortleseren fungerer 6, og 3 fungerer ikke. Alle fungerer om jeg bruker de med Apple USB-C-SD-kortleseren. Av en eller annen grunn er dongelen bedre enn den nye MBP-inngangen. De 3 som MBP-maskinen ikke klarer å lese er 128 GB-kort. De som kan leses er 64 GB-kort.»



En annen legger til: «Samme problem her (ny 16-tommers MacBook Pro.) Ved bruk av eldre Sandisk 64 GB og Panasonic GH5s er den innebyggede SD-kortleseren treg som sirup, og feiler ofte. Med USB-C-dongelen med SD-kortleser fungerer kortet perfekt.»



En tredje leser merker seg: «Mine 32 GB Sandisk (2 av dem) fungerte, men trege som sirup på en kald dag. Mitt 64 GB Sandisk fungerer som olja lyn. Forkastet 32 GB Sandisk-kortene til fordel for 2 flere av 64 GB-varianten og SD-kortene fungerer nå flott. Må være et programvareproblem som gjemmer seg her et sted.»



Den opprinnelige tråden er nå ni sider lang, så det later til at det er mange som opplever problemer med sine MacBook Pro-maskiner (på 14 og 16 tommer.)



Lignende innlegg er å finne på Reddit, og der er regla: «så langt fungerer bare halvparten av [SD] kortene mine.»

Kommentar: Kanskje programvarefeil? Løsning allerede på vei?

Den generelle teorien om hva problemet kan være – og husk at dette bare er gjetninger fra de som er påvirket – er at det kan være snakk om en programvarefeil i macOS Monterey, noe som ikke er en dårlig teori. Det ville vært trist om alternativet var sant, og at det er snakk om en slags merkelig maskinvarefeil med selve SD-kortleseren.



Vi må huske på at det eneste vi har å gå på per nå er innrapporterte feil, ingen offisielle uttalelser, men det virker å eksistere et helt drøss av personer som opplever problemer, basert på alle innleggene på nett, så vi regner med at dette er noe Apple kommer til å ta tak i på et eller annet tidspunkt.



Det er dog ett lyspunkt i alt elendet, nemlig at én av bidragsyterne i tråden hos MacRumors rapporterer at SD-kortene som tidligere fungerte dårlig er friskmeldte etter at hen oppdaterte til macOS 12.1 beta 4 – noe som kan tyde på at Apple potensielt har ordnet opp i sakene i det stille.



Vedkommende sier: «Jepp, ingen problemer hos meg. Testet to drev jeg hadde problemer med tidligere. Skriv/les-hastighetene er de samme som spesifisert for disse drevene. Det virker som om de ordnet opp. Men, la oss vente på kommentarer fra andre personer før vi feirer.»



Dette er foreløpig altså kun snakk om ett tilfelle, og som innleggsforfatteren merker seg, så er det litt tidlig å feire riktig ennå, men det er i alle fall et lovende tegn.



Vi har tatt kontakt med Apple og spurt om selskapet ønsker å klargjøre. Vi oppdaterer eventuelt artikkelen ved svar.