Slik ser du «The Truth»: Nothing annonserer Apple-utfordreren Nothing Phone (1)

Nothing-grunnlegger Carl Pei sto for annonseringen av Nothing Phone (1)

Det ferske teknologiselskapet Nothing holdt den 23. mars et stort evenement – «The Truth» – der de avslørte sin nye telefon, Nothing Phone (1).



På tross av en rekke rykter og lekkasjer var det ikke mye som var kjent om telefonen på forhånd, og det hele fortonet seg som relativt mystisk før Nothing-sjef Carl Pei startet showet.



Grunnleggeren startet friskt med å si at forbrukerteknologi har blitt kjedelig, at innovasjonen har dabbet av. Pei vil med Nothing prøve å gjøre ting på en annen måte.





Nothing Phone (1)-logoen er temmelig spesiell, og det er resten av konseptet også. (Image credit: Nothing)

Så langt skal det være snakk om (de allerede lanserte) øreproppene ved navn Ear (1) og stjernen i dagens lansering: en telefon som simpelthen går under navnet Nothing Phone (1). Denne skal hjelpe oss med å «[...] finne veien tilbake til fremtidsvisjonen vi så for oss», ifølge Pei.

Nothing skal bygge det mest overbevisende alternativet til Apple, og visjonen er en verden uten grenser mellom mennesker og teknologi, sa grunnleggeren under lanseringen.

Det ble ikke avslørt en enorm mengde detaljer under arrangementet, men det er verdt å få med seg, om ikke annet for å oppleve den artige 70-tallsinspirerte parodien på fremtiden vi lever i – for ikke å snakke om det mystiske snakket fra Pei.

Vi fikk likevel se et slags glimt av telefonen, og litt om tankegangen bak konseptet. Nothing Phone (1) ser ut til å bli et produkt som satser knallhardt på å være god på det grunnleggende. Ingen bloat-ware, fjerning av forvirrende fiksfakseri og et designspråk som gjennomsyrer hele opplevelsen er stikkordene.

Hvis du har lyst til å få med deg hele videoen fra Apple-utfordreren, ta en titt her:

Slik ser du Nothing-arrangementet

Nothing is strømmet «The Truth»-evenementet via YouTube tidligere i dag, og hele presentasjonen med Carl Pei ligger nå ute på nett.