Nye iPad Air- og iPad Pro-modeller kan få OLED-skjermer neste år

Det later til at Apple planlegger en storstilt skjermoppgradering i iPad-sortimentet, og merkelig nok ser det ikke ut til at det er toppmodellene i iPad Pro-serien som får oppgraderingene først – overgangen til OLED skal etter sigende være planlagt gjennomført først i iPad Air-serien.



Dette ifølge DigiTimes, som hevder at en iPad med en OLED-skjerm på 10,9 tommer kan være planlagt produsert mot slutten av 2021, og lansert i 2022. Nyhetssiden nevner ikke iPad spesifikt, men siden det er snakk om nettopp denne størrelsen er det sannsynligvis iPad Air som blir førstemann ut, gitt at fjerdegenerasjonen av iPad Air (2020) har en skjerm på nettopp 10,9 tommer.



I tillegg ser det ut til at Apple kan ha planer om å gå over til OLED i sine iPad Pro-modeller på 12,9 tommer, samt i MacBook Pro-maskinene på mellom 16 og 17 tommer. Det er også snakk om en 2022-lansering for disse, men Apple har etter sigende ikke bestemt seg om overgangen til OLED faktisk skal gjennomføres nå med det første, noe som vil tilsi at lanseringen til de sistnevnte produktene vil skje senere enn OLED-varianten av iPad Air, om de i det hele tatt vil se dagens lys.

Mini-LED så OLED

Hvis det faktisk er slik at Apple nå beveger seg mot OLED, hvorfor får ikke Pro-modellene OLED før midtsjiktsmodellene i Air-serien? Det kan være fordi iPad Pro (2021) allerede ryktes å være på vei over til en LCD-variant med Mini-LED-baklys.



Ifølge DigiTimes skal Mini-LED og OLED på sikt eksistere side om side i Apples nettbrett, siden de ulike modellene skal markedsføres mot ulike brukergrupper. Dette er i tråd med lekkasjene vi har hørt tidligere, der en kilde hevdet at iPad Pro-serien kom til å gå over til Mini-LED i 2021, så til OLED i 2022.

Både Mini-LED og OLED bør være givende oppgraderinger for de fleste. Den førstnevnte teknologien bruker mindre LED-baklys med et mer tradisjonelt LCD-panel foran, noe som fører til bedre kontrast og fargereproduksjon. OLED tilbyr lignende forbedringer, men gjerne enda bedre kontrast og sortnivåer, og er per nå skjermtypen som brukes i de aller gjeveste mobiltelefonene, inkludert iPhone 12-serien.



Det ser altså ut til at LCD-æraen kan være på hell for iPad-produktene til Apple, selv om det potensielt kan ta litt tid for andre iPad-serier enn iPad Air – men som alltid er det vanskelig å si nøyaktig hva Apples planer er før vi får en offisiell bekreftelse.

Kilde: MacRumors