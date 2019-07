Nvidia GeForce RTX 2080 Super kan være den mest skuffende av Super-GPU-ene viser lekkasje

Nvidias GeForce RTX 2080 Super er klar for lansering i morgen, og vi har nettopp fått nyss om den potensielle ytelsen takket være en lekkasje av en test.



Lekkasjen stammer fra Twitter-brukeren TUM_APISAK (som ofte deler GPU-relaterte saker). Tvitringen viser en «Final Fantasy XV»-test der RTX 2080 Super får en skår på 8663 ved en oppløsning på 1440p og på «high quality».

8058 er skåren til det vanlige RTX 2080-kortet, hvilket vil si at Super-varianten er 7,5 % raskere. Selvfølgelig er dette kun tilfellet om testen er genuin, og man må også ha i mente at ett enkelt testresultat langt fra gir oss hele bildet når det gjelder ytelsen til dette skjermkortet.

Skjermbildet kan være noe skuffende for alle som håpet på et 2080 Super-kort som lå nærmere RTX 2080 Ti i ytelse (som fikk 9921 poeng i samme test, og dermed 15 % raskere enn 2080 Super).



Likevel, realistisk sett ville det vært usannsynlig om vi fikk noe som var i nærheten av 2080 i ytelse – dette ville gitt null mening for Nvidia – men basert på disse påståtte resultatene er det mer presserende spørsmålet: Hvordan ligger 2080 Super an i forhold til 2060 og 2070 Super-variantene?

Supersøsken

I våre tester fant vi ut at 2060 Super var omtrent 9,5 % raskere i «Metro Exodus» i 1920*1080 (1080p) og rundt 11 % raskere i 3840*2160 (4K/UHD) (husk også at med denne GPU-en får man oppgradert minnemengden fra 6 GB til 8 GB, hvilket er et ganske viktig fremtidsrettet steg – en hel del kritikk ble rettet mot det opprinnelig 2060-kortet for ikke å ha 8 GB RAM).



RTX 2070 Super var henholdsvis 16 % og 13 % raskere enn det vanlige 2070-kortet i samme «Metro Exodus»-test, og andre resultater indikerte større ytelseshopp i noen tilfeller for begge disse skjermkortoppgraderingene.



FPS-hoppet i «Final Fantasy» på 7,5 % for RTX 2080 Super ser kanskje noe spakt ut, men det er vanskelig å konkludere noe basert bare på denne testen.

Realitetene er at 2080 ser ut til å få en faktisk oppgradering i Super-varianten, og med en pris på $699 (i underkant av 6000 norske kroner med dagens kurs) er dette snakk om et bedre kjøp en RTX 2080 var i sin tid, når det ble lansert med omtrentlig samme pris fra tredjepartsprodusenter, og Nvidias Founders Edition gikk for ytterligere hundre dollar.



Et annet interessant poeng er at denne testen viser at skjermkortet RTX 2080 Super ligger nærmest i ytelse er Nvidias Titan V (skår på 8841), et Volta-basert kort som koster over fire ganger så mye som Super (i dollar) ved lansering på tampen av 2017 (sist gang kortet var til salgs i Norge kostet det snaue 35 000 kroner). Dette gir en god pekepinn på hvor raskt utviklingen går i skjermkortsegmentet per nå.

