Nye iPhone SE (2020) kan forhåndsbestilles fra 17. april

Apples nye iPhone bærer navnet iPhone SE, og dette er den nye «billige» iPhone-modellen som skal koste kun 5490 kroner, samtidig som den tilbyr en hel del helt fersk funksjonalitet.



Nye iPhone SE skulle opprinnelig kalles iPhone 9, men Apple bestemte seg for å gå tilbake til det gamle SE-navnet, først tatt i bruk i 2016. I denne artikkelen kommer vi derfor til å kalle telefonen iPhone SE (2020), slik at det ikke blir noen misforståelser – og nei, Apple har ikke klargjort hva «SE» egentlig står for.



Her er alt vi vet om Apples nye og billige iPhone – og første faktum på bordet er at denne modellen er gode nyheter for alle som savnet hjem-knappen.

iPhone SE (2020) lanseringsdato og pris

(Image credit: Apple)

iPhone SE 2020 skal lanseres fredag den 24. april, men det skal åpnes for forhåndsbestillinger i slutten av denne uken (fredag 17. april klokken 14:00).



Andre generasjon iPhone SE (2020) selges for 5490 kroner (basismodellen med 64 GB lagringskapasitet), noe som er omlag det samme originalen ble solgt for ved lansering. Variantene strekker seg fra 64 GB via 128 GB til 256 GB lagringsplass, og prisene er henholdsvis 5490, 6190 og 7690 kroner.

iPhone SE (2020) design og skjerm

(Image credit: Apple)

Hvis man kjenner til designet på iPhone 8 (og strengt tatt iPhone 7, iPhone 6S og iPhone 6, om man tenker seg litt om), så vet man allerede hvordan nye iPhone SE ser ut. Den er bakoverkompatibel med alle iPhone 8-deksler, og har den samme Retina HD-skjermen på 4,7 tommer som man finner på telefonene nevnt ovenfor (1334 x 750) og en pikseltetthet på 326 PPI.



Skjermen tar i bruk samme TrueTone-teknologi som de seneste iPhone-modellene, noe som gjør at den responderer på lystemperaturen rundt deg, og vil forandre på hvitbalansen (gjøre den kaldere eller varmere) alt ettersom hva slags lys du befinner deg i.



Siden telefonen ser ut som en iPhone 8 kan man nok en gang stifte bekjentskap med Touch ID-knappen på bunnen av fronten. Nå kan man igjen velge mellom å låse opp telefonen med enten fingeravtrykk eller Face ID, i motsetning til nyere iPhone-modeller.

Dette betyr også at det ikke er noe skjermhakk, slik som på senere iPhone-modeller. Istedenfor finner man to relativt store kanter på topp og bunn av skjermen, der toppdelen inneholder selfie-kameraet og bunnen hjem-knappen.



Telefonen har IP67-sertifisering, hvilket betyr at den tåler støv og vann (vannsøl og en tur i regnet, for eksempel).



Man kan velge mellom tre farger: svart, hvit eller rød.



På bunnen finner man en lightning-kontakt til lading. Som du kanskje allerede har gjettet så finnes det ingen hodetelefonutgang på denne modellen, så man er nødt til å kjøpe seg en adapter om man vil bruke hodetelefoner med kabel.



iPhone SE (2020) spesifikasjoner og batteritid

(Image credit: Apple)

Selv om designet til iPhone SE ligger nært det hos iPhone 8 er innmaten en helt annen historie. Der iPhone 8 brukte A11 Bionic-prosessoren bruker iPhone SE den samme A13 Bionic-brikken som sitter i iPhone 11-serien.



Det er et stort hopp for SE (opptil 40 % raskere enn iPhone 8, og over dobbelt så rask som iPhone SE (2016) som den teknisk sett kommer til å erstatte).



Dette gjør at en rekke ting kommer til å gå langt raskere – skifting mellom apper er gitt, men også ting som videoredigering og mer krevende former for bildeprosessering bør nå være mulig.

Det som er litt interessant er at Apple har uttalt at batteritiden kommer til å være den samme som man finner i iPhone 8, på tross av at A13-brikken er mer effektiv når det gjelder strømbruk. Det betyr at man kan forvente å kunne surfe på nettet i 12 timer, eller – som vi nevnte i vår test – omtrent én hel dag med bruk per lading.



