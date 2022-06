Nothing Phone (1) lanseres i juli – rent faktisk denne gangen

Vi trodde opprinnelig at Nothing Phone (1) skulle bli lansert i mars, i forbindelse med et arrangement produsenten kalte The Truth – men det viste seg at få sannheter om Android-telefonen fra Nothing ble avslørt. Et nytt evenement er på trappene, og nå skal det være alvor.



Nothing har annonsert et nytt lanseringsarrangement, og her skal altså Nothing Phone (1) vises frem, skikkelig denne gangen. Demonstrasjonen finner sted den 12 juli klokken 17:00, forfriskende nok i levende live denne gangen, i London – hvilket viser at teknologiselskapene nå så smått begynner å komme seg tilbake i tralten med fysiske arrangementer. Det hele strømmes også på nett, heldigvis, så det er fritt frem for alle som har lyst til å få med seg lanseringen.

Arrangementet har fått navnet Return to Instinct, hvilket i praksis er like intetsigende som alle de andre titlene vi blir servert under slike lanseringer. Om ikke telefonen er laget med tanke på Tarzan eller huleboere, selvsagt.



Invitasjonen (se bildet over) er minst like mystisk. En kunne kanskje anta at selskapet ymter om at telefonen kommer til å bli fargerik, men vi har allerede sett designet, og Phone (1) ser ut til å være svart.

Forrige gang fikk vi også et par små drypp om programvaren telefonen skal bruke – så det er rimelig å anta at neste arrangement vil fokusere på alt det andre, som for eksempel skjermen, kameraer, batteri, prosessor og, viktigst av alt, prisen.



Evenementet er ikke før om noen dager, så det kan også være at vi blir servert et par lekkasjer innen den tid, men sannsynligheten er likevel stor for at selskapet holder kortene så tett inntil brystet som mulig – så det er verdt å stikke innom her hos oss den 12. juli for en gjennomgang av den mystiske telefonen.

Kommentar: den siste store telefonlanseringen på en stund

Det er vanlig med mange telefonlanseringer på våren, men i 2022 har denne perioden vart lengre enn vanlig. I midten av juli regner vi med at det roer seg, og at Nothing Phone (1) kommer til å bli den siste store lanseringen på en stund.



Rent bortsett fra høsten, fokuserer selskapene stort sett på et vindu i mars eller april, men nå ser det altså ut til at hardkjører fortsetter til godt uti juli.

Så blir det et par måneder pause før det igjen tar seg opp i høstmånedene. Samsung starter antakeligvis ballet sent i august med Galaxy Z Fold 4 og Z Flip 4, mens i de følgende ukene er sannsynligheten stor for at vi får stifte bekjentskap med iPhone 14, Google Pixel 7, OnePlus 10T og Xiaomi 12T.



Den noe mer omfattende lanseringsperioden nå på sommeren er godt nytt for alle teknologifrelste, siden ventetiden blir kortere mellom de store annonseringene, men så var det oss som skriver, da. Det blir ikke rare sommerferien i år!