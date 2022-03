Ny PS5-oppdatering sniker inn en Xbox Series X-funksjon

Den seneste PS5-oppdateringen, som ble sendt ut til alle brukere den 23. mars, inkluderer en funksjon Xbox Series X allerede har, men som Sony unnlot å nevne i de medfølgende oppdateringsnotatene: auto low latency mode (ALLM.)



Hvis du er usikker på hva ALLM er, så kan vi avsløre at det er en HDMI-teknologi som forteller skjermen du bruker at den bør skifte over til spillmodus når konsollen din starter et spill. Funksjonen har vært tilgjengelig på Xbox Series X og Xbox Series S siden lansering, og er nå å finne i PS5.



Vincent Teogh i HDTVTest bekreftet at ALLM-funksjonen hadde blitt aktivert i den seneste PS5-oppdateringen ved å teste konsollen med en Sony X900H. Vi kan også bekrefte at ALLM fungerer, i alle fall sammen med vår LG CX.

ALLM høres kanskje ikke ut som noen mirakelkur for alle som har som vane å skifte over til riktig bildemodus før spill startes, men det er en kjekk funksjon om man er av typen som ikke bryr seg nevneverdig om innstillingene på TV-en.



Fordelen med ALLM er at man alltid vil bruke den optimale bildemodusen på TV-en når man spiller spill, hvilket i praksis vil si at man får en mer responsiv opplevelse i spillet, siden spillmoduser gjerne tilbyr redusert input lag (på bekostning av bildeprosessering, hvilket er unødvendige i spill.)

Kommentar: PS5 nærmer seg Xbox Series X når det gjelder skjermfunksjonalitet

Det er litt rart at Sony ikke spesifiserte at ALLM var inkludert i den seneste PS5-oppdateringen, siden selskapet har bekreftet at VRR-støtte skal være på vei «i løpet av de kommende månedene» – begge er attråverdige funksjoner i moderne konsoller.



Frem til nå har de to funksjonene kun vært å finne i Xbox Series X og Xbox Series S, så det er uten tvil en stor fordel at PS5-brukere straks vil kunne dra nytte av fordelene som kun har vært å finne i Microsoft-maskinene.



Likevel er det fortsatt én viktig utelatelse Sony fortsatt har til gode å servere PS5-eiere, og det er støtte for 1440p. Per nå, hvis du kopler en PS5 til en 1440p-skjerm, klarer konsollen kun å kjøre ut et bilde i enten 1080p eller 4K (hvilket vil si at du må ha en skjerm som takler å sample enten opp eller ned.)

Det betyr at gamere i mange tilfeller vil mangle 43,75% av pikslene konsollen egentlig skal produsere, og siden 1440p-skjermer er blant de aller mest populære akkurat nå er det snodig at Sony ikke tilbyr en PS5 som kan produsere innhold i denne oppløsningen.



Det hele blir ikke bedre av at Xbox-konsoller har hatt 1440p-støtte siden 2018, i tillegg til støtte for VRR. Det har tatt Sony fire år å få på plass VRR i PS5, så nå må vel 1440p-ventetiden også snart være over? Kanskje ikke. Sony har tidligere uttalt at de ønsker å «prioritere støtte for TV-er», og når VRR kommer på banen kan det argumenteres for at selskapet har gjort det de har lovet. Vi håper Sony ikke glemmer at det er mange som bruker PC-skjermer til spilling, også med konsoller.