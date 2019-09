Netflix' «El Camino: A Breaking Bad Movie» har fått en uforglemmelig trailer

Helt siden den overraskende annonseringen for én måned siden har Netflix' «El Camino: A Breaking Bad Story» holdt kortene tett til brystet. Vi har ikke engang sett snurten av hovedpersonen, Jesse Pinkman (Aaron Paul).



Siden premieren på strømmetjenesten (og i noen utvalgte kinosaler) bare er to uker unna er tiden inne for å løfte på sløret og vise frem Vince Gilligans «Breaking Bad»-oppfølger, og det er akkurat det Netflix har gjort nå ved å slippe den første faktiske traileren.

Helt fra de innledende øyeblikkene er det klart at ting ikke har gått på skinner for Jesse. Trøtt og sjuskete ser vi Walter Whites tidligere læregutt prøve å unngå politiet under et besøk hos sin gamle venn, Skinny Pete (Charles Baker). Vi får også se et annet kjent fjes, siden Badger, en av de eneste personene Jesse kan stole på, (Matt Jones) også dukker opp.



Det blir riktignok ikke sagt så mye i «El Camino»-traileren, som stort sett består av stemningsskapende og fengslende montasjer satt til den uforglemmelige sangen «Black Water» av Reuben and the Dark.

Er man blodfan av «Breaking Bad» vil man legge merke til en hel del referanser til tidligere hendelser i Jesses liv, og man vil også få et glimt av den tidligere meth-virtuosen i det han lager en veldig Heisenberg-aktig felle ved å ta i bruk en blåselampe og et knippe gassflasker.



Traileren til «El Camino: A Breaking Bad Movie» har gjort at vi sitter igjen med flere spørsmål enn vi hadde før vi så den, likevel kunne vi ikke gledet oss mer til å finne ut av hva som skjer med Jesse denne gangen. Det er enda godt at vi bare må vente til 11. oktober før Netflix gjør herligheten tilgjengelig.