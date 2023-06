Nå har Microsoft gjort in chatbot Bing AI mye bedre for iPhone-brukere

Microsofts chatbot Bing er blitt langt mer tilgjengelig for iOS-brukere ved hjelp av en ny widget. AI-motoren er dessuten forbedret, sli at den nå vil respondere bedre på taleinstrukser gjort med en iPhone.

Windows Central fanget opp at Microsoft har implementert en Bing Chat-widget som kan legges til på hjem-skjermen – slik at du kan sette i gang en chatbot-økt med ett enkelt trykk. Dette er en nyttig funksjon for alle som bruker Bing AI på iOS-enheter.

Hvis du lurer på hvordan du kan legge inn denne widgeten på hjem-skjermen på iPhone, kan du finne det ut her.

I Bings blogginnlegg der denne nye funksjonen for iOS kunngjøres, forteller Microsoft oss også at det er gjort fremskritt på et annet område for iPhone-brukere. Ytelsen er blitt bedre for taleinstrukser til Bing-appen for mobiltelefon (både for iOS og Android). Når du trykker på knappen, skal den nå umiddelbart indikere at den lytter.

Henter inn Androids forsprang

Denne widgeten er svært nyttig for deg som ofte bruker Bing på iPhone, og den gjør at opplevelsen av Bing Chat endelig er på samme nivå som den man får med Android-versjonen (som altså allerede har denne funksjonen).

Microsoft opplever i det store og hele en temmelig kjapp utvikling med Bing AI. Hver eneste uke gjøres det betydelige fremskritt, med chatbot-versjonene for både mobil og datamaskin.

Når det gjelder sistnevnte Bing-versjon, har Microsoft nylig gjort taleinstrukser mulig på datamaskiner. Dette var tidligere bare tilgjengelig for mobiltelefon. Tanken er at chat-opplevelsen med Bing skal bli mer naturlig, slik at du snakker til botten, og den kan gi deg svar i form av tale.