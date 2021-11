Nordmenn handler julegaver tidlig under Black Friday

Black Friday er i full gang, og i ukene som har vært har forberedelser stått i høysetet for de fleste i handelsstanden. November er årets mest hektiske periode for netthandel, for det er ikke bare 26. november – årets største shoppingdag – som skal sitte som et skudd. Fremover vil det gå i ett frem til et godt stykke inn i 2022 – og norske forbrukere starter storhandelen tidligere enn aldri før.

På grunn av pandemien, og vanskelighetene med å tilfredsstille den enorme etterspørselen etter elektronikk og alt utstyr vi underholder oss med både i og utenfor hjemmet, ble Black Week i 2020 et større konsept enn i foregående år, en trend som utvilsomt fortsetter i 2021. Så følger Black Friday, og mandagen etter holdes Cyber Monday, et litt mer nerdete salg med fokus på elektronikk, før det hele glir over i julehandelen og nok en periode med tilbud.

For de fleste norske forbrukere er denne perioden et perfekt tidspunkt å gjøre storinnkjøpene på. Mange synes det er behagelig å få gjort unna julegaveinnkjøpene både i rimelig tid og til en rimelig penge, og har man planlagt å kjøpe en gjevere TV til stua, ny smarttelefon eller en heftig gaming-PC, så er det også svært mye å spare om man slår til i slutten av november. Det går ikke ubemerket hen hos norske forhandlere.

Nå er det jul igjen – i november

Vekselvirkningen mellom forbrukere og norske butikker har ført til at vi stadig handler tidligere, men hvor tidlig lønner det seg egentlig å handle?

PR og kommunikasjonssjef hos NetOnNet, Kristina Wärmare, beskriver situasjonen slik:



«Hver tredje nordmann planlegger å starte julegavekjøpene tidligere i år enn i andre år, i følge en fersk landsrepresentativ undersøkelse som er gjennomført av YouGov på vegne av NetOnNet blant 1007 nordmenn. Trenden vi har sett de siste årene er at mange kjøper inn julegaver – og spesielt forbrukerelektronikk – i god tid før julaften. I år er den fysiske handelen også tilbake for fullt, etter at fjorårets fysiske handel ble dempet. Mange har handlet enda mer på nett enn tidligere under pandemien, og trolig fått gode erfaringer med dette. Dette, kombinert med mangelen på komponenter og halvledere som for tiden skaper store bekymringer, gjør at vi vet at mange vil få unna julegaveinnkjøpene i ekstra god tid.»

Siri Røhr-Staff (PR- og kommunikasjonssjef, Power) og Kristina Wärmare (PR- og kommunikasjonssjef, NetOnNet) (Image credit: Tarjei Krogh/Peter Andersson (Mimbild))

På grunn av den store pågangen innen forbrukerelektronikk er det fort gjort å bekymre seg over at man ikke får tak i akkurat den gaven man hadde planer om å gi til mor, far eller poden – og når det gjelder mange gaming-produkter, som for eksempel skjermkort og konsoller (særlig PS5 og Xbox Series X), så var det allerede for sent i 2020, rett etter lansering – men hva er det egentlig som kommer til å forsvinne først i 2021?





Wärmare forteller: «Vi [i NetOnNet] ser stor etterspørsel innen blant annet mobil, laptop, gaming og TV, men også innen produkter til hjem, husholdning og personlig pleie - som eksempelvis treningsutstyr.»



Hos Power forventer kommunikasjonssjef Siri Røhr-Staff at mange av de virkelig store julegavene kjøpes inn i tiden som kommer:



«Vi har sett at flere familier kjøper seg ny TV til jul, som en presang til hele familien, og fokuset på rengjøring frem mot jul gjør at robotstøvsugere, stangstøvsugere med mopping og luftrensere ofte er meget populære på denne tiden.

Vi tror også de nye iPhone telefonene vil selge godt, det skal bli spennende å følge Flip 3-salget til Samsung. Videre tror vi på videre vekst på klokkesalget inn mot jul. Blant annet Xplora-klokke til barn forventer vi å finne under mange juletrær i år. »

Hvis du allerede er i julegavemodus kan det dermed lønne seg å følge med nå i dagene som kommer – slik at du ikke blir sittende igjen med skjegget i postkassa i desember.