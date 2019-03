Ny på innsiden, lik på utsiden – nye iMac er her

Endelig er nye iMac 2019 her, og tross at den er helt lik modellen som ble lansert for to år siden, har den fått en lenge etterlengtet oppgradering på innsiden.

21,5-tommermodellen blir nå utstyrt med 4- eller 6-kjerners 8. generasjons Coffee Lake-prosessorer, mens 27-tommermodellen får 6- eller 8-kjerners 9. generasjons Coffee Lake Refresh. De er begge tilgjengelige for bestilling nå med utsendingsstart neste uke.

Nye 21,5 tommer iMac 2019 (venste) og 27-tommer iMac 2019 (høyre) (Bilde: Apple)

Apple lover at den nye 6-kjerners prosessoren i 21,5-tommermodellen skal gi 60 prosent økning i ytelse, mens den nye 8-kjernersprosessoren i 27-tommermodellen skal gi hele 2,4 ganger høyere ytelse.

Det du ikke får med nye iMac er et nytt design, og i praksis gjør denne oppdateringen kun at forskjellen på vanlige iMac for folk flest og de Xeon-drevne iMac Pro-modellene blir mindre.

Alt om 21,5-tommers modellen

21,5 tommer-modellen med 4-kjerners prosessor går for 14.990 kroner, og prosessoren kan oppgraderes for et tillegg på 3300 kroner.

Bilde: Apple

Sistnevnte prosessor er en Core i7-brikke, noe som tidligere kun var tilgjengelig i 27-tommerutgaven.

Likevel er det de nye Radeon Pro Vega 20-brikkene fra AMD med 4 GB minne som bringer den største ytelsesoppgraderingen hvis Apple holder det de lover – de skal nemlig gi en økning på 80 prosent.

Samtidig er det verdt å merke seg at den rimeligste iMac-en fra 2017 uten retinaskjerm fortsatt kommer til å være til salgs, og den begynner på 12.790 kr.

Alt om 27-tommermodellen

27-tommermodellen med 5K-retinaskjerm lar deg velge mellom 6 og 8 kjerner, og startprisen for den enkleste modellen ligger på 20.490 kr mens toppmodellen begynner på 25.990 kr.

Den samme tynne profilen på 5 mm (Bilde: Apple)

Her finnes det altså ingen 4-kjernersmodell lenger, men Apple lover også hele 2,4 ganger høyere ytelse hvis du går for den sprekeste 9. generasjons Core i9-brikken.

Du får også 50 prosent høyere ytelse fra Radeon Pro Vega 48-brikken som kan utstyres med hele 8 GB minne, og som skal håndtere 7,3 teraflops.

Alt dette betyr i praksis høyere ytelse i krevende applikasjoner, og Apple lover 70 prosent høyere ytelse i Photoshop.

Kjent alt-i-ett-design

iMac 2019 kan være et fristende valg for alle som sikler på iMac Pro, men som ikke vil prioritere å bruke enda mer penger får å få enda mer ytelse.

Tre iMac-modeller: 21,5-tommer iMac, 27-tommer iMac og 27-tommer iMac Pro (Bilde: Apple)

Hadde du håpet på et helt nytt design, vil du derimot bli skuffet over at Apple ikke har gjort noen endringer å snakke om her.

De holder seg til det kjente aluminium- og glassdesignet, den 5 mm tynne profilen og den brede kanten under skjermen som er utstyrt med en stor Apple-logo.

Den gode nyheten er at prisene forblir omtrent de samme som de var for to år siden, og så får vi heller håpe på at den ryktede Mac Pro-oppdateringen bringer med seg noen sårt etterlengtede endringer.