Hurtiglader følger ikke med i esken, men det skal være mulig å bruke Qi-ladere for å lade opp enheten.



Vi vet ikke hvor mye RAM iPhone SE (2020) kommer til å ha. Lagringskapasiteten er som nevnt på 64 GB, 128 GB eller 256 GB, og kan ikke utvides med microSD.



Telefonen kommer med den seneste versjonen av iOS 13 installert, så det er naturlig å tro at SE vil ha alle de samme funksjonene som de aller nyeste iPhone-modellene.

iPhone SE (2020) – kamera

(Image credit: Apple)

Det nye kameraet i iPhone SE (2020) er et område som Apple har satset på og skrytt mye av.



Spesifikasjonene er basert på de man finner i iPhone 8, hvilket kommer med en sensor på 12 MB og glass med en blender på f/1,8, noe som kan bety helt OK resultater i dunkel belysning – men vi snakker nok en viss kvalitetsforskjell mellom SE og iPhone 11-serien.



På tross av at SE kun har én enkelt sensor (her har man ikke gått for dobbeltoppsettet man finner i iPhone 8 Plus heller) påstår likevel Apple at dette er den beste enkeltsensortelefonen de noensinne har laget – noe som tilsier at SE skal være bedre enn iPhone XR på bilder.



Så, selv om maskinvaren ser ut til å ligne iPhone 8, bør A13-brikken gjøre en bedre jobb når det gjelder for eksempel håndbevegelser og postprosessering.

Portrettmodus (og hele rekken med effekter) følger også med på lasset på denne enkeltsensortelefonen, i likhet med hva vi så hos iPhone XR.



I likhet med XR vil portretter kun fungere med mennesker, men i vår test av XR fant vi ut at portrettmodusen her kontra hos en telefon som iPhone XS, som har ekstra maskinvare som kan hjelpe til, er vesentlig dårligere.



Frontkameraet har fått de samme generelle maskinvare- og programvareoppgraderingene som kameraet bak, noe som betyr at man kan ta portrettmodusselfier uten at man trenger en separat sensor som finner ut av dybdemål.

SE kommer til å være like god som en iPhone 11 på å finne ut av hva som er subjektet og på å dele opp bildet – selv såpass avanserte funksjoner som å dele opp ansikter i flere seksjoner vil være med – slik at disse kan få separat behandling når det gjelder for eksempel skarphet og lysstyrke.



Den kommer (teoretisk sett) til å kombinere en rekke eksponeringer slik at resultatet blir et lyssterkt bilde uten at lukkeren kommer til å bruke enormt med tid. Telefonen vil også kunne ta 4K-video i 60 FPS.



Gitt at prisen ikke ligger langt unna iPhone 8, men at bildene antageligvis kommer til å bli en hel del bedre er det ikke rart at Apple snakker mye om kameraoppgraderingen.

Hvordan klarer iPhone SE (2020) seg mot iPhone 11-serien?

iPhone SE (venstre), iPhone 11, iPhone 11 Pro Max og iPhone 11 Pro (Image credit: Apple)

Prisen, som du allerede har fått med deg, er ganske mye lavere enn dagens norm.



Mye av det som har blitt ofret for å få dette til ligger i designet – skjermteknologien og -kvaliteten hos iPhone 11 er milevis foran iPhone SE (2020), som bruker samme skjerm som iPhone 8 fra 2017.



Ved å gjenbruke designet til iPhone 8 og gi det en ny motor og alle de smarte funksjonene det innebærer kan Apple tilby en billigere iPhone på samme måten som de gjorde med iPhone SE i 2016 – alle fordelene med et eldre design, men med bedre innmat.

Brukere som hater tanken på å miste hjem-knappen burde virkelig spisse ørene nå når nye SE lanseres, siden dette antageligvis kommer til å være den siste telefonen Apple lager med «fysisk maskinvare» (selv om dette ikke er en faktisk knapp dette heller, vel å merke).



Det er også verdt å nevne at denne telefonen kommer til å vare i minst tre sykluser med iOS-lanseringer, så vi snakker om potensielt mange år med bruk for pengene.