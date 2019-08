Nvidia GeForce Now tar opp kampen mot Google Stadia med RTX-grafikk og Android-støtte

GeForce Now – Nvidias spillstrømmetjeneste som har vært i beta en god stund – har nå fått støtte for RTX-grafikk (ray tracing) for en del brukere, og tjenesten skal snart også dukke opp på Android.

Ray tracing rulles altså ut for et begrenset antall brukere, og først ute er Nvidias datasenter i Frankfurt i Tyskland. Deretter skal RTX-servere installeres på andre lokasjoner i Tyskland og i nord-California, før resten av Europa og USA følger etter.

Med andre ord er det bare et fåtall GeForce Now-brukere som kan dra nytte av den nye teknologien foreløpig, og det kan ta litt tid før serveren vi her hjemme i Norge må koble oss til (EU Northwest) blir oppdatert.

Du vil selvfølgelig også trenge et spill som støtter Nvidias ray tracing-løsning. Her finner du en liste over spill som støtter ray tracing, i tillegg til masse informasjon om hva RTX går ut på.

GeForce Now skal ifølge Nvidia snart komme til Android-telefoner, inkludert flaggskip fra Samsung og LG. Appen vil først slippes i beta-versjon, noe som ikke akkurat er overraskende med tanke på at selve tjenesten også er i beta.

Finn frem spillkontrolleren

Nvidia anbefaler dem som vil spille konsollspill på farten å gå til anskaffelse av en kontroller med Bluetooth-støtte. (En del spill vil rett og slett ikke fungere uten, fordi kontrollene ikke lar seg overføre til skjermkontroller). Husk at både Xbox One- og PS4-kontrollere nå støtter dette, så hvis du har en slik så har du alt du trenger.

Samtidig kommer også nyheten om at GeForce Now skal utvide til Japan og Korea, og at tjenesten nå støtter i overkant av 500 spill. Blant dem finner vi også nylig utgitte titler som Wolfenstein: Youngblood, og Control som slippes til uka.

Nvidia uttaler også at de nærmer seg slutten av beta-perioden til tjenesten, noe som peker mot at en full lansering kan være nært forestående. Husk at du fortsatt kan melde deg opp til å teste beta-utgaven her.

Nvidia har jobbet med GeForce Now en god stund nå (den åpne beta-testingen startet i begynnelsen av 2018), og i mellomtiden har rivaliserende tjenester som Google Stadia og Project xCloud fra Microsoft begynt å dukke opp.

Det kan altså se ut som Nvidia kan forvente seg sterk konkurranse i dette markedet fremover, og vi har allerede skrevet om hvordan GeForce Now måler seg med Google Stadia.