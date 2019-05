Ny funksjon i Google Play-butikken kan gi deg mer ledig lagringsplass

Hvis du som oss liker å laste ned og prøve nye apper og spill på Android-telefonen din, risikerer du at den dyrebare lagringsplassen din raskt fylles opp med ting du ikke bruker – men nå ser det ut som Google har en løsning på gang.

Ifølge Androidworld.nl har enkelte Android-brukere nemlig begynt å motta varsler fra Google Play, der de informeres om at de kan gjenvinne brukt lagringsplass ved å slette ubrukte apper.

Trykker du på varselet blir du tatt til Google Play, der du blir servert en liste over alle appene dine. Der fremkommer det også hvor mye plass hver av dem tar og når du sist brukte dem, slik at det skal bli lettere å slette alle tullespillene og appene du trodde skulle bli nyttige men aldri åpnet.

Denne funksjonen kan bli spesielt nyttig for brukere som ikke er spesielt teknisk anlagt, og som ikke har oversikt over eksisterende muligheter som Files by Google eller andre oppryddingsapper du kan laste ned.

Er du derimot mer nøye med hva du laster ned har du sikkert også oversikt over hva du har installert, og kanskje har du kjøpt en telefon med så mye lagringsplass at det går fint å ha litt ekstra dødvekt med på lasset.