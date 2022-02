Netflix gir oss en sniktitt på Zack Snyders sci-fi-epos «Rebel Moon» – avslører også rollebesetningen

Netflix har avslørt en sniktitt på noen av konseptillustrasjonene fra «Rebel Moon», den nye science fiction-blockbusteren fra regissør Zack Snyder.



Filmen er nå i planleggingsstadiet, men det forventes at film vil snurre i kameraene senere i 2022. Netflix, som har for vane å være fåmælt når det gjelder lanseringer, har ikke offentliggjort noen indikasjoner på når filmen skal få premiere på strømmetjenesten.



Som man kan se av bildene, så er det storslagne greier det er snakk om.

take a peek at some brand new concept art from Zack Snyder's REBEL MOON, a new sci-fi adventure film coming to Netflix

Hva er «Rebel Moon»?

Merkelig nok var kimen til «Rebel Moon» opprinnelig en Star Wars-idé.



I 2012, før Disney kjøpte Lucasfilm, pitchet Snyder idéen som en slags jobbsøknad for å kunne få jobbe innad Star Wars-universet.



Etter at Disney ble kjøpt opp, ble det justert på prosjektet og gjort om til et nytt konsept.



Ifølge Variety vil «Rebel Moon» følge en enigmatisk ung kvinne som lever i en fredelig koloni i utkanten av en galakse, langt langt borte.



Kvinnens liv tar en helomvending når hun blir spurt om å finne krigere som kan avverge en kommende invasjon, i regi en despotisk tyrann ved navn Regent Balisarius.



Snyder, som også fungerer som produsent på prosjektet sammen med sin kone Deborah, har skrevet manuset sammen med Shay Hatten og Kurt Johnstad.



Hattens ferskeste skriverier inkluderer blant annet manusarbeid på «John Wick 3: Parabellum», for ikke å snakke om samarbeidet med Snyder på zombie-heisaturen «Army of the Dead».



Johnstad har også tidligere jobbet med Snyder gjennom årenes løp, og skrev både «300» og oppfølgeren «300: Rise of an Empire».

«Rebel Moon»-besetningen: Hvilke skuespillere er med i filmen?

Tidligere kunne Snyder kun bekrefte at Sofia Boutella, kjent fra «The Mummy» og «Kingsman: The Secret Service», ville komme til å få en sentral rolle – men nå har resten av hovedrollene blitt avslørt.



I «Rebel Moon» vil vi se både Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Doona Bae, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi og Sky Yang.



Det vil med andre ord si at Snyder får jobbe med Fisher nok en gang, etter at de to fant tonen i «Justice League». Malone hadde også en liten rolle i superhelteposet, men snutten ble fjernet i klippen.

Honored to welcome this incredible cast to Rebel Moon. Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, and Ray Fisher join previously announced Sofia Boutella. Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, & Sky Yang round out the cast. More to come. Let's go! #RebelMoon @Netflix

Jobber Zack Snyder med andre prosjekter?

Zack Snyder ligger ikke på latsiden, særlig nå som «Army of the Dead»-konseptet vokser seg stadig større.



«Army of Thieves», den narrative forløperen til skrekksuksessen «Army of the Dead» dukket opp i oktober 2021, også her med Snyder i produsentrollen.



«Planet of the Dead», en oppfølger til «Army of the Dead», er i planleggingsstadiet, mens en anime-serie ved navn «Army of the Dead: Lost Vegas» også er under utvikling.



I tillegg til at det ovennevnte sysler Snyder også med en adaptasjon av Ayn Rands roman «The Fountainhead», fra 1943.



Som om det ikke var nok har regissøren tidligere avslørt at han jobber med en modernisering av Kong Arthur-historien. Dog, etter mer enn ett forsøk på å få et nytt Kong Arthur-prosjekt på beina har det vist seg å være vanskelig å få på plass det økonomiske